Eternal AI logotipas

Eternal AI kaina(EAI)

1 EAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01923
+7.80%1D
USD
Eternal AI (EAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:46:53(UTC+8)

Eternal AI (EAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.017096
24 val. žemiausia
$ 0.01949
24 val. aukščiausia

$ 0.017096
$ 0.01949
$ 0.2903654277261663
$ 0.006397257988923091
+1.45%

+7.80%

+33.79%

+33.79%

Eternal AI (EAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01923. Per pastarąsias 24 valandas EAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.017096 iki aukščiausios $ 0.01949 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EAI kaina yra $ 0.2903654277261663, o žemiausia – $ 0.006397257988923091.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.45%, per 24 valandas – +7.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +33.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Eternal AI (EAI) rinkos informacija

No.1503

$ 4.38M
$ 16.19K
$ 19.23M
228.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.79%

ETH

Dabartinė Eternal AI rinkos kapitalizacija yra $ 4.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.19K. EAI apyvartoje yra 228.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.23M

Eternal AI (EAI) kainos istorija USD

Stebėkite Eternal AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00139141+7.80%
30 dienų$ -0.000312-1.60%
60 dienų$ -0.001856-8.81%
90 dienų$ -0.000897-4.46%
Eternal AI kainos pokytis šiandien

Šiandien EAI užfiksuotas $ +0.00139141 (+7.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Eternal AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000312 (-1.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Eternal AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EAI rodiklis pasikeitė $ -0.001856 (-8.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Eternal AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000897 (-4.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Eternal AI (EAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Eternal AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Eternal AI (EAI)

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Eternal AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Eternal AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Eternal AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Eternal AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Eternal AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Eternal AI (EAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Eternal AI (EAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Eternal AI prognozes.

Peržiūrėkite Eternal AI kainos prognozę dabar!

Eternal AI (EAI) Tokenomika

Supratimas apie Eternal AI (EAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Eternal AI (EAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Eternal AI? Viskas paprasta ir patogu! Eternal AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EAI į vietos valiutas

1 Eternal AI(EAI) į VND
506.03745
1 Eternal AI(EAI) į AUD
A$0.0290373
1 Eternal AI(EAI) į GBP
0.0140379
1 Eternal AI(EAI) į EUR
0.0163455
1 Eternal AI(EAI) į USD
$0.01923
1 Eternal AI(EAI) į MYR
RM0.0811506
1 Eternal AI(EAI) į TRY
0.7938144
1 Eternal AI(EAI) į JPY
¥2.82681
1 Eternal AI(EAI) į ARS
ARS$27.393135
1 Eternal AI(EAI) į RUB
1.624935
1 Eternal AI(EAI) į INR
1.694163
1 Eternal AI(EAI) į IDR
Rp315.2458512
1 Eternal AI(EAI) į KRW
26.7454686
1 Eternal AI(EAI) į PHP
1.0993791
1 Eternal AI(EAI) į EGP
￡E.0.9247707
1 Eternal AI(EAI) į BRL
R$0.103842
1 Eternal AI(EAI) į CAD
C$0.0265374
1 Eternal AI(EAI) į BDT
2.342214
1 Eternal AI(EAI) į NGN
29.0482611
1 Eternal AI(EAI) į COP
$75.4115988
1 Eternal AI(EAI) į ZAR
R.0.3363327
1 Eternal AI(EAI) į UAH
0.7938144
1 Eternal AI(EAI) į VES
Bs2.99988
1 Eternal AI(EAI) į CLP
$18.48003
1 Eternal AI(EAI) į PKR
Rs5.4615123
1 Eternal AI(EAI) į KZT
10.3665084
1 Eternal AI(EAI) į THB
฿0.611514
1 Eternal AI(EAI) į TWD
NT$0.5828613
1 Eternal AI(EAI) į AED
د.إ0.0705741
1 Eternal AI(EAI) į CHF
Fr0.0151917
1 Eternal AI(EAI) į HKD
HK$0.1496094
1 Eternal AI(EAI) į AMD
֏7.3479753
1 Eternal AI(EAI) į MAD
.د.م0.1736469
1 Eternal AI(EAI) į MXN
$0.3574857
1 Eternal AI(EAI) į SAR
ريال0.0721125
1 Eternal AI(EAI) į PLN
0.0699972
1 Eternal AI(EAI) į RON
лв0.0832659
1 Eternal AI(EAI) į SEK
kr0.1796082
1 Eternal AI(EAI) į BGN
лв0.0321141
1 Eternal AI(EAI) į HUF
Ft6.4616646
1 Eternal AI(EAI) į CZK
0.4011378
1 Eternal AI(EAI) į KWD
د.ك0.00586515
1 Eternal AI(EAI) į ILS
0.0638436
1 Eternal AI(EAI) į AOA
Kz17.5937193
1 Eternal AI(EAI) į BHD
.د.ب0.00724971
1 Eternal AI(EAI) į BMD
$0.01923
1 Eternal AI(EAI) į DKK
kr0.1226874
1 Eternal AI(EAI) į HNL
L0.5040183
1 Eternal AI(EAI) į MUR
0.874965
1 Eternal AI(EAI) į NAD
$0.3380634
1 Eternal AI(EAI) į NOK
kr0.1909539
1 Eternal AI(EAI) į NZD
$0.0323064
1 Eternal AI(EAI) į PAB
B/.0.01923
1 Eternal AI(EAI) į PGK
K0.0815352
1 Eternal AI(EAI) į QAR
ر.ق0.0699972
1 Eternal AI(EAI) į RSD
дин.1.9264614

Eternal AI išteklius

Išsamesnei Eternal AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Eternal AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Eternal AI

Kiek Eternal AI(EAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EAI kaina USD valiuta yra 0.01923USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EAI į USD kaina?
Dabartinė EAI kaina USD valiuta yra $ 0.01923. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Eternal AI rinkos kapitalizacija?
EAI rinkos kapitalizacija yra $ 4.38MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EAI apyvartoje?
EAI apyvartoje yra 228.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EAI kaina?
EAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2903654277261663USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EAI kaina?
EAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006397257988923091USD.
Kokia yra EAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EAI yra $ 16.19KUSD.
Ar EAI kaina šiais metais kils?
EAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:46:53(UTC+8)

Eternal AI (EAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

EAI
EAI
USD
USD

1 EAI = 0.01923 USD

Prekiauti EAI

EAIUSDT
$0.01923
+7.80%

