MULTIVERSX logotipas

MULTIVERSX kaina(EGLD)

1 EGLD į USD – tiesioginė kaina:

MULTIVERSX (EGLD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:30:46(UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 542.5796223449056
$ 542.5796223449056$ 542.5796223449056

$ 6.54362957
$ 6.54362957$ 6.54362957

-0.14%

+0.49%

+2.87%

+2.87%

MULTIVERSX (EGLD) realiojo laiko kaina yra $ 14.29. Per pastarąsias 24 valandas EGLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 13.92 iki aukščiausios $ 14.33 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EGLD kaina yra $ 542.5796223449056, o žemiausia – $ 6.54362957.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EGLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MULTIVERSX (EGLD) rinkos informacija

$ 408.69M
$ 408.69M$ 408.69M

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 448.93M
$ 448.93M$ 448.93M

28.60M
28.60M 28.60M

31,415,926
31,415,926 31,415,926

28,607,964
28,607,964 28,607,964

91.03%

0.01%

Dabartinė MULTIVERSX rinkos kapitalizacija yra $ 408.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.05M. EGLD apyvartoje yra 28.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 28607964. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 448.93M

MULTIVERSX (EGLD) kainos istorija USD

Stebėkite MULTIVERSX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0697+0.49%
30 dienų$ -0.77-5.12%
60 dienų$ -1.3-8.34%
90 dienų$ +0.51+3.70%
MULTIVERSX kainos pokytis šiandien

Šiandien EGLD užfiksuotas $ +0.0697 (+0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MULTIVERSX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.77 (-5.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MULTIVERSX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EGLD rodiklis pasikeitė $ -1.3 (-8.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MULTIVERSX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.51 (+3.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MULTIVERSX (EGLD) pokyčius?

Peržiūrėkite MULTIVERSX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MULTIVERSX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti EGLDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MULTIVERSX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MULTIVERSX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MULTIVERSX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MULTIVERSX (EGLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MULTIVERSX (EGLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MULTIVERSX prognozes.

Peržiūrėkite MULTIVERSX kainos prognozę dabar!

MULTIVERSX (EGLD) Tokenomika

Supratimas apie MULTIVERSX (EGLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EGLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MULTIVERSX (EGLD)

Ieškote, kaip nusipirkti MULTIVERSX? Viskas paprasta ir patogu! MULTIVERSX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EGLD į vietos valiutas

1 MULTIVERSX(EGLD) į VND
376,041.35
376,041.35
1 MULTIVERSX(EGLD) į AUD
A$21.5779
1 MULTIVERSX(EGLD) į GBP
10.4317
1 MULTIVERSX(EGLD) į EUR
12.1465
1 MULTIVERSX(EGLD) į USD
$14.29
$14.29
1 MULTIVERSX(EGLD) į MYR
RM60.3038
1 MULTIVERSX(EGLD) į TRY
590.0341
1 MULTIVERSX(EGLD) į JPY
¥2,100.63
1 MULTIVERSX(EGLD) į ARS
ARS$20,356.105
1 MULTIVERSX(EGLD) į RUB
1,218.7941
1 MULTIVERSX(EGLD) į INR
1,262.2357
1 MULTIVERSX(EGLD) į IDR
Rp234,262.2576
1 MULTIVERSX(EGLD) į KRW
19,902.3975
1 MULTIVERSX(EGLD) į PHP
816.8164
1 MULTIVERSX(EGLD) į EGP
￡E.689.0638
1 MULTIVERSX(EGLD) į BRL
R$77.166
1 MULTIVERSX(EGLD) į CAD
C$19.7202
1 MULTIVERSX(EGLD) į BDT
1,740.522
1 MULTIVERSX(EGLD) į NGN
21,553.4641
1 MULTIVERSX(EGLD) į COP
$56,039.0924
1 MULTIVERSX(EGLD) į ZAR
R.250.5037
1 MULTIVERSX(EGLD) į UAH
589.8912
1 MULTIVERSX(EGLD) į VES
Bs2,229.24
1 MULTIVERSX(EGLD) į CLP
$13,732.69
1 MULTIVERSX(EGLD) į PKR
Rs4,058.5029
1 MULTIVERSX(EGLD) į KZT
7,703.4532
1 MULTIVERSX(EGLD) į THB
฿454.7078
1 MULTIVERSX(EGLD) į TWD
NT$433.4157
1 MULTIVERSX(EGLD) į AED
د.إ52.4443
1 MULTIVERSX(EGLD) į CHF
Fr11.2891
1 MULTIVERSX(EGLD) į HKD
HK$111.1762
1 MULTIVERSX(EGLD) į AMD
֏5,460.3519
1 MULTIVERSX(EGLD) į MAD
.د.م129.0387
1 MULTIVERSX(EGLD) į MXN
$266.2227
1 MULTIVERSX(EGLD) į SAR
ريال53.5875
1 MULTIVERSX(EGLD) į PLN
52.0156
1 MULTIVERSX(EGLD) į RON
лв61.8757
1 MULTIVERSX(EGLD) į SEK
kr133.6115
1 MULTIVERSX(EGLD) į BGN
лв23.8643
1 MULTIVERSX(EGLD) į HUF
Ft4,800.011
1 MULTIVERSX(EGLD) į CZK
298.3752
1 MULTIVERSX(EGLD) į KWD
د.ك4.35845
1 MULTIVERSX(EGLD) į ILS
47.5857
1 MULTIVERSX(EGLD) į AOA
Kz13,026.3353
1 MULTIVERSX(EGLD) į BHD
.د.ب5.38733
1 MULTIVERSX(EGLD) į BMD
$14.29
1 MULTIVERSX(EGLD) į DKK
kr91.1702
1 MULTIVERSX(EGLD) į HNL
L374.5409
1 MULTIVERSX(EGLD) į MUR
651.0524
1 MULTIVERSX(EGLD) į NAD
$251.2182
1 MULTIVERSX(EGLD) į NOK
kr141.8997
1 MULTIVERSX(EGLD) į NZD
$24.0072
1 MULTIVERSX(EGLD) į PAB
B/.14.29
1 MULTIVERSX(EGLD) į PGK
K60.5896
1 MULTIVERSX(EGLD) į QAR
ر.ق52.0156
1 MULTIVERSX(EGLD) į RSD
дин.1,432.1438

MULTIVERSX išteklius

Išsamesnei MULTIVERSX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MULTIVERSX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MULTIVERSX

Kiek MULTIVERSX(EGLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EGLD kaina USD valiuta yra 14.29USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EGLD į USD kaina?
Dabartinė EGLD kaina USD valiuta yra $ 14.29. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MULTIVERSX rinkos kapitalizacija?
EGLD rinkos kapitalizacija yra $ 408.69MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EGLD apyvartoje?
EGLD apyvartoje yra 28.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EGLD kaina?
EGLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 542.5796223449056USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EGLD kaina?
EGLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 6.54362957USD.
Kokia yra EGLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EGLD yra $ 1.05MUSD.
Ar EGLD kaina šiais metais kils?
EGLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EGLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MULTIVERSX (EGLD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

