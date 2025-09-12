LayerEdge (EDGEN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite LayerEdge kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EDGEN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte LayerEdge kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

LayerEdge kainos prognozė
$0.006826
$0.006826$0.006826
-1.12%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:47:31(UTC+8)

LayerEdge Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

LayerEdge (EDGEN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, LayerEdge galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006826 prekybos kainą 2025 m.

LayerEdge (EDGEN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, LayerEdge galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007167 prekybos kainą 2026 m.

LayerEdge (EDGEN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EDGEN ateities kaina yra $ 0.007525 su 10.25% augimo norma.

LayerEdge (EDGEN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EDGEN ateities kaina yra $ 0.007901 su 15.76% augimo norma.

LayerEdge (EDGEN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EDGEN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008297, o augimo norma – 21.55%.

LayerEdge (EDGEN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EDGEN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008711, o augimo norma – 27.63%.

LayerEdge (EDGEN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. LayerEdge kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.014190 prekybos kainą.

LayerEdge (EDGEN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. LayerEdge kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.023115 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006826
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007167
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007525
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007901
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008297
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008711
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009147
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009604
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.010085
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010589
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011118
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011674
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012258
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012871
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013515
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014190
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės LayerEdge kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.006826
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006826
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006832
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.006854
    0.41%
LayerEdge (EDGEN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EDGEN kaina yra $0.006826. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

LayerEdge (EDGEN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EDGEN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006826. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

LayerEdge (EDGEN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EDGEN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006832. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

LayerEdge (EDGEN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EDGEN kaina yra $0.006854. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė LayerEdge kainų statistika

$ 0.006826
$ 0.006826$ 0.006826

-1.11%

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

176.00M
176.00M 176.00M

$ 63.09K
$ 63.09K$ 63.09K

--

Naujausia EDGEN kaina yra $ 0.006826. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.12%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 63.09K.
Be to, EDGEN turi 176.00M apyvartą ir $ 1.20M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti LayerEdge (EDGEN)

Bandote įsigyti EDGEN? Dabar galite EDGEN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti LayerEdge ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EDGEN dabar

LayerEdge istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje LayerEdge, dabartinė LayerEdge kaina yra 0.006826USD. Apyvartinė LayerEdge (EDGEN) pasiūla yra 0.00 EDGEN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.20M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000122
    $ 0.006994
    $ 0.00668
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.000616
    $ 0.0127
    $ 0.006075
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.002015
    $ 0.0127
    $ 0.005936
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas LayerEdge kaina pasikeitė $0.000122, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas LayerEdge buvo prekiaujama aukščiausia $0.0127 ir žemiausia $0.006075. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo EDGEN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį LayerEdge įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002015 vertę. Tai rodo, kad EDGEN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą LayerEdge kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EDGEN kainų istoriją

Kaip veikia LayerEdge (EDGEN) kainų prognozės modulis?

LayerEdge Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EDGEN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius LayerEdge ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EDGEN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti LayerEdge kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EDGEN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EDGEN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą LayerEdge potencialą.

Kodėl EDGEN kainų prognozė yra svarbi?

EDGEN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EDGEN dabar?
Pagal jūsų prognozes, EDGEN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EDGEN kainų prognozė?
Remiantis LayerEdge (EDGEN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EDGEN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EDGEN 2026 m.?
1 vieneto LayerEdge (EDGEN) kaina šiandien yra $0.006826. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EDGEN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EDGEN kaina 2027 m.?
LayerEdge (EDGEN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EDGEN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EDGEN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LayerEdge (EDGEN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EDGEN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LayerEdge (EDGEN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EDGEN 2030 m.?
1 vieneto LayerEdge (EDGEN) kaina šiandien yra $0.006826. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EDGEN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EDGEN kainų prognozė 2040 metams?
LayerEdge (EDGEN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EDGEN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:47:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.