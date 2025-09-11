Daugiau apie DRAGON404

DRAGON404 Kainos informacija

DRAGON404 Oficiali svetainė

DRAGON404 Tokenomika

DRAGON404 Kainų prognozė

DRAGON404 Istorija

DRAGON404 pirkimo vadovas

DRAGON404valiutų konverteris į dekretinę valiutą

DRAGON404 Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Dragon logotipas

Dragon kaina(DRAGON404)

1 DRAGON404 į USD – tiesioginė kaina:

$0.000008246
$0.000008246$0.000008246
-2.42%1D
USD
Dragon (DRAGON404) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:04:59(UTC+8)

Dragon (DRAGON404) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000008228
$ 0.000008228$ 0.000008228
24 val. žemiausia
$ 0.000008804
$ 0.000008804$ 0.000008804
24 val. aukščiausia

$ 0.000008228
$ 0.000008228$ 0.000008228

$ 0.000008804
$ 0.000008804$ 0.000008804

--
----

--
----

0.00%

-2.42%

-49.71%

-49.71%

Dragon (DRAGON404) realiojo laiko kaina yra $ 0.000008246. Per pastarąsias 24 valandas DRAGON404 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000008228 iki aukščiausios $ 0.000008804 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRAGON404 kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRAGON404 per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -49.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dragon (DRAGON404) rinkos informacija

--
----

$ 120.87
$ 120.87$ 120.87

$ 8.25M
$ 8.25M$ 8.25M

--
----

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

ETH

Dabartinė Dragon rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 120.87. DRAGON404 apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.25M

Dragon (DRAGON404) kainos istorija USD

Stebėkite Dragon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000002045-2.42%
30 dienų$ -0.000001162-12.36%
60 dienų$ -0.000005222-38.78%
90 dienų$ -0.000008051-49.41%
Dragon kainos pokytis šiandien

Šiandien DRAGON404 užfiksuotas $ -0.0000002045 (-2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dragon 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000001162 (-12.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dragon 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DRAGON404 rodiklis pasikeitė $ -0.000005222 (-38.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dragon 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000008051 (-49.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dragon (DRAGON404) pokyčius?

Peržiūrėkite Dragon kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dragon (DRAGON404)

The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage.

Dragon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dragon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DRAGON404statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dragon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dragon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dragon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dragon (DRAGON404) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dragon (DRAGON404) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dragon prognozes.

Peržiūrėkite Dragon kainos prognozę dabar!

Dragon (DRAGON404) Tokenomika

Supratimas apie Dragon (DRAGON404) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DRAGON404išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dragon (DRAGON404)

Ieškote, kaip nusipirkti Dragon? Viskas paprasta ir patogu! Dragon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DRAGON404 į vietos valiutas

1 Dragon(DRAGON404) į VND
0.21699349
1 Dragon(DRAGON404) į AUD
A$0.00001245146
1 Dragon(DRAGON404) į GBP
0.00000601958
1 Dragon(DRAGON404) į EUR
0.0000070091
1 Dragon(DRAGON404) į USD
$0.000008246
1 Dragon(DRAGON404) į MYR
RM0.00003479812
1 Dragon(DRAGON404) į TRY
0.00034039488
1 Dragon(DRAGON404) į JPY
¥0.001212162
1 Dragon(DRAGON404) į ARS
ARS$0.011746427
1 Dragon(DRAGON404) į RUB
0.000696787
1 Dragon(DRAGON404) į INR
0.00072754458
1 Dragon(DRAGON404) į IDR
Rp0.13518030624
1 Dragon(DRAGON404) į KRW
0.01146870172
1 Dragon(DRAGON404) į PHP
0.0004720835
1 Dragon(DRAGON404) į EGP
￡E.0.00039687998
1 Dragon(DRAGON404) į BRL
R$0.0000445284
1 Dragon(DRAGON404) į CAD
C$0.00001137948
1 Dragon(DRAGON404) į BDT
0.0010043628
1 Dragon(DRAGON404) į NGN
0.01243735934
1 Dragon(DRAGON404) į COP
$0.03233718376
1 Dragon(DRAGON404) į ZAR
R.0.00014438746
1 Dragon(DRAGON404) į UAH
0.00034039488
1 Dragon(DRAGON404) į VES
Bs0.001286376
1 Dragon(DRAGON404) į CLP
$0.007924406
1 Dragon(DRAGON404) į PKR
Rs0.00234194646
1 Dragon(DRAGON404) į KZT
0.00444525368
1 Dragon(DRAGON404) į THB
฿0.00026238772
1 Dragon(DRAGON404) į TWD
NT$0.00025018364
1 Dragon(DRAGON404) į AED
د.إ0.00003026282
1 Dragon(DRAGON404) į CHF
Fr0.00000651434
1 Dragon(DRAGON404) į HKD
HK$0.00006415388
1 Dragon(DRAGON404) į AMD
֏0.00315087906
1 Dragon(DRAGON404) į MAD
.د.م0.00007446138
1 Dragon(DRAGON404) į MXN
$0.0001533756
1 Dragon(DRAGON404) į SAR
ريال0.0000309225
1 Dragon(DRAGON404) į PLN
0.00003001544
1 Dragon(DRAGON404) į RON
лв0.00003578764
1 Dragon(DRAGON404) į SEK
kr0.00007718256
1 Dragon(DRAGON404) į BGN
лв0.00001377082
1 Dragon(DRAGON404) į HUF
Ft0.00277362456
1 Dragon(DRAGON404) į CZK
0.00017209402
1 Dragon(DRAGON404) į KWD
د.ك0.00000251503
1 Dragon(DRAGON404) į ILS
0.00002745918
1 Dragon(DRAGON404) į AOA
Kz0.00751680622
1 Dragon(DRAGON404) į BHD
.د.ب0.000003108742
1 Dragon(DRAGON404) į BMD
$0.000008246
1 Dragon(DRAGON404) į DKK
kr0.00005260948
1 Dragon(DRAGON404) į HNL
L0.00021612766
1 Dragon(DRAGON404) į MUR
0.00037568776
1 Dragon(DRAGON404) į NAD
$0.00014496468
1 Dragon(DRAGON404) į NOK
kr0.00008196524
1 Dragon(DRAGON404) į NZD
$0.00001385328
1 Dragon(DRAGON404) į PAB
B/.0.000008246
1 Dragon(DRAGON404) į PGK
K0.00003496304
1 Dragon(DRAGON404) į QAR
ر.ق0.00003001544
1 Dragon(DRAGON404) į RSD
дин.0.00082633166

Dragon išteklius

Išsamesnei Dragon analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Dragon svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dragon

Kiek Dragon(DRAGON404) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DRAGON404 kaina USD valiuta yra 0.000008246USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DRAGON404 į USD kaina?
Dabartinė DRAGON404 kaina USD valiuta yra $ 0.000008246. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dragon rinkos kapitalizacija?
DRAGON404 rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DRAGON404 apyvartoje?
DRAGON404 apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DRAGON404 kaina?
DRAGON404 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DRAGON404 kaina?
DRAGON404 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra DRAGON404 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DRAGON404 yra $ 120.87USD.
Ar DRAGON404 kaina šiais metais kils?
DRAGON404 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DRAGON404 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:04:59(UTC+8)

Dragon (DRAGON404) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DRAGON404-į-USD skaičiuoklė

Suma

DRAGON404
DRAGON404
USD
USD

1 DRAGON404 = 0.000008246 USD

Prekiauti DRAGON404

DRAGON404USDT
$0.000008246
$0.000008246$0.000008246
-2.42%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis