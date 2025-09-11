Dmail Network (DMAIL) realiojo laiko kaina yra $ 0.03076. Per pastarąsias 24 valandas DMAIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02897 iki aukščiausios $ 0.03658 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMAIL kaina yra $ 1.1467487789725967, o žemiausia – $ 0.02580828910247339.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMAIL per pastarąją valandą pasikeitė -0.68%, per 24 valandas – -2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dmail Network (DMAIL) rinkos informacija
Dabartinė Dmail Network rinkos kapitalizacija yra $ 3.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 79.05K. DMAIL apyvartoje yra 119.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.15M
Dmail Network (DMAIL) kainos istorija USD
Stebėkite Dmail Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006284
-2.00%
30 dienų
$ -0.02381
-43.64%
60 dienų
$ -0.0497
-61.77%
90 dienų
$ -0.06335
-67.32%
Dmail Network kainos pokytis šiandien
Šiandien DMAIL užfiksuotas $ -0.0006284 (-2.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dmail Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02381 (-43.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dmail Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DMAIL rodiklis pasikeitė $ -0.0497 (-61.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dmail Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.06335 (-67.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dmail Network (DMAIL) pokyčius?
Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.
Dmail Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dmail Network (DMAIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dmail Network (DMAIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dmail Network prognozes.
Supratimas apie Dmail Network (DMAIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DMAILišsamią tokeno tokenomiką dabar!
