DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

VardasDOGS

ReitingasNo.498

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,01%

Cirkuliuojantis kiekis516.750.000.000

Maksimali pasiūla550.000.000.000

Bendra pasiūla550.000.000.000

Cirkuliacijos norma0.9395%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.001644096114028641,2024-08-28

Mažiausia kaina0.000100955965351554,2025-04-17

Vieša blokų grandinėTONCOIN

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

