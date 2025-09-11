Daugiau apie DTEC

Dtec logotipas

Dtec kaina(DTEC)

1 DTEC į USD – tiesioginė kaina:

$0.01604
$0.01604$0.01604
-4.69%1D
USD
Dtec (DTEC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:17:05(UTC+8)

Dtec (DTEC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01583
$ 0.01583$ 0.01583
24 val. žemiausia
$ 0.01761
$ 0.01761$ 0.01761
24 val. aukščiausia

$ 0.01583
$ 0.01583$ 0.01583

$ 0.01761
$ 0.01761$ 0.01761

$ 0.209790098274572
$ 0.209790098274572$ 0.209790098274572

$ 0.011350206009706468
$ 0.011350206009706468$ 0.011350206009706468

0.00%

-4.68%

-11.53%

-11.53%

Dtec (DTEC) realiojo laiko kaina yra $ 0.01604. Per pastarąsias 24 valandas DTEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01583 iki aukščiausios $ 0.01761 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DTEC kaina yra $ 0.209790098274572, o žemiausia – $ 0.011350206009706468.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DTEC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dtec (DTEC) rinkos informacija

No.1921

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 111.12K
$ 111.12K$ 111.12K

$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M

107.82M
107.82M 107.82M

450,000,000
450,000,000 450,000,000

338,415,647.49448
338,415,647.49448 338,415,647.49448

23.95%

MATIC

Dabartinė Dtec rinkos kapitalizacija yra $ 1.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 111.12K. DTEC apyvartoje yra 107.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 338415647.49448. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.22M

Dtec (DTEC) kainos istorija USD

Stebėkite Dtec kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007893-4.68%
30 dienų$ -0.02138-57.14%
60 dienų$ -0.00411-20.40%
90 dienų$ -0.00846-34.54%
Dtec kainos pokytis šiandien

Šiandien DTEC užfiksuotas $ -0.0007893 (-4.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dtec 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02138 (-57.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dtec 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DTEC rodiklis pasikeitė $ -0.00411 (-20.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dtec 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00846 (-34.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dtec investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Dtec kainos prognozė (USD)

Dtec (DTEC) Tokenomika

Supratimas apie Dtec (DTEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DTECišsamią tokeno tokenomiką dabar!

DTEC į vietos valiutas

1 Dtec(DTEC) į VND
422.0926
1 Dtec(DTEC) į AUD
A$0.0242204
1 Dtec(DTEC) į GBP
0.0117092
1 Dtec(DTEC) į EUR
0.013634
1 Dtec(DTEC) į USD
$0.01604
1 Dtec(DTEC) į MYR
RM0.0676888
1 Dtec(DTEC) į TRY
0.6622916
1 Dtec(DTEC) į JPY
¥2.35788
1 Dtec(DTEC) į ARS
ARS$22.84898
1 Dtec(DTEC) į RUB
1.3704576
1 Dtec(DTEC) į INR
1.4158508
1 Dtec(DTEC) į IDR
Rp262.9507776
1 Dtec(DTEC) į KRW
22.33971
1 Dtec(DTEC) į PHP
0.9181296
1 Dtec(DTEC) į EGP
￡E.0.7729676
1 Dtec(DTEC) į BRL
R$0.086616
1 Dtec(DTEC) į CAD
C$0.0221352
1 Dtec(DTEC) į BDT
1.953672
1 Dtec(DTEC) į NGN
24.1929716
1 Dtec(DTEC) į COP
$62.9018224
1 Dtec(DTEC) į ZAR
R.0.2810208
1 Dtec(DTEC) į UAH
0.6621312
1 Dtec(DTEC) į VES
Bs2.50224
1 Dtec(DTEC) į CLP
$15.41444
1 Dtec(DTEC) į PKR
Rs4.5555204
1 Dtec(DTEC) į KZT
8.6468432
1 Dtec(DTEC) į THB
฿0.5103928
1 Dtec(DTEC) į TWD
NT$0.4863328
1 Dtec(DTEC) į AED
د.إ0.0588668
1 Dtec(DTEC) į CHF
Fr0.0126716
1 Dtec(DTEC) į HKD
HK$0.1247912
1 Dtec(DTEC) į AMD
֏6.1290444
1 Dtec(DTEC) į MAD
.د.م0.1448412
1 Dtec(DTEC) į MXN
$0.2986648
1 Dtec(DTEC) į SAR
ريال0.06015
1 Dtec(DTEC) į PLN
0.0583856
1 Dtec(DTEC) į RON
лв0.0694532
1 Dtec(DTEC) į SEK
kr0.1501344
1 Dtec(DTEC) į BGN
лв0.0267868
1 Dtec(DTEC) į HUF
Ft5.3969788
1 Dtec(DTEC) į CZK
0.3349152
1 Dtec(DTEC) į KWD
د.ك0.0048922
1 Dtec(DTEC) į ILS
0.0532528
1 Dtec(DTEC) į AOA
Kz14.6215828
1 Dtec(DTEC) į BHD
.د.ب0.00604708
1 Dtec(DTEC) į BMD
$0.01604
1 Dtec(DTEC) į DKK
kr0.1023352
1 Dtec(DTEC) į HNL
L0.4204084
1 Dtec(DTEC) į MUR
0.7307824
1 Dtec(DTEC) į NAD
$0.2819832
1 Dtec(DTEC) į NOK
kr0.1592772
1 Dtec(DTEC) į NZD
$0.0269472
1 Dtec(DTEC) į PAB
B/.0.01604
1 Dtec(DTEC) į PGK
K0.0680096
1 Dtec(DTEC) į QAR
ر.ق0.0583856
1 Dtec(DTEC) į RSD
дин.1.6070476

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dtec

Kiek Dtec(DTEC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DTEC kaina USD valiuta yra 0.01604USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DTEC į USD kaina?
Dabartinė DTEC kaina USD valiuta yra $ 0.01604. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dtec rinkos kapitalizacija?
DTEC rinkos kapitalizacija yra $ 1.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DTEC apyvartoje?
DTEC apyvartoje yra 107.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DTEC kaina?
DTEC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.209790098274572USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DTEC kaina?
DTEC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.011350206009706468USD.
Kokia yra DTEC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DTEC yra $ 111.12KUSD.
Ar DTEC kaina šiais metais kils?
DTEC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DTEC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:17:05(UTC+8)

