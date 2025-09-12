Dmail Network (DMAIL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dmail Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DMAIL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dmail Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dmail Network kainos prognozė
$0.0316
$0.0316$0.0316
+0.54%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:52:33(UTC+8)

Dmail Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dmail Network (DMAIL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dmail Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0316 prekybos kainą 2025 m.

Dmail Network (DMAIL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dmail Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.033180 prekybos kainą 2026 m.

Dmail Network (DMAIL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DMAIL ateities kaina yra $ 0.034839 su 10.25% augimo norma.

Dmail Network (DMAIL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DMAIL ateities kaina yra $ 0.036580 su 15.76% augimo norma.

Dmail Network (DMAIL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DMAIL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.038409, o augimo norma – 21.55%.

Dmail Network (DMAIL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DMAIL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.040330, o augimo norma – 27.63%.

Dmail Network (DMAIL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dmail Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.065694 prekybos kainą.

Dmail Network (DMAIL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dmail Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.107008 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0316
    0.00%
  • 2026
    $ 0.033180
    5.00%
  • 2027
    $ 0.034839
    10.25%
  • 2028
    $ 0.036580
    15.76%
  • 2029
    $ 0.038409
    21.55%
  • 2030
    $ 0.040330
    27.63%
  • 2031
    $ 0.042347
    34.01%
  • 2032
    $ 0.044464
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.046687
    47.75%
  • 2034
    $ 0.049021
    55.13%
  • 2035
    $ 0.051473
    62.89%
  • 2036
    $ 0.054046
    71.03%
  • 2037
    $ 0.056749
    79.59%
  • 2038
    $ 0.059586
    88.56%
  • 2039
    $ 0.062565
    97.99%
  • 2040
    $ 0.065694
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dmail Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0316
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.031604
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.031630
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.031729
    0.41%
Dmail Network (DMAIL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DMAIL kaina yra $0.0316. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dmail Network (DMAIL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DMAIL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.031604. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dmail Network (DMAIL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DMAIL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.031630. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dmail Network (DMAIL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DMAIL kaina yra $0.031729. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dmail Network kainų statistika

$ 0.0316
$ 0.0316$ 0.0316

+0.54%

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

119.03M
119.03M 119.03M

$ 57.56K
$ 57.56K$ 57.56K

--

Naujausia DMAIL kaina yra $ 0.0316. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.54%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.56K.
Be to, DMAIL turi 119.03M apyvartą ir $ 3.77M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Dmail Network (DMAIL)

Bandote įsigyti DMAIL? Dabar galite DMAIL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Dmail Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DMAIL dabar

Dmail Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dmail Network, dabartinė Dmail Network kaina yra 0.03166USD. Apyvartinė Dmail Network (DMAIL) pasiūla yra 0.00 DMAIL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.77M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000530
    $ 0.03289
    $ 0.03085
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.000959
    $ 0.03658
    $ 0.02897
  • 30 dienų
    -0.39%
    $ -0.020909
    $ 0.05514
    $ 0.02555
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dmail Network kaina pasikeitė $0.000530, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dmail Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.03658 ir žemiausia $0.02897. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo DMAIL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dmail Network įvyko -0.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.020909 vertę. Tai rodo, kad DMAIL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Dmail Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DMAIL kainų istoriją

Kaip veikia Dmail Network (DMAIL) kainų prognozės modulis?

Dmail Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DMAIL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dmail Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DMAIL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dmail Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DMAIL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DMAIL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dmail Network potencialą.

Kodėl DMAIL kainų prognozė yra svarbi?

DMAIL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DMAIL dabar?
Pagal jūsų prognozes, DMAIL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DMAIL kainų prognozė?
Remiantis Dmail Network (DMAIL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DMAIL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DMAIL 2026 m.?
1 vieneto Dmail Network (DMAIL) kaina šiandien yra $0.0316. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DMAIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DMAIL kaina 2027 m.?
Dmail Network (DMAIL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DMAIL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DMAIL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dmail Network (DMAIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DMAIL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dmail Network (DMAIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DMAIL 2030 m.?
1 vieneto Dmail Network (DMAIL) kaina šiandien yra $0.0316. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DMAIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DMAIL kainų prognozė 2040 metams?
Dmail Network (DMAIL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DMAIL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.