NONE logotipas

NONE kaina(EGC)

1 EGC į USD – tiesioginė kaina:

$0.947
-0.62%1D
USD
NONE (EGC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:17:44(UTC+8)

NONE (EGC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.89
24 val. žemiausia
$ 1.029
24 val. aukščiausia

$ 0.89
$ 1.029
--
--
-0.11%

-0.62%

-3.57%

-3.57%

NONE (EGC) realiojo laiko kaina yra $ 0.947. Per pastarąsias 24 valandas EGC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.89 iki aukščiausios $ 1.029 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EGC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EGC per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NONE (EGC) rinkos informacija

--
$ 55.20K
$ 70.52K
--
74,467.35244
NONE

Dabartinė NONE rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.20K. EGC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 74467.35244. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.52K

NONE (EGC) kainos istorija USD

Stebėkite NONE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.005908-0.62%
30 dienų$ -0.158-14.30%
60 dienų$ -0.223-19.06%
90 dienų$ -0.568-37.50%
NONE kainos pokytis šiandien

Šiandien EGC užfiksuotas $ -0.005908 (-0.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NONE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.158 (-14.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NONE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EGC rodiklis pasikeitė $ -0.223 (-19.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NONE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.568 (-37.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NONE (EGC) pokyčius?

Peržiūrėkite NONE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NONE (EGC)

Egoras ecosystem could revolutionize structured credit provision in emerging markets, accelerate smart manufacturing adoption, and boost economic growth.

NONE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NONE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EGCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NONE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NONE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NONE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NONE (EGC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NONE (EGC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NONE prognozes.

Peržiūrėkite NONE kainos prognozę dabar!

NONE (EGC) Tokenomika

Supratimas apie NONE (EGC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EGCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NONE (EGC)

Ieškote, kaip nusipirkti NONE? Viskas paprasta ir patogu! NONE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EGC į vietos valiutas

1 NONE(EGC) į VND
24,920.305
1 NONE(EGC) į AUD
A$1.42997
1 NONE(EGC) į GBP
0.69131
1 NONE(EGC) į EUR
0.80495
1 NONE(EGC) į USD
$0.947
1 NONE(EGC) į MYR
RM3.99634
1 NONE(EGC) į TRY
39.10163
1 NONE(EGC) į JPY
¥139.209
1 NONE(EGC) į ARS
ARS$1,349.0015
1 NONE(EGC) į RUB
80.91168
1 NONE(EGC) į INR
83.59169
1 NONE(EGC) į IDR
Rp15,524.58768
1 NONE(EGC) į KRW
1,318.93425
1 NONE(EGC) į PHP
54.20628
1 NONE(EGC) į EGP
￡E.45.63593
1 NONE(EGC) į BRL
R$5.1138
1 NONE(EGC) į CAD
C$1.30686
1 NONE(EGC) į BDT
115.3446
1 NONE(EGC) į NGN
1,428.35063
1 NONE(EGC) į COP
$3,713.71732
1 NONE(EGC) į ZAR
R.16.59144
1 NONE(EGC) į UAH
39.09216
1 NONE(EGC) į VES
Bs147.732
1 NONE(EGC) į CLP
$910.067
1 NONE(EGC) į PKR
Rs268.95747
1 NONE(EGC) į KZT
510.50876
1 NONE(EGC) į THB
฿30.13354
1 NONE(EGC) į TWD
NT$28.71304
1 NONE(EGC) į AED
د.إ3.47549
1 NONE(EGC) į CHF
Fr0.74813
1 NONE(EGC) į HKD
HK$7.36766
1 NONE(EGC) į AMD
֏361.85817
1 NONE(EGC) į MAD
.د.م8.55141
1 NONE(EGC) į MXN
$17.63314
1 NONE(EGC) į SAR
ريال3.55125
1 NONE(EGC) į PLN
3.44708
1 NONE(EGC) į RON
лв4.10051
1 NONE(EGC) į SEK
kr8.86392
1 NONE(EGC) į BGN
лв1.58149
1 NONE(EGC) į HUF
Ft318.63709
1 NONE(EGC) į CZK
19.77336
1 NONE(EGC) į KWD
د.ك0.288835
1 NONE(EGC) į ILS
3.14404
1 NONE(EGC) į AOA
Kz863.25679
1 NONE(EGC) į BHD
.د.ب0.357019
1 NONE(EGC) į BMD
$0.947
1 NONE(EGC) į DKK
kr6.04186
1 NONE(EGC) į HNL
L24.82087
1 NONE(EGC) į MUR
43.14532
1 NONE(EGC) į NAD
$16.64826
1 NONE(EGC) į NOK
kr9.40371
1 NONE(EGC) į NZD
$1.59096
1 NONE(EGC) į PAB
B/.0.947
1 NONE(EGC) į PGK
K4.01528
1 NONE(EGC) į QAR
ر.ق3.44708
1 NONE(EGC) į RSD
дин.94.87993

NONE išteklius

Išsamesnei NONE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali NONE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NONE

Kiek NONE(EGC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EGC kaina USD valiuta yra 0.947USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EGC į USD kaina?
Dabartinė EGC kaina USD valiuta yra $ 0.947. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NONE rinkos kapitalizacija?
EGC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EGC apyvartoje?
EGC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EGC kaina?
EGC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EGC kaina?
EGC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra EGC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EGC yra $ 55.20KUSD.
Ar EGC kaina šiais metais kils?
EGC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EGC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NONE (EGC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

