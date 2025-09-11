MULTIVERSX (EGLD) realiojo laiko kaina yra $ 14.29. Per pastarąsias 24 valandas EGLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 13.92 iki aukščiausios $ 14.33 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EGLD kaina yra $ 542.5796223449056, o žemiausia – $ 6.54362957.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EGLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MULTIVERSX (EGLD) rinkos informacija
No.139
$ 408.69M
$ 408.69M$ 408.69M
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
$ 448.93M
$ 448.93M$ 448.93M
28.60M
28.60M 28.60M
31,415,926
31,415,926 31,415,926
28,607,964
28,607,964 28,607,964
91.03%
0.01%
EGLD
Dabartinė MULTIVERSX rinkos kapitalizacija yra $ 408.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.05M. EGLD apyvartoje yra 28.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 28607964. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 448.93M
MULTIVERSX (EGLD) kainos istorija USD
Stebėkite MULTIVERSX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0697
+0.49%
30 dienų
$ -0.77
-5.12%
60 dienų
$ -1.3
-8.34%
90 dienų
$ +0.51
+3.70%
MULTIVERSX kainos pokytis šiandien
Šiandien EGLD užfiksuotas $ +0.0697 (+0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MULTIVERSX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.77 (-5.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MULTIVERSX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EGLD rodiklis pasikeitė $ -1.3 (-8.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MULTIVERSX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.51 (+3.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MULTIVERSX (EGLD) pokyčius?
Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.
MULTIVERSX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MULTIVERSX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EGLDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MULTIVERSX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MULTIVERSX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MULTIVERSX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MULTIVERSX (EGLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MULTIVERSX (EGLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MULTIVERSX prognozes.
Supratimas apie MULTIVERSX (EGLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EGLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MULTIVERSX (EGLD)
Ieškote, kaip nusipirkti MULTIVERSX? Viskas paprasta ir patogu! MULTIVERSX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.