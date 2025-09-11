Dolomite (DOLO) realiojo laiko kaina yra $ 0.179. Per pastarąsias 24 valandas DOLO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.172 iki aukščiausios $ 0.19903 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOLO kaina yra $ 0.36803596089428636, o žemiausia – $ 0.029056452455781562.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOLO per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dolomite (DOLO) rinkos informacija
No.450
$ 79.05M
$ 745.39K
$ 179.00M
441.62M
1,000,000,000
998,851,995.6451048
44.16%
ETH
Dabartinė Dolomite rinkos kapitalizacija yra $ 79.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 745.39K. DOLO apyvartoje yra 441.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 998851995.6451048. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 179.00M
Dolomite (DOLO) kainos istorija USD
Stebėkite Dolomite kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0025143
-1.39%
30 dienų
$ -0.073
-28.97%
60 dienų
$ +0.12483
+230.44%
90 dienų
$ +0.14504
+427.09%
Dolomite kainos pokytis šiandien
Šiandien DOLO užfiksuotas $ -0.0025143 (-1.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dolomite 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.073 (-28.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dolomite 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOLO rodiklis pasikeitė $ +0.12483 (+230.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dolomite 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.14504 (+427.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dolomite (DOLO) pokyčius?
Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.
Dolomite kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dolomite (DOLO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dolomite (DOLO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dolomite prognozes.
Supratimas apie Dolomite (DOLO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOLOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
