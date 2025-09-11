Dtec (DTEC) realiojo laiko kaina yra $ 0.01604. Per pastarąsias 24 valandas DTEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01583 iki aukščiausios $ 0.01761 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DTEC kaina yra $ 0.209790098274572, o žemiausia – $ 0.011350206009706468.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DTEC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dtec (DTEC) rinkos informacija
No.1921
$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M
$ 111.12K
$ 111.12K$ 111.12K
$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M
107.82M
107.82M 107.82M
450,000,000
450,000,000 450,000,000
338,415,647.49448
338,415,647.49448 338,415,647.49448
23.95%
MATIC
Dabartinė Dtec rinkos kapitalizacija yra $ 1.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 111.12K. DTEC apyvartoje yra 107.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 338415647.49448. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.22M
Dtec (DTEC) kainos istorija USD
Stebėkite Dtec kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007893
-4.68%
30 dienų
$ -0.02138
-57.14%
60 dienų
$ -0.00411
-20.40%
90 dienų
$ -0.00846
-34.54%
Dtec kainos pokytis šiandien
Šiandien DTEC užfiksuotas $ -0.0007893 (-4.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dtec 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02138 (-57.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dtec 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DTEC rodiklis pasikeitė $ -0.00411 (-20.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dtec 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00846 (-34.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dtec (DTEC) pokyčius?
Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.
Dtec galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dtec investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dtec, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dtec kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dtec (DTEC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dtec (DTEC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dtec prognozes.
Supratimas apie Dtec (DTEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DTECišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dtec (DTEC)
Ieškote, kaip nusipirkti Dtec? Viskas paprasta ir patogu! Dtec lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.