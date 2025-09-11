Daugiau apie DRIFT

Drift Protocol logotipas

Drift Protocol kaina(DRIFT)

Drift Protocol (DRIFT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:49:09(UTC+8)

Drift Protocol (DRIFT) kainos informacija (USD)

Drift Protocol (DRIFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.5855. Per pastarąsias 24 valandas DRIFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5703 iki aukščiausios $ 0.6067 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRIFT kaina yra $ 2.6530757587765152, o žemiausia – $ 0.10000390597735823.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRIFT per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – -1.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Drift Protocol (DRIFT) rinkos informacija

Drift Protocol (DRIFT) kainos istorija USD

Stebėkite Drift Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.011097-1.85%
30 dienų$ +0.0309+5.57%
60 dienų$ +0.1376+30.72%
90 dienų$ +0.1326+29.27%
Drift Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien DRIFT užfiksuotas $ -0.011097 (-1.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Drift Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0309 (+5.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Drift Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DRIFT rodiklis pasikeitė $ +0.1376 (+30.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Drift Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1326 (+29.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Drift Protocol (DRIFT) pokyčius?

Peržiūrėkite Drift Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Drift Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DRIFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Drift Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Drift Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Drift Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Drift Protocol (DRIFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Drift Protocol (DRIFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Drift Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Drift Protocol kainos prognozę dabar!

Drift Protocol (DRIFT) Tokenomika

Supratimas apie Drift Protocol (DRIFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DRIFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Drift Protocol (DRIFT)

Ieškote, kaip nusipirkti Drift Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Drift Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DRIFT į vietos valiutas

Drift Protocol išteklius

Išsamesnei Drift Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Drift Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Drift Protocol

Kiek Drift Protocol(DRIFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DRIFT kaina USD valiuta yra 0.5855USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DRIFT į USD kaina?
Dabartinė DRIFT kaina USD valiuta yra $ 0.5855. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Drift Protocol rinkos kapitalizacija?
DRIFT rinkos kapitalizacija yra $ 212.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DRIFT apyvartoje?
DRIFT apyvartoje yra 362.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DRIFT kaina?
DRIFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.6530757587765152USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DRIFT kaina?
DRIFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.10000390597735823USD.
Kokia yra DRIFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DRIFT yra $ 852.91KUSD.
Ar DRIFT kaina šiais metais kils?
DRIFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DRIFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Drift Protocol (DRIFT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

