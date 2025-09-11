EDU Coin (EDU) realiojo laiko kaina yra $ 0.1356. Per pastarąsias 24 valandas EDU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1331 iki aukščiausios $ 0.1382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDU kaina yra $ 1.6841468160643183, o žemiausia – $ 0.09420856728557322.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDU per pastarąją valandą pasikeitė -0.74%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EDU Coin (EDU) rinkos informacija
No.449
$ 79.01M
$ 663.43K
$ 135.60M
582.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
58.26%
BSC
Dabartinė EDU Coin rinkos kapitalizacija yra $ 79.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 663.43K. EDU apyvartoje yra 582.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 135.60M
EDU Coin (EDU) kainos istorija USD
Stebėkite EDU Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000394
-0.29%
30 dienų
$ -0.0015
-1.10%
60 dienų
$ -0.0124
-8.38%
90 dienų
$ -0.001
-0.74%
EDU Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien EDU užfiksuotas $ -0.000394 (-0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EDU Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0015 (-1.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EDU Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EDU rodiklis pasikeitė $ -0.0124 (-8.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EDU Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001 (-0.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EDU Coin (EDU) pokyčius?
The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.
EDU Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EDU Coin (EDU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EDU Coin (EDU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EDU Coin prognozes.
Supratimas apie EDU Coin (EDU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EDUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
