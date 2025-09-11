Daugiau apie EDU

EDU Kainos informacija

EDU Baltoji knyga

EDU Oficiali svetainė

EDU Tokenomika

EDU Kainų prognozė

EDU Istorija

EDU pirkimo vadovas

EDUvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

EDU Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

EDU Coin logotipas

EDU Coin kaina(EDU)

1 EDU į USD – tiesioginė kaina:

$0.1356
$0.1356$0.1356
-0.29%1D
USD
EDU Coin (EDU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:06:03(UTC+8)

EDU Coin (EDU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1331
$ 0.1331$ 0.1331
24 val. žemiausia
$ 0.1382
$ 0.1382$ 0.1382
24 val. aukščiausia

$ 0.1331
$ 0.1331$ 0.1331

$ 0.1382
$ 0.1382$ 0.1382

$ 1.6841468160643183
$ 1.6841468160643183$ 1.6841468160643183

$ 0.09420856728557322
$ 0.09420856728557322$ 0.09420856728557322

-0.74%

-0.29%

+5.52%

+5.52%

EDU Coin (EDU) realiojo laiko kaina yra $ 0.1356. Per pastarąsias 24 valandas EDU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1331 iki aukščiausios $ 0.1382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDU kaina yra $ 1.6841468160643183, o žemiausia – $ 0.09420856728557322.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDU per pastarąją valandą pasikeitė -0.74%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EDU Coin (EDU) rinkos informacija

No.449

$ 79.01M
$ 79.01M$ 79.01M

$ 663.43K
$ 663.43K$ 663.43K

$ 135.60M
$ 135.60M$ 135.60M

582.70M
582.70M 582.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

58.26%

BSC

Dabartinė EDU Coin rinkos kapitalizacija yra $ 79.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 663.43K. EDU apyvartoje yra 582.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 135.60M

EDU Coin (EDU) kainos istorija USD

Stebėkite EDU Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000394-0.29%
30 dienų$ -0.0015-1.10%
60 dienų$ -0.0124-8.38%
90 dienų$ -0.001-0.74%
EDU Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien EDU užfiksuotas $ -0.000394 (-0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EDU Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0015 (-1.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EDU Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EDU rodiklis pasikeitė $ -0.0124 (-8.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EDU Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001 (-0.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EDU Coin (EDU) pokyčius?

Peržiūrėkite EDU Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EDU Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EDUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EDU Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EDU Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EDU Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EDU Coin (EDU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EDU Coin (EDU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EDU Coin prognozes.

Peržiūrėkite EDU Coin kainos prognozę dabar!

EDU Coin (EDU) Tokenomika

Supratimas apie EDU Coin (EDU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EDUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EDU Coin (EDU)

Ieškote, kaip nusipirkti EDU Coin? Viskas paprasta ir patogu! EDU Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EDU į vietos valiutas

1 EDU Coin(EDU) į VND
3,568.314
1 EDU Coin(EDU) į AUD
A$0.204756
1 EDU Coin(EDU) į GBP
0.098988
1 EDU Coin(EDU) į EUR
0.11526
1 EDU Coin(EDU) į USD
$0.1356
1 EDU Coin(EDU) į MYR
RM0.572232
1 EDU Coin(EDU) į TRY
5.597568
1 EDU Coin(EDU) į JPY
¥19.9332
1 EDU Coin(EDU) į ARS
ARS$193.1622
1 EDU Coin(EDU) į RUB
11.4582
1 EDU Coin(EDU) į INR
11.963988
1 EDU Coin(EDU) į IDR
Rp2,222.950464
1 EDU Coin(EDU) į KRW
188.595192
1 EDU Coin(EDU) į PHP
7.7631
1 EDU Coin(EDU) į EGP
￡E.6.526428
1 EDU Coin(EDU) į BRL
R$0.73224
1 EDU Coin(EDU) į CAD
C$0.187128
1 EDU Coin(EDU) į BDT
16.51608
1 EDU Coin(EDU) į NGN
204.524124
1 EDU Coin(EDU) į COP
$531.763536
1 EDU Coin(EDU) į ZAR
R.2.374356
1 EDU Coin(EDU) į UAH
5.597568
1 EDU Coin(EDU) į VES
Bs21.1536
1 EDU Coin(EDU) į CLP
$130.3116
1 EDU Coin(EDU) į PKR
Rs38.511756
1 EDU Coin(EDU) į KZT
73.099248
1 EDU Coin(EDU) į THB
฿4.314792
1 EDU Coin(EDU) į TWD
NT$4.114104
1 EDU Coin(EDU) į AED
د.إ0.497652
1 EDU Coin(EDU) į CHF
Fr0.107124
1 EDU Coin(EDU) į HKD
HK$1.054968
1 EDU Coin(EDU) į AMD
֏51.814116
1 EDU Coin(EDU) į MAD
.د.م1.224468
1 EDU Coin(EDU) į MXN
$2.52216
1 EDU Coin(EDU) į SAR
ريال0.5085
1 EDU Coin(EDU) į PLN
0.493584
1 EDU Coin(EDU) į RON
лв0.588504
1 EDU Coin(EDU) į SEK
kr1.269216
1 EDU Coin(EDU) į BGN
лв0.226452
1 EDU Coin(EDU) į HUF
Ft45.610416
1 EDU Coin(EDU) į CZK
2.829972
1 EDU Coin(EDU) į KWD
د.ك0.041358
1 EDU Coin(EDU) į ILS
0.451548
1 EDU Coin(EDU) į AOA
Kz123.608892
1 EDU Coin(EDU) į BHD
.د.ب0.0511212
1 EDU Coin(EDU) į BMD
$0.1356
1 EDU Coin(EDU) į DKK
kr0.865128
1 EDU Coin(EDU) į HNL
L3.554076
1 EDU Coin(EDU) į MUR
6.177936
1 EDU Coin(EDU) į NAD
$2.383848
1 EDU Coin(EDU) į NOK
kr1.347864
1 EDU Coin(EDU) į NZD
$0.227808
1 EDU Coin(EDU) į PAB
B/.0.1356
1 EDU Coin(EDU) į PGK
K0.574944
1 EDU Coin(EDU) į QAR
ر.ق0.493584
1 EDU Coin(EDU) į RSD
дин.13.588476

EDU Coin išteklius

Išsamesnei EDU Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EDU Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EDU Coin

Kiek EDU Coin(EDU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EDU kaina USD valiuta yra 0.1356USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EDU į USD kaina?
Dabartinė EDU kaina USD valiuta yra $ 0.1356. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EDU Coin rinkos kapitalizacija?
EDU rinkos kapitalizacija yra $ 79.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EDU apyvartoje?
EDU apyvartoje yra 582.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EDU kaina?
EDU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.6841468160643183USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EDU kaina?
EDU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09420856728557322USD.
Kokia yra EDU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EDU yra $ 663.43KUSD.
Ar EDU kaina šiais metais kils?
EDU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EDU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:06:03(UTC+8)

EDU Coin (EDU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EDU-į-USD skaičiuoklė

Suma

EDU
EDU
USD
USD

1 EDU = 0.1356 USD

Prekiauti EDU

EDUUSDT
$0.1356
$0.1356$0.1356
-0.36%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis