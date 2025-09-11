Eternal AI (EAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01923. Per pastarąsias 24 valandas EAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.017096 iki aukščiausios $ 0.01949 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EAI kaina yra $ 0.2903654277261663, o žemiausia – $ 0.006397257988923091.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.45%, per 24 valandas – +7.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +33.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Eternal AI (EAI) rinkos informacija
Dabartinė Eternal AI rinkos kapitalizacija yra $ 4.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.19K. EAI apyvartoje yra 228.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.23M
Eternal AI (EAI) kainos istorija USD
Stebėkite Eternal AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00139141
+7.80%
30 dienų
$ -0.000312
-1.60%
60 dienų
$ -0.001856
-8.81%
90 dienų
$ -0.000897
-4.46%
Eternal AI kainos pokytis šiandien
Šiandien EAI užfiksuotas $ +0.00139141 (+7.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Eternal AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000312 (-1.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Eternal AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EAI rodiklis pasikeitė $ -0.001856 (-8.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Eternal AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000897 (-4.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Eternal AI (EAI) pokyčius?
Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.
Eternal AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Eternal AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Eternal AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Eternal AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Eternal AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Eternal AI (EAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Eternal AI (EAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Eternal AI prognozes.
Supratimas apie Eternal AI (EAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Eternal AI (EAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Eternal AI? Viskas paprasta ir patogu! Eternal AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.