DORA (DORA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1914. Per pastarąsias 24 valandas DORA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1799 iki aukščiausios $ 0.1976 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DORA kaina yra $ 0.6208942686973458, o žemiausia – $ 0.1629519325454314.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DORA per pastarąją valandą pasikeitė +1.70%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DORA (DORA) rinkos informacija
Dabartinė DORA rinkos kapitalizacija yra $ 189.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.26K. DORA apyvartoje yra 990.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 191.40M
DORA (DORA) kainos istorija USD
Stebėkite DORA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001997
+1.05%
30 dienų
$ -0.1236
-39.24%
60 dienų
$ -0.0086
-4.30%
90 dienų
$ -0.0086
-4.30%
DORA kainos pokytis šiandien
Šiandien DORA užfiksuotas $ +0.001997 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DORA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1236 (-39.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DORA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DORA rodiklis pasikeitė $ -0.0086 (-4.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DORA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0086 (-4.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DORA (DORA) pokyčius?
DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms.
DORA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DORA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DORA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DORA (DORA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DORA (DORA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DORA prognozes.
Supratimas apie DORA (DORA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DORAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DORA (DORA)
Ieškote, kaip nusipirkti DORA?
