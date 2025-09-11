Daugiau apie DYM

Dymension kaina(DYM)

$0.2223
-1.24%1D
Dymension (DYM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:49:37(UTC+8)

Dymension (DYM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2178
24 val. žemiausia
$ 0.2271
24 val. aukščiausia

$ 0.2178
$ 0.2271
--
--
-0.63%

-1.24%

+9.01%

+9.01%

Dymension (DYM) realiojo laiko kaina yra $ 0.2224. Per pastarąsias 24 valandas DYM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2178 iki aukščiausios $ 0.2271 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DYM kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DYM per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dymension (DYM) rinkos informacija

--
$ 1.18M
$ 222.40M
--
1,000,000,000
DYM

Dabartinė Dymension rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.18M. DYM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 222.40M

Dymension (DYM) kainos istorija USD

Stebėkite Dymension kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ -0.002791-1.24%
30 dienų$ -0.0304-12.03%
60 dienų$ -0.0527-19.16%
90 dienų$ -0.03-11.89%
Dymension kainos pokytis šiandien

Šiandien DYM užfiksuotas $ -0.002791 (-1.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dymension 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0304 (-12.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dymension 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DYM rodiklis pasikeitė $ -0.0527 (-19.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dymension 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03 (-11.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dymension (DYM) pokyčius?

Peržiūrėkite Dymension kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dymension (DYM)

Dymension is a decentralized Delegated Proof-of-Stake L1 blockchain secured by the DYM token. It is custom built to provide RollApps with security, interoperability, and liquidity.

Dymension galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dymension investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DYMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dymension mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dymension, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dymension kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dymension (DYM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dymension (DYM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dymension prognozes.

Peržiūrėkite Dymension kainos prognozę dabar!

Dymension (DYM) Tokenomika

Supratimas apie Dymension (DYM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DYMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dymension (DYM)

Ieškote, kaip nusipirkti Dymension? Viskas paprasta ir patogu! Dymension lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DYM į vietos valiutas

1 Dymension(DYM) į VND
5,852.456
1 Dymension(DYM) į AUD
A$0.335824
1 Dymension(DYM) į GBP
0.162352
1 Dymension(DYM) į EUR
0.18904
1 Dymension(DYM) į USD
$0.2224
1 Dymension(DYM) į MYR
RM0.938528
1 Dymension(DYM) į TRY
9.180672
1 Dymension(DYM) į JPY
¥32.6928
1 Dymension(DYM) į ARS
ARS$316.8088
1 Dymension(DYM) į RUB
18.790576
1 Dymension(DYM) į INR
19.606784
1 Dymension(DYM) į IDR
Rp3,645.901056
1 Dymension(DYM) į KRW
308.886912
1 Dymension(DYM) į PHP
12.71016
1 Dymension(DYM) į EGP
￡E.10.70856
1 Dymension(DYM) į BRL
R$1.20096
1 Dymension(DYM) į CAD
C$0.306912
1 Dymension(DYM) į BDT
27.08832
1 Dymension(DYM) į NGN
335.443696
1 Dymension(DYM) į COP
$872.154944
1 Dymension(DYM) į ZAR
R.3.889776
1 Dymension(DYM) į UAH
9.180672
1 Dymension(DYM) į VES
Bs34.6944
1 Dymension(DYM) į CLP
$213.7264
1 Dymension(DYM) į PKR
Rs63.163824
1 Dymension(DYM) į KZT
119.891392
1 Dymension(DYM) į THB
฿7.067872
1 Dymension(DYM) į TWD
NT$6.74984
1 Dymension(DYM) į AED
د.إ0.816208
1 Dymension(DYM) į CHF
Fr0.175696
1 Dymension(DYM) į HKD
HK$1.730272
1 Dymension(DYM) į AMD
֏84.981264
1 Dymension(DYM) į MAD
.د.م2.008272
1 Dymension(DYM) į MXN
$4.13664
1 Dymension(DYM) į SAR
ريال0.834
1 Dymension(DYM) į PLN
0.809536
1 Dymension(DYM) į RON
лв0.965216
1 Dymension(DYM) į SEK
kr2.07944
1 Dymension(DYM) į BGN
лв0.371408
1 Dymension(DYM) į HUF
Ft74.755312
1 Dymension(DYM) į CZK
4.639264
1 Dymension(DYM) į KWD
د.ك0.067832
1 Dymension(DYM) į ILS
0.738368
1 Dymension(DYM) į AOA
Kz203.475984
1 Dymension(DYM) į BHD
.د.ب0.0838448
1 Dymension(DYM) į BMD
$0.2224
1 Dymension(DYM) į DKK
kr1.418912
1 Dymension(DYM) į HNL
L5.829104
1 Dymension(DYM) į MUR
10.1192
1 Dymension(DYM) į NAD
$3.909792
1 Dymension(DYM) į NOK
kr2.208432
1 Dymension(DYM) į NZD
$0.373632
1 Dymension(DYM) į PAB
B/.0.2224
1 Dymension(DYM) į PGK
K0.942976
1 Dymension(DYM) į QAR
ر.ق0.809536
1 Dymension(DYM) į RSD
дин.22.27336

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dymension

Kiek Dymension(DYM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DYM kaina USD valiuta yra 0.2224USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DYM į USD kaina?
Dabartinė DYM kaina USD valiuta yra $ 0.2224. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dymension rinkos kapitalizacija?
DYM rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DYM apyvartoje?
DYM apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DYM kaina?
DYM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DYM kaina?
DYM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra DYM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DYM yra $ 1.18MUSD.
Ar DYM kaina šiais metais kils?
DYM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DYM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

