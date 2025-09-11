Daugiau apie DMT

DMT Kainos informacija

DMT Baltoji knyga

DMT Oficiali svetainė

DMT Tokenomika

DMT Kainų prognozė

DMT Istorija

DMT pirkimo vadovas

DMTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DMT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Dream Machine Token logotipas

Dream Machine Token kaina(DMT)

1 DMT į USD – tiesioginė kaina:

$6.009
$6.009$6.009
-1.55%1D
USD
Dream Machine Token (DMT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:43:45(UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 5.284
$ 5.284$ 5.284
24 val. žemiausia
$ 6.923
$ 6.923$ 6.923
24 val. aukščiausia

$ 5.284
$ 5.284$ 5.284

$ 6.923
$ 6.923$ 6.923

$ 182.97081854858675
$ 182.97081854858675$ 182.97081854858675

$ 0.01796638627090176
$ 0.01796638627090176$ 0.01796638627090176

-1.19%

-1.55%

-20.04%

-20.04%

Dream Machine Token (DMT) realiojo laiko kaina yra $ 6.015. Per pastarąsias 24 valandas DMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.284 iki aukščiausios $ 6.923 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMT kaina yra $ 182.97081854858675, o žemiausia – $ 0.01796638627090176.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMT per pastarąją valandą pasikeitė -1.19%, per 24 valandas – -1.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dream Machine Token (DMT) rinkos informacija

No.4190

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.25K
$ 61.25K$ 61.25K

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

ARB

Dabartinė Dream Machine Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.25K. DMT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.02M

Dream Machine Token (DMT) kainos istorija USD

Stebėkite Dream Machine Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.09461-1.55%
30 dienų$ -8.278-57.92%
60 dienų$ -2.892-32.47%
90 dienų$ -0.024-0.40%
Dream Machine Token kainos pokytis šiandien

Šiandien DMT užfiksuotas $ -0.09461 (-1.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dream Machine Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -8.278 (-57.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dream Machine Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DMT rodiklis pasikeitė $ -2.892 (-32.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dream Machine Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.024 (-0.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dream Machine Token (DMT) pokyčius?

Peržiūrėkite Dream Machine Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

Dream Machine Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dream Machine Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dream Machine Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dream Machine Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dream Machine Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dream Machine Token (DMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dream Machine Token (DMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dream Machine Token prognozes.

Peržiūrėkite Dream Machine Token kainos prognozę dabar!

Dream Machine Token (DMT) Tokenomika

Supratimas apie Dream Machine Token (DMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dream Machine Token (DMT)

Ieškote, kaip nusipirkti Dream Machine Token? Viskas paprasta ir patogu! Dream Machine Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DMT į vietos valiutas

1 Dream Machine Token(DMT) į VND
158,284.725
1 Dream Machine Token(DMT) į AUD
A$9.08265
1 Dream Machine Token(DMT) į GBP
4.39095
1 Dream Machine Token(DMT) į EUR
5.11275
1 Dream Machine Token(DMT) į USD
$6.015
1 Dream Machine Token(DMT) į MYR
RM25.3833
1 Dream Machine Token(DMT) į TRY
248.2992
1 Dream Machine Token(DMT) į JPY
¥884.205
1 Dream Machine Token(DMT) į ARS
ARS$8,568.3675
1 Dream Machine Token(DMT) į RUB
508.20735
1 Dream Machine Token(DMT) į INR
529.98165
1 Dream Machine Token(DMT) į IDR
Rp98,606.5416
1 Dream Machine Token(DMT) į KRW
8,354.1132
1 Dream Machine Token(DMT) į PHP
344.1783
1 Dream Machine Token(DMT) į EGP
￡E.289.26135
1 Dream Machine Token(DMT) į BRL
R$32.481
1 Dream Machine Token(DMT) į CAD
C$8.3007
1 Dream Machine Token(DMT) į BDT
732.627
1 Dream Machine Token(DMT) į NGN
9,086.07855
1 Dream Machine Token(DMT) į COP
$23,588.1834
1 Dream Machine Token(DMT) į ZAR
R.105.20235
1 Dream Machine Token(DMT) į UAH
248.2992
1 Dream Machine Token(DMT) į VES
Bs938.34
1 Dream Machine Token(DMT) į CLP
$5,780.415
1 Dream Machine Token(DMT) į PKR
Rs1,708.32015
1 Dream Machine Token(DMT) į KZT
3,242.5662
1 Dream Machine Token(DMT) į THB
฿191.09655
1 Dream Machine Token(DMT) į TWD
NT$182.19435
1 Dream Machine Token(DMT) į AED
د.إ22.07505
1 Dream Machine Token(DMT) į CHF
Fr4.75185
1 Dream Machine Token(DMT) į HKD
HK$46.7967
1 Dream Machine Token(DMT) į AMD
֏2,298.39165
1 Dream Machine Token(DMT) į MAD
.د.م54.31545
1 Dream Machine Token(DMT) į MXN
$111.81885
1 Dream Machine Token(DMT) į SAR
ريال22.55625
1 Dream Machine Token(DMT) į PLN
21.8946
1 Dream Machine Token(DMT) į RON
лв26.1051
1 Dream Machine Token(DMT) į SEK
kr56.24025
1 Dream Machine Token(DMT) į BGN
лв10.04505
1 Dream Machine Token(DMT) į HUF
Ft2,021.82195
1 Dream Machine Token(DMT) į CZK
125.4729
1 Dream Machine Token(DMT) į KWD
د.ك1.834575
1 Dream Machine Token(DMT) į ILS
19.9698
1 Dream Machine Token(DMT) į AOA
Kz5,503.18365
1 Dream Machine Token(DMT) į BHD
.د.ب2.267655
1 Dream Machine Token(DMT) į BMD
$6.015
1 Dream Machine Token(DMT) į DKK
kr38.3757
1 Dream Machine Token(DMT) į HNL
L157.65315
1 Dream Machine Token(DMT) į MUR
273.6825
1 Dream Machine Token(DMT) į NAD
$105.7437
1 Dream Machine Token(DMT) į NOK
kr59.72895
1 Dream Machine Token(DMT) į NZD
$10.1052
1 Dream Machine Token(DMT) į PAB
B/.6.015
1 Dream Machine Token(DMT) į PGK
K25.5036
1 Dream Machine Token(DMT) į QAR
ر.ق21.8946
1 Dream Machine Token(DMT) į RSD
дин.602.5827

Dream Machine Token išteklius

Išsamesnei Dream Machine Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Dream Machine Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dream Machine Token

Kiek Dream Machine Token(DMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DMT kaina USD valiuta yra 6.015USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DMT į USD kaina?
Dabartinė DMT kaina USD valiuta yra $ 6.015. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dream Machine Token rinkos kapitalizacija?
DMT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DMT apyvartoje?
DMT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DMT kaina?
DMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 182.97081854858675USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DMT kaina?
DMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01796638627090176USD.
Kokia yra DMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DMT yra $ 61.25KUSD.
Ar DMT kaina šiais metais kils?
DMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:43:45(UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DMT-į-USD skaičiuoklė

Suma

DMT
DMT
USD
USD

1 DMT = 6.015 USD

Prekiauti DMT

DMTUSDT
$6.009
$6.009$6.009
-1.60%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis