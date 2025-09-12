DORA (DORA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DORA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DORA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DORA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DORA kainos prognozė
$0.2641
+30.29%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:46:17(UTC+8)

DORA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DORA (DORA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DORA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2641 prekybos kainą 2025 m.

DORA (DORA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DORA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.277305 prekybos kainą 2026 m.

DORA (DORA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DORA ateities kaina yra $ 0.291170 su 10.25% augimo norma.

DORA (DORA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DORA ateities kaina yra $ 0.305728 su 15.76% augimo norma.

DORA (DORA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DORA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.321015, o augimo norma – 21.55%.

DORA (DORA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DORA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.337065, o augimo norma – 27.63%.

DORA (DORA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DORA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.549044 prekybos kainą.

DORA (DORA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DORA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.894336 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.2641
    0.00%
  • 2026
    $ 0.277305
    5.00%
  • 2027
    $ 0.291170
    10.25%
  • 2028
    $ 0.305728
    15.76%
  • 2029
    $ 0.321015
    21.55%
  • 2030
    $ 0.337065
    27.63%
  • 2031
    $ 0.353919
    34.01%
  • 2032
    $ 0.371615
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.390195
    47.75%
  • 2034
    $ 0.409705
    55.13%
  • 2035
    $ 0.430191
    62.89%
  • 2036
    $ 0.451700
    71.03%
  • 2037
    $ 0.474285
    79.59%
  • 2038
    $ 0.497999
    88.56%
  • 2039
    $ 0.522899
    97.99%
  • 2040
    $ 0.549044
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DORA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.2641
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.264136
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.264353
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.265185
    0.41%
DORA (DORA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DORA kaina yra $0.2641. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DORA (DORA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DORA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.264136. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DORA (DORA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DORA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.264353. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DORA (DORA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DORA kaina yra $0.265185. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DORA kainų statistika

$ 0.2641
+30.29%

$ 263.96M
990.09M
$ 54.45K
--

Naujausia DORA kaina yra $ 0.2641. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +30.29%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.45K.
Be to, DORA turi 990.09M apyvartą ir $ 263.96M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DORA (DORA)

Bandote įsigyti DORA? Dabar galite DORA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DORA ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DORA dabar

DORA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DORA, dabartinė DORA kaina yra 0.2666USD. Apyvartinė DORA (DORA) pasiūla yra 0.00 DORA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $263.96M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.42%
    $ 0.079199
    $ 0.2666
    $ 0.1866
  • 7 dienos
    0.32%
    $ 0.064599
    $ 0.2666
    $ 0.1628
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.038399
    $ 0.4195
    $ 0.1628
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DORA kaina pasikeitė $0.079199, atspindinti 0.42% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DORA buvo prekiaujama aukščiausia $0.2666 ir žemiausia $0.1628. Kainos pokytis buvo 0.32%. Ši naujausia tendencija parodo DORA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DORA įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.038399 vertę. Tai rodo, kad DORA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DORA kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DORA kainų istoriją

Kaip veikia DORA (DORA) kainų prognozės modulis?

DORA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DORA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DORA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DORA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DORA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DORA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DORA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DORA potencialą.

Kodėl DORA kainų prognozė yra svarbi?

DORA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DORA dabar?
Pagal jūsų prognozes, DORA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DORA kainų prognozė?
Remiantis DORA (DORA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DORA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DORA 2026 m.?
1 vieneto DORA (DORA) kaina šiandien yra $0.2641. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DORA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DORA kaina 2027 m.?
DORA (DORA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DORA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DORA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DORA (DORA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DORA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DORA (DORA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DORA 2030 m.?
1 vieneto DORA (DORA) kaina šiandien yra $0.2641. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DORA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DORA kainų prognozė 2040 metams?
DORA (DORA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DORA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.