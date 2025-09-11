Daugiau apie DNX

Dynex logotipas

Dynex kaina(DNX)

1 DNX į USD – tiesioginė kaina:

$0.04999
$0.04999
-1.24%1D
USD
Dynex (DNX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:48:20(UTC+8)

Dynex (DNX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04834
$ 0.04834
24 val. žemiausia
$ 0.05071
$ 0.05071
24 val. aukščiausia

$ 0.04834
$ 0.04834

$ 0.05071
$ 0.05071

$ 1.3643865798324275
$ 1.3643865798324275

$ 0.023577616456842587
$ 0.023577616456842587

+0.56%

-1.24%

-9.33%

-9.33%

Dynex (DNX) realiojo laiko kaina yra $ 0.04999. Per pastarąsias 24 valandas DNX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04834 iki aukščiausios $ 0.05071 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DNX kaina yra $ 1.3643865798324275, o žemiausia – $ 0.023577616456842587.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DNX per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – -1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dynex (DNX) rinkos informacija

No.1427

$ 5.23M
$ 5.23M

$ 21.07K
$ 21.07K

$ 5.50M
$ 5.50M

104.53M
104.53M

110,000,000
110,000,000

104,528,753.4860188
104,528,753.4860188

95.02%

DNX

Dabartinė Dynex rinkos kapitalizacija yra $ 5.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.07K. DNX apyvartoje yra 104.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 104528753.4860188. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.50M

Dynex (DNX) kainos istorija USD

Stebėkite Dynex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006277-1.24%
30 dienų$ -0.02119-29.77%
60 dienų$ +0.02429+94.51%
90 dienų$ +0.01201+31.62%
Dynex kainos pokytis šiandien

Šiandien DNX užfiksuotas $ -0.0006277 (-1.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dynex 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02119 (-29.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dynex 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DNX rodiklis pasikeitė $ +0.02429 (+94.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dynex 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01201 (+31.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dynex (DNX) pokyčius?

Peržiūrėkite Dynex kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dynex (DNX)

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Dynex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dynex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DNXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dynex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dynex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dynex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dynex (DNX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dynex (DNX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dynex prognozes.

Peržiūrėkite Dynex kainos prognozę dabar!

Dynex (DNX) Tokenomika

Supratimas apie Dynex (DNX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DNXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dynex (DNX)

Ieškote, kaip nusipirkti Dynex? Viskas paprasta ir patogu! Dynex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DNX į vietos valiutas

1 Dynex(DNX) į VND
1,315.48685
1 Dynex(DNX) į AUD
A$0.0754849
1 Dynex(DNX) į GBP
0.0364927
1 Dynex(DNX) į EUR
0.0424915
1 Dynex(DNX) į USD
$0.04999
1 Dynex(DNX) į MYR
RM0.2109578
1 Dynex(DNX) į TRY
2.0635872
1 Dynex(DNX) į JPY
¥7.34853
1 Dynex(DNX) į ARS
ARS$71.210755
1 Dynex(DNX) į RUB
4.2236551
1 Dynex(DNX) į INR
4.4071184
1 Dynex(DNX) į IDR
Rp819.5080656
1 Dynex(DNX) į KRW
69.4301112
1 Dynex(DNX) į PHP
2.8569285
1 Dynex(DNX) į EGP
￡E.2.4070185
1 Dynex(DNX) į BRL
R$0.269946
1 Dynex(DNX) į CAD
C$0.0689862
1 Dynex(DNX) į BDT
6.088782
1 Dynex(DNX) į NGN
75.3994171
1 Dynex(DNX) į COP
$196.0387844
1 Dynex(DNX) į ZAR
R.0.8743251
1 Dynex(DNX) į UAH
2.0635872
1 Dynex(DNX) į VES
Bs7.79844
1 Dynex(DNX) į CLP
$48.04039
1 Dynex(DNX) į PKR
Rs14.1976599
1 Dynex(DNX) į KZT
26.9486092
1 Dynex(DNX) į THB
฿1.5886822
1 Dynex(DNX) į TWD
NT$1.5171965
1 Dynex(DNX) į AED
د.إ0.1834633
1 Dynex(DNX) į CHF
Fr0.0394921
1 Dynex(DNX) į HKD
HK$0.3889222
1 Dynex(DNX) į AMD
֏19.1016789
1 Dynex(DNX) į MAD
.د.م0.4514097
1 Dynex(DNX) į MXN
$0.929814
1 Dynex(DNX) į SAR
ريال0.1874625
1 Dynex(DNX) į PLN
0.1819636
1 Dynex(DNX) į RON
лв0.2169566
1 Dynex(DNX) į SEK
kr0.4674065
1 Dynex(DNX) į BGN
лв0.0834833
1 Dynex(DNX) į HUF
Ft16.8031387
1 Dynex(DNX) į CZK
1.0427914
1 Dynex(DNX) į KWD
د.ك0.01524695
1 Dynex(DNX) į ILS
0.1659668
1 Dynex(DNX) į AOA
Kz45.7363509
1 Dynex(DNX) į BHD
.د.ب0.01884623
1 Dynex(DNX) į BMD
$0.04999
1 Dynex(DNX) į DKK
kr0.3189362
1 Dynex(DNX) į HNL
L1.3102379
1 Dynex(DNX) į MUR
2.274545
1 Dynex(DNX) į NAD
$0.8788242
1 Dynex(DNX) į NOK
kr0.4964007
1 Dynex(DNX) į NZD
$0.0839832
1 Dynex(DNX) į PAB
B/.0.04999
1 Dynex(DNX) į PGK
K0.2119576
1 Dynex(DNX) į QAR
ر.ق0.1819636
1 Dynex(DNX) į RSD
дин.5.0064985

Dynex išteklius

Išsamesnei Dynex analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Dynex svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dynex

Kiek Dynex(DNX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DNX kaina USD valiuta yra 0.04999USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DNX į USD kaina?
Dabartinė DNX kaina USD valiuta yra $ 0.04999. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dynex rinkos kapitalizacija?
DNX rinkos kapitalizacija yra $ 5.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DNX apyvartoje?
DNX apyvartoje yra 104.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DNX kaina?
DNX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.3643865798324275USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DNX kaina?
DNX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.023577616456842587USD.
Kokia yra DNX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DNX yra $ 21.07KUSD.
Ar DNX kaina šiais metais kils?
DNX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DNX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:48:20(UTC+8)

