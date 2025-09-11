Dragon (DRAGON404) realiojo laiko kaina yra $ 0.000008246. Per pastarąsias 24 valandas DRAGON404 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000008228 iki aukščiausios $ 0.000008804 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRAGON404 kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRAGON404 per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -49.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dragon (DRAGON404) rinkos informacija
$ 120.87
$ 120.87
$ 8.25M
$ 8.25M
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
ETH
Dabartinė Dragon rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 120.87. DRAGON404 apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.25M
Dragon (DRAGON404) kainos istorija USD
Stebėkite Dragon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000002045
-2.42%
30 dienų
$ -0.000001162
-12.36%
60 dienų
$ -0.000005222
-38.78%
90 dienų
$ -0.000008051
-49.41%
Dragon kainos pokytis šiandien
Šiandien DRAGON404 užfiksuotas $ -0.0000002045 (-2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dragon 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000001162 (-12.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dragon 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DRAGON404 rodiklis pasikeitė $ -0.000005222 (-38.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dragon 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000008051 (-49.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dragon (DRAGON404) pokyčius?
The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage.
Dragon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dragon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dragon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dragon kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dragon (DRAGON404) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dragon (DRAGON404) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dragon prognozes.
Supratimas apie Dragon (DRAGON404) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DRAGON404išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dragon (DRAGON404)
Ieškote, kaip nusipirkti Dragon? Viskas paprasta ir patogu! Dragon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.