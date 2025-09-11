EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.021434. Per pastarąsias 24 valandas EDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.021298 iki aukščiausios $ 0.021465 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDX kaina yra $ 0.09690912397995667, o žemiausia – $ 0.003159490790773429.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) rinkos informacija
Dabartinė EDEXA BLOCKCHAIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.03K. EDX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 214.34M
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) kainos istorija USD
Stebėkite EDEXA BLOCKCHAIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00007476
+0.35%
30 dienų
$ -0.001878
-8.06%
60 dienų
$ -0.004942
-18.74%
90 dienų
$ -0.006208
-22.46%
EDEXA BLOCKCHAIN kainos pokytis šiandien
Šiandien EDX užfiksuotas $ +0.00007476 (+0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EDEXA BLOCKCHAIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001878 (-8.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EDEXA BLOCKCHAIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EDX rodiklis pasikeitė $ -0.004942 (-18.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EDEXA BLOCKCHAIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006208 (-22.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.
EDEXA BLOCKCHAIN kainos prognozė (USD)
