LayerEdge logotipas

LayerEdge kaina(EDGEN)

1 EDGEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.006606
$0.006606$0.006606
-7.98%1D
USD
LayerEdge (EDGEN) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:05:55(UTC+8)

LayerEdge (EDGEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006485
$ 0.006485$ 0.006485
24 val. žemiausia
$ 0.007438
$ 0.007438$ 0.007438
24 val. aukščiausia

$ 0.006485
$ 0.006485$ 0.006485

$ 0.007438
$ 0.007438$ 0.007438

$ 0.0252839382104077
$ 0.0252839382104077$ 0.0252839382104077

$ 0.005924351029197279
$ 0.005924351029197279$ 0.005924351029197279

+0.47%

-7.97%

+8.86%

+8.86%

LayerEdge (EDGEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.006606. Per pastarąsias 24 valandas EDGEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006485 iki aukščiausios $ 0.007438 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDGEN kaina yra $ 0.0252839382104077, o žemiausia – $ 0.005924351029197279.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDGEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – -7.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LayerEdge (EDGEN) rinkos informacija

No.2102

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 79.04K
$ 79.04K$ 79.04K

$ 6.61M
$ 6.61M$ 6.61M

176.00M
176.00M 176.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.60%

ETH

Dabartinė LayerEdge rinkos kapitalizacija yra $ 1.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.04K. EDGEN apyvartoje yra 176.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.61M

LayerEdge (EDGEN) kainos istorija USD

Stebėkite LayerEdge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00057287-7.97%
30 dienų$ -0.002149-24.55%
60 dienų$ -0.000101-1.51%
90 dienų$ -0.004394-39.95%
LayerEdge kainos pokytis šiandien

Šiandien EDGEN užfiksuotas $ -0.00057287 (-7.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LayerEdge 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002149 (-24.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LayerEdge 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EDGEN rodiklis pasikeitė $ -0.000101 (-1.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LayerEdge 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004394 (-39.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LayerEdge (EDGEN) pokyčius?

Peržiūrėkite LayerEdge kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LayerEdge (EDGEN)

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

LayerEdge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LayerEdge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EDGENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LayerEdge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LayerEdge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LayerEdge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LayerEdge (EDGEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LayerEdge (EDGEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LayerEdge prognozes.

Peržiūrėkite LayerEdge kainos prognozę dabar!

LayerEdge (EDGEN) Tokenomika

Supratimas apie LayerEdge (EDGEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EDGENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LayerEdge (EDGEN)

Ieškote, kaip nusipirkti LayerEdge? Viskas paprasta ir patogu! LayerEdge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EDGEN į vietos valiutas

1 LayerEdge(EDGEN) į VND
173.83689
1 LayerEdge(EDGEN) į AUD
A$0.00997506
1 LayerEdge(EDGEN) į GBP
0.00482238
1 LayerEdge(EDGEN) į EUR
0.0056151
1 LayerEdge(EDGEN) į USD
$0.006606
1 LayerEdge(EDGEN) į MYR
RM0.02787732
1 LayerEdge(EDGEN) į TRY
0.27269568
1 LayerEdge(EDGEN) į JPY
¥0.971082
1 LayerEdge(EDGEN) į ARS
ARS$9.410247
1 LayerEdge(EDGEN) į RUB
0.558207
1 LayerEdge(EDGEN) į INR
0.58284738
1 LayerEdge(EDGEN) į IDR
Rp108.29506464
1 LayerEdge(EDGEN) į KRW
9.18775692
1 LayerEdge(EDGEN) į PHP
0.3781935
1 LayerEdge(EDGEN) į EGP
￡E.0.31794678
1 LayerEdge(EDGEN) į BRL
R$0.0356724
1 LayerEdge(EDGEN) į CAD
C$0.00911628
1 LayerEdge(EDGEN) į BDT
0.8046108
1 LayerEdge(EDGEN) į NGN
9.96376374
1 LayerEdge(EDGEN) į COP
$25.90582536
1 LayerEdge(EDGEN) į ZAR
R.0.11567106
1 LayerEdge(EDGEN) į UAH
0.27269568
1 LayerEdge(EDGEN) į VES
Bs1.030536
1 LayerEdge(EDGEN) į CLP
$6.348366
1 LayerEdge(EDGEN) į PKR
Rs1.87617006
1 LayerEdge(EDGEN) į KZT
3.56116248
1 LayerEdge(EDGEN) į THB
฿0.21020292
1 LayerEdge(EDGEN) į TWD
NT$0.20042604
1 LayerEdge(EDGEN) į AED
د.إ0.02424402
1 LayerEdge(EDGEN) į CHF
Fr0.00521874
1 LayerEdge(EDGEN) į HKD
HK$0.05139468
1 LayerEdge(EDGEN) į AMD
֏2.52421866
1 LayerEdge(EDGEN) į MAD
.د.م0.05965218
1 LayerEdge(EDGEN) į MXN
$0.1228716
1 LayerEdge(EDGEN) į SAR
ريال0.0247725
1 LayerEdge(EDGEN) į PLN
0.02404584
1 LayerEdge(EDGEN) į RON
лв0.02867004
1 LayerEdge(EDGEN) į SEK
kr0.06183216
1 LayerEdge(EDGEN) į BGN
лв0.01103202
1 LayerEdge(EDGEN) į HUF
Ft2.22199416
1 LayerEdge(EDGEN) į CZK
0.13786722
1 LayerEdge(EDGEN) į KWD
د.ك0.00201483
1 LayerEdge(EDGEN) į ILS
0.02199798
1 LayerEdge(EDGEN) į AOA
Kz6.02183142
1 LayerEdge(EDGEN) į BHD
.د.ب0.002490462
1 LayerEdge(EDGEN) į BMD
$0.006606
1 LayerEdge(EDGEN) į DKK
kr0.04214628
1 LayerEdge(EDGEN) į HNL
L0.17314326
1 LayerEdge(EDGEN) į MUR
0.30096936
1 LayerEdge(EDGEN) į NAD
$0.11613348
1 LayerEdge(EDGEN) į NOK
kr0.06566364
1 LayerEdge(EDGEN) į NZD
$0.01109808
1 LayerEdge(EDGEN) į PAB
B/.0.006606
1 LayerEdge(EDGEN) į PGK
K0.02800944
1 LayerEdge(EDGEN) į QAR
ر.ق0.02404584
1 LayerEdge(EDGEN) į RSD
дин.0.66198726

LayerEdge išteklius

Išsamesnei LayerEdge analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LayerEdge svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LayerEdge

Kiek LayerEdge(EDGEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EDGEN kaina USD valiuta yra 0.006606USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EDGEN į USD kaina?
Dabartinė EDGEN kaina USD valiuta yra $ 0.006606. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LayerEdge rinkos kapitalizacija?
EDGEN rinkos kapitalizacija yra $ 1.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EDGEN apyvartoje?
EDGEN apyvartoje yra 176.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EDGEN kaina?
EDGEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0252839382104077USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EDGEN kaina?
EDGEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005924351029197279USD.
Kokia yra EDGEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EDGEN yra $ 79.04KUSD.
Ar EDGEN kaina šiais metais kils?
EDGEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EDGEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:05:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EDGEN-į-USD skaičiuoklė

Suma

EDGEN
EDGEN
USD
USD

1 EDGEN = 0.006606 USD

Prekiauti EDGEN

EDGENUSDT
$0.006606
$0.006606$0.006606
-7.99%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis