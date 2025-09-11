Daugiau apie DORA

DORA kaina(DORA)

1 DORA į USD – tiesioginė kaina:

$0.1922
$0.1922
+1.05%1D
USD
DORA (DORA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:04:30(UTC+8)

DORA (DORA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1799
$ 0.1799$ 0.1799
24 val. žemiausia
$ 0.1976
$ 0.1976$ 0.1976
24 val. aukščiausia

$ 0.1799
$ 0.1799$ 0.1799

$ 0.1976
$ 0.1976$ 0.1976

$ 0.6208942686973458
$ 0.6208942686973458$ 0.6208942686973458

$ 0.1629519325454314
$ 0.1629519325454314$ 0.1629519325454314

+1.70%

+1.05%

-16.68%

-16.68%

DORA (DORA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1914. Per pastarąsias 24 valandas DORA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1799 iki aukščiausios $ 0.1976 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DORA kaina yra $ 0.6208942686973458, o žemiausia – $ 0.1629519325454314.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DORA per pastarąją valandą pasikeitė +1.70%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DORA (DORA) rinkos informacija

No.246

$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M

$ 55.26K
$ 55.26K$ 55.26K

$ 191.40M
$ 191.40M$ 191.40M

990.09M
990.09M 990.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.00%

BSC

Dabartinė DORA rinkos kapitalizacija yra $ 189.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.26K. DORA apyvartoje yra 990.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 191.40M

DORA (DORA) kainos istorija USD

Stebėkite DORA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001997+1.05%
30 dienų$ -0.1236-39.24%
60 dienų$ -0.0086-4.30%
90 dienų$ -0.0086-4.30%
DORA kainos pokytis šiandien

Šiandien DORA užfiksuotas $ +0.001997 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DORA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1236 (-39.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DORA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DORA rodiklis pasikeitė $ -0.0086 (-4.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DORA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0086 (-4.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DORA (DORA) pokyčius?

Peržiūrėkite DORA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DORA (DORA)

DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms.

DORA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DORA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DORAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DORA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DORA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DORA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DORA (DORA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DORA (DORA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DORA prognozes.

Peržiūrėkite DORA kainos prognozę dabar!

DORA (DORA) Tokenomika

Supratimas apie DORA (DORA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DORAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DORA (DORA)

Ieškote, kaip nusipirkti DORA? Viskas paprasta ir patogu! DORA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DORA į vietos valiutas

DORA išteklius

Išsamesnei DORA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali DORA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DORA

Kiek DORA(DORA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DORA kaina USD valiuta yra 0.1914USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DORA į USD kaina?
Dabartinė DORA kaina USD valiuta yra $ 0.1914. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DORA rinkos kapitalizacija?
DORA rinkos kapitalizacija yra $ 189.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DORA apyvartoje?
DORA apyvartoje yra 990.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DORA kaina?
DORA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6208942686973458USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DORA kaina?
DORA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1629519325454314USD.
Kokia yra DORA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DORA yra $ 55.26KUSD.
Ar DORA kaina šiais metais kils?
DORA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DORA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:04:30(UTC+8)

