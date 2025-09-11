Drift Protocol (DRIFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.5855. Per pastarąsias 24 valandas DRIFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5703 iki aukščiausios $ 0.6067 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRIFT kaina yra $ 2.6530757587765152, o žemiausia – $ 0.10000390597735823.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRIFT per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – -1.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Drift Protocol (DRIFT) rinkos informacija
$ 212.00M
$ 852.91K
$ 585.50M
362.08M
1,000,000,000
SOL
Dabartinė Drift Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 212.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 852.91K. DRIFT apyvartoje yra 362.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 585.50M
Drift Protocol (DRIFT) kainos istorija USD
Stebėkite Drift Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.011097
-1.85%
30 dienų
$ +0.0309
+5.57%
60 dienų
$ +0.1376
+30.72%
90 dienų
$ +0.1326
+29.27%
Drift Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien DRIFT užfiksuotas $ -0.011097 (-1.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Drift Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0309 (+5.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Drift Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DRIFT rodiklis pasikeitė $ +0.1376 (+30.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Drift Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1326 (+29.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Drift Protocol (DRIFT) pokyčius?
Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.
Drift Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Drift Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DRIFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Drift Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Drift Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Drift Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Drift Protocol (DRIFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Drift Protocol (DRIFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Drift Protocol prognozes.
Supratimas apie Drift Protocol (DRIFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DRIFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Drift Protocol (DRIFT)
Ieškote, kaip nusipirkti Drift Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Drift Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.