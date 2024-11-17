DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

ReitingasNo.1936

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.32%

Cirkuliuojantis kiekis109,183,490.03608002

Maksimali pasiūla450,000,000

Bendra pasiūla338,415,647.49448

Cirkuliacijos norma0.2426%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.209790098274572,2024-11-17

Mažiausia kaina0.011350206009706468,2025-07-07

Vieša blokų grandinėMATIC

