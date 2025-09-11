Daugiau apie EDX

EDEXA BLOCKCHAIN logotipas

EDEXA BLOCKCHAIN kaina(EDX)

1 EDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.021434
$0.021434$0.021434
+0.35%1D
USD
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) kainos grafikas realiu laiku
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.021298
$ 0.021298$ 0.021298
24 val. žemiausia
$ 0.021465
$ 0.021465$ 0.021465
24 val. aukščiausia

$ 0.021298
$ 0.021298$ 0.021298

$ 0.021465
$ 0.021465$ 0.021465

$ 0.09690912397995667
$ 0.09690912397995667$ 0.09690912397995667

$ 0.003159490790773429
$ 0.003159490790773429$ 0.003159490790773429

+0.03%

+0.35%

+2.75%

+2.75%

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.021434. Per pastarąsias 24 valandas EDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.021298 iki aukščiausios $ 0.021465 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDX kaina yra $ 0.09690912397995667, o žemiausia – $ 0.003159490790773429.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) rinkos informacija

No.4330

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 86.03K
$ 86.03K$ 86.03K

$ 214.34M
$ 214.34M$ 214.34M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

0.00%

MATIC

Dabartinė EDEXA BLOCKCHAIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.03K. EDX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 214.34M

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) kainos istorija USD

Stebėkite EDEXA BLOCKCHAIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00007476+0.35%
30 dienų$ -0.001878-8.06%
60 dienų$ -0.004942-18.74%
90 dienų$ -0.006208-22.46%
EDEXA BLOCKCHAIN kainos pokytis šiandien

Šiandien EDX užfiksuotas $ +0.00007476 (+0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EDEXA BLOCKCHAIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001878 (-8.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EDEXA BLOCKCHAIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EDX rodiklis pasikeitė $ -0.004942 (-18.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EDEXA BLOCKCHAIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006208 (-22.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) pokyčius?

Peržiūrėkite EDEXA BLOCKCHAIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

EDEXA BLOCKCHAIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EDEXA BLOCKCHAIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EDXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EDEXA BLOCKCHAIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EDEXA BLOCKCHAIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EDEXA BLOCKCHAIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EDEXA BLOCKCHAIN prognozes.

Peržiūrėkite EDEXA BLOCKCHAIN kainos prognozę dabar!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomika

Supratimas apie EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Ieškote, kaip nusipirkti EDEXA BLOCKCHAIN? Viskas paprasta ir patogu! EDEXA BLOCKCHAIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EDX į vietos valiutas

1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į VND
564.03571
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į AUD
A$0.03236534
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į GBP
0.01564682
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į EUR
0.0182189
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į USD
$0.021434
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į MYR
RM0.09045148
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į TRY
0.88479552
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į JPY
¥3.150798
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į ARS
ARS$30.532733
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į RUB
1.811173
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į INR
1.89112182
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į IDR
Rp351.37699296
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į KRW
29.81083588
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į PHP
1.2270965
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į EGP
￡E.1.03161842
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į BRL
R$0.1157436
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į CAD
C$0.02957892
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į BDT
2.6106612
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į NGN
32.32868786
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į COP
$84.05471704
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į ZAR
R.0.37530934
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į UAH
0.88479552
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į VES
Bs3.343704
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į CLP
$20.598074
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į PKR
Rs6.08747034
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į KZT
11.55464072
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į THB
฿0.68202988
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į TWD
NT$0.65030756
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į AED
د.إ0.07866278
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į CHF
Fr0.01693286
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į HKD
HK$0.16675652
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į AMD
֏8.19014574
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į MAD
.د.م0.19354902
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į MXN
$0.3986724
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į SAR
ريال0.0803775
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į PLN
0.07801976
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į RON
лв0.09302356
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į SEK
kr0.20062224
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į BGN
лв0.03579478
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į HUF
Ft7.20954024
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į CZK
0.44732758
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į KWD
د.ك0.00653737
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į ILS
0.07137522
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į AOA
Kz19.53859138
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į BHD
.د.ب0.008080618
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į BMD
$0.021434
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į DKK
kr0.13674892
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į HNL
L0.56178514
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į MUR
0.97653304
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į NAD
$0.37680972
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į NOK
kr0.21305396
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į NZD
$0.03600912
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į PAB
B/.0.021434
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į PGK
K0.09088016
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į QAR
ر.ق0.07801976
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) į RSD
дин.2.14790114

EDEXA BLOCKCHAIN išteklius

Išsamesnei EDEXA BLOCKCHAIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EDEXA BLOCKCHAIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EDEXA BLOCKCHAIN

Kiek EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EDX kaina USD valiuta yra 0.021434USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EDX į USD kaina?
Dabartinė EDX kaina USD valiuta yra $ 0.021434. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EDEXA BLOCKCHAIN rinkos kapitalizacija?
EDX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EDX apyvartoje?
EDX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EDX kaina?
EDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09690912397995667USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EDX kaina?
EDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003159490790773429USD.
Kokia yra EDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EDX yra $ 86.03KUSD.
Ar EDX kaina šiais metais kils?
EDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:06:10(UTC+8)

