Divo logotipas

Divo kaina(DVO)

1 DVO į USD – tiesioginė kaina:

-0.59%1D
USD
Divo (DVO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:46:31(UTC+8)

Divo (DVO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.0008082
$ 0.0008082$ 0.0008082
24 val. aukščiausia

+0.34%

-0.59%

-0.94%

-0.94%

Divo (DVO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007965. Per pastarąsias 24 valandas DVO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007813 iki aukščiausios $ 0.0008082 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DVO kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DVO per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Divo (DVO) rinkos informacija

MATIC

Dabartinė Divo rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.30K. DVO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 6000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.78M

Divo (DVO) kainos istorija USD

Stebėkite Divo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000004727-0.59%
30 dienų$ +0.0000163+2.08%
60 dienų$ +0.0001515+23.48%
90 dienų$ -0.0022375-73.75%
Divo kainos pokytis šiandien

Šiandien DVO užfiksuotas $ -0.000004727 (-0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Divo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000163 (+2.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Divo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DVO rodiklis pasikeitė $ +0.0001515 (+23.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Divo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0022375 (-73.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Divo (DVO) pokyčius?

Peržiūrėkite Divo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Divo (DVO)

DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools.

Divo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Divo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DVOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Divo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Divo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Divo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Divo (DVO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Divo (DVO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Divo prognozes.

Peržiūrėkite Divo kainos prognozę dabar!

Divo (DVO) Tokenomika

Supratimas apie Divo (DVO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DVOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Divo (DVO)

Ieškote, kaip nusipirkti Divo? Viskas paprasta ir patogu! Divo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DVO į vietos valiutas

1 Divo(DVO) į VND
20.9598975
1 Divo(DVO) į AUD
A$0.001202715
1 Divo(DVO) į GBP
0.000581445
1 Divo(DVO) į EUR
0.000677025
1 Divo(DVO) į USD
$0.0007965
1 Divo(DVO) į MYR
RM0.00336123
1 Divo(DVO) į TRY
0.03287952
1 Divo(DVO) į JPY
¥0.1170855
1 Divo(DVO) į ARS
ARS$1.13461425
1 Divo(DVO) į RUB
0.06730425
1 Divo(DVO) į INR
0.07017165
1 Divo(DVO) į IDR
Rp13.05737496
1 Divo(DVO) į KRW
1.10778813
1 Divo(DVO) į PHP
0.045535905
1 Divo(DVO) į EGP
￡E.0.038303685
1 Divo(DVO) į BRL
R$0.0043011
1 Divo(DVO) į CAD
C$0.00109917
1 Divo(DVO) į BDT
0.0970137
1 Divo(DVO) į NGN
1.203169005
1 Divo(DVO) į COP
$3.12352254
1 Divo(DVO) į ZAR
R.0.013930785
1 Divo(DVO) į UAH
0.03287952
1 Divo(DVO) į VES
Bs0.124254
1 Divo(DVO) į CLP
$0.7654365
1 Divo(DVO) į PKR
Rs0.226213965
1 Divo(DVO) į KZT
0.42937722
1 Divo(DVO) į THB
฿0.0253287
1 Divo(DVO) į TWD
NT$0.024141915
1 Divo(DVO) į AED
د.إ0.002923155
1 Divo(DVO) į CHF
Fr0.000629235
1 Divo(DVO) į HKD
HK$0.00619677
1 Divo(DVO) į AMD
֏0.304350615
1 Divo(DVO) į MAD
.د.م0.007192395
1 Divo(DVO) į MXN
$0.014806935
1 Divo(DVO) į SAR
ريال0.002986875
1 Divo(DVO) į PLN
0.00289926
1 Divo(DVO) į RON
лв0.003448845
1 Divo(DVO) į SEK
kr0.00743931
1 Divo(DVO) į BGN
лв0.001330155
1 Divo(DVO) į HUF
Ft0.26763993
1 Divo(DVO) į CZK
0.01661499
1 Divo(DVO) į KWD
د.ك0.0002429325
1 Divo(DVO) į ILS
0.00264438
1 Divo(DVO) į AOA
Kz0.728725815
1 Divo(DVO) į BHD
.د.ب0.0003002805
1 Divo(DVO) į BMD
$0.0007965
1 Divo(DVO) į DKK
kr0.00508167
1 Divo(DVO) į HNL
L0.020876265
1 Divo(DVO) į MUR
0.03624075
1 Divo(DVO) į NAD
$0.01400247
1 Divo(DVO) į NOK
kr0.007909245
1 Divo(DVO) į NZD
$0.00133812
1 Divo(DVO) į PAB
B/.0.0007965
1 Divo(DVO) į PGK
K0.00337716
1 Divo(DVO) į QAR
ر.ق0.00289926
1 Divo(DVO) į RSD
дин.0.07979337

Divo išteklius

Išsamesnei Divo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Divo svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Divo

Kiek Divo(DVO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DVO kaina USD valiuta yra 0.0007965USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DVO į USD kaina?
Dabartinė DVO kaina USD valiuta yra $ 0.0007965. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Divo rinkos kapitalizacija?
DVO rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DVO apyvartoje?
DVO apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DVO kaina?
DVO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DVO kaina?
DVO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra DVO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DVO yra $ 65.30KUSD.
Ar DVO kaina šiais metais kils?
DVO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DVO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:46:31(UTC+8)

Divo (DVO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
