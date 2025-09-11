Daugiau apie DOLO

Dolomite logotipas

Dolomite kaina(DOLO)

1 DOLO į USD – tiesioginė kaina:

Dolomite (DOLO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:44:51(UTC+8)

Dolomite (DOLO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.26%

-1.39%

-8.07%

-8.07%

Dolomite (DOLO) realiojo laiko kaina yra $ 0.179. Per pastarąsias 24 valandas DOLO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.172 iki aukščiausios $ 0.19903 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOLO kaina yra $ 0.36803596089428636, o žemiausia – $ 0.029056452455781562.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOLO per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dolomite (DOLO) rinkos informacija

No.450

44.16%

ETH

Dabartinė Dolomite rinkos kapitalizacija yra $ 79.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 745.39K. DOLO apyvartoje yra 441.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 998851995.6451048. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 179.00M

Dolomite (DOLO) kainos istorija USD

Stebėkite Dolomite kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0025143-1.39%
30 dienų$ -0.073-28.97%
60 dienų$ +0.12483+230.44%
90 dienų$ +0.14504+427.09%
Dolomite kainos pokytis šiandien

Šiandien DOLO užfiksuotas $ -0.0025143 (-1.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dolomite 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.073 (-28.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dolomite 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOLO rodiklis pasikeitė $ +0.12483 (+230.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dolomite 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.14504 (+427.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dolomite (DOLO) pokyčius?

Peržiūrėkite Dolomite kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dolomite (DOLO)

Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

Dolomite galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dolomite investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DOLOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dolomite mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dolomite, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dolomite kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dolomite (DOLO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dolomite (DOLO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dolomite prognozes.

Peržiūrėkite Dolomite kainos prognozę dabar!

Dolomite (DOLO) Tokenomika

Supratimas apie Dolomite (DOLO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOLOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dolomite (DOLO)

Ieškote, kaip nusipirkti Dolomite? Viskas paprasta ir patogu! Dolomite lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DOLO į vietos valiutas

1 Dolomite(DOLO) į VND
4,710.385
1 Dolomite(DOLO) į AUD
A$0.27029
1 Dolomite(DOLO) į GBP
0.13067
1 Dolomite(DOLO) į EUR
0.15215
1 Dolomite(DOLO) į USD
$0.179
1 Dolomite(DOLO) į MYR
RM0.75538
1 Dolomite(DOLO) į TRY
7.38912
1 Dolomite(DOLO) į JPY
¥26.313
1 Dolomite(DOLO) į ARS
ARS$254.9855
1 Dolomite(DOLO) į RUB
15.1255
1 Dolomite(DOLO) į INR
15.77169
1 Dolomite(DOLO) į IDR
Rp2,934.42576
1 Dolomite(DOLO) į KRW
248.60952
1 Dolomite(DOLO) į PHP
10.24238
1 Dolomite(DOLO) į EGP
￡E.8.60811
1 Dolomite(DOLO) į BRL
R$0.9666
1 Dolomite(DOLO) į CAD
C$0.24702
1 Dolomite(DOLO) į BDT
21.8022
1 Dolomite(DOLO) į NGN
270.39203
1 Dolomite(DOLO) į COP
$701.95924
1 Dolomite(DOLO) į ZAR
R.3.13071
1 Dolomite(DOLO) į UAH
7.38912
1 Dolomite(DOLO) į VES
Bs27.924
1 Dolomite(DOLO) į CLP
$172.019
1 Dolomite(DOLO) į PKR
Rs50.83779
1 Dolomite(DOLO) į KZT
96.49532
1 Dolomite(DOLO) į THB
฿5.68683
1 Dolomite(DOLO) į TWD
NT$5.42191
1 Dolomite(DOLO) į AED
د.إ0.65693
1 Dolomite(DOLO) į CHF
Fr0.14141
1 Dolomite(DOLO) į HKD
HK$1.39262
1 Dolomite(DOLO) į AMD
֏68.39769
1 Dolomite(DOLO) į MAD
.د.م1.61637
1 Dolomite(DOLO) į MXN
$3.32761
1 Dolomite(DOLO) į SAR
ريال0.67125
1 Dolomite(DOLO) į PLN
0.65156
1 Dolomite(DOLO) į RON
лв0.77686
1 Dolomite(DOLO) į SEK
kr1.67365
1 Dolomite(DOLO) į BGN
лв0.29893
1 Dolomite(DOLO) į HUF
Ft60.16727
1 Dolomite(DOLO) į CZK
3.73394
1 Dolomite(DOLO) į KWD
د.ك0.054595
1 Dolomite(DOLO) į ILS
0.59428
1 Dolomite(DOLO) į AOA
Kz163.76889
1 Dolomite(DOLO) į BHD
.د.ب0.067483
1 Dolomite(DOLO) į BMD
$0.179
1 Dolomite(DOLO) į DKK
kr1.14202
1 Dolomite(DOLO) į HNL
L4.69159
1 Dolomite(DOLO) į MUR
8.1445
1 Dolomite(DOLO) į NAD
$3.14682
1 Dolomite(DOLO) į NOK
kr1.77747
1 Dolomite(DOLO) į NZD
$0.30072
1 Dolomite(DOLO) į PAB
B/.0.179
1 Dolomite(DOLO) į PGK
K0.75896
1 Dolomite(DOLO) į QAR
ر.ق0.65156
1 Dolomite(DOLO) į RSD
дин.17.93222

Dolomite išteklius

Išsamesnei Dolomite analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Dolomite svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dolomite

Kiek Dolomite(DOLO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOLO kaina USD valiuta yra 0.179USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOLO į USD kaina?
Dabartinė DOLO kaina USD valiuta yra $ 0.179. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dolomite rinkos kapitalizacija?
DOLO rinkos kapitalizacija yra $ 79.05MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOLO apyvartoje?
DOLO apyvartoje yra 441.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOLO kaina?
DOLO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.36803596089428636USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOLO kaina?
DOLO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.029056452455781562USD.
Kokia yra DOLO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOLO yra $ 745.39KUSD.
Ar DOLO kaina šiais metais kils?
DOLO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOLO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:44:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

