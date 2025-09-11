Dream Machine Token (DMT) kainos informacija (USD)
Dream Machine Token (DMT) realiojo laiko kaina yra $ 6.015. Per pastarąsias 24 valandas DMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.284 iki aukščiausios $ 6.923 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMT kaina yra $ 182.97081854858675, o žemiausia – $ 0.01796638627090176.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMT per pastarąją valandą pasikeitė -1.19%, per 24 valandas – -1.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Dream Machine Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.25K. DMT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.02M
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.09461
-1.55%
30 dienų
$ -8.278
-57.92%
60 dienų
$ -2.892
-32.47%
90 dienų
$ -0.024
-0.40%
Dream Machine Token kainos pokytis šiandien
Šiandien DMT užfiksuotas $ -0.09461 (-1.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dream Machine Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -8.278 (-57.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dream Machine Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DMT rodiklis pasikeitė $ -2.892 (-32.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dream Machine Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.024 (-0.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.