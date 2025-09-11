Dynex (DNX) realiojo laiko kaina yra $ 0.04999. Per pastarąsias 24 valandas DNX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04834 iki aukščiausios $ 0.05071 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DNX kaina yra $ 1.3643865798324275, o žemiausia – $ 0.023577616456842587.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DNX per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – -1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dynex (DNX) rinkos informacija
Dabartinė Dynex rinkos kapitalizacija yra $ 5.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.07K. DNX apyvartoje yra 104.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 104528753.4860188. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.50M
Dynex (DNX) kainos istorija USD
Stebėkite Dynex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006277
-1.24%
30 dienų
$ -0.02119
-29.77%
60 dienų
$ +0.02429
+94.51%
90 dienų
$ +0.01201
+31.62%
Dynex kainos pokytis šiandien
Šiandien DNX užfiksuotas $ -0.0006277 (-1.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dynex 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02119 (-29.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dynex 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DNX rodiklis pasikeitė $ +0.02429 (+94.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dynex 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01201 (+31.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dynex (DNX) pokyčius?
Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.
Dynex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dynex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DNXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dynex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dynex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dynex kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dynex (DNX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dynex (DNX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dynex prognozes.
Supratimas apie Dynex (DNX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DNXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dynex (DNX)
Ieškote, kaip nusipirkti Dynex? Viskas paprasta ir patogu! Dynex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.