KlayDice (DICE) realiojo laiko kaina yra $ 0.002958. Per pastarąsias 24 valandas DICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002946 iki aukščiausios $ 0.00296 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DICE kaina yra $ 0.1508241261083681, o žemiausia – $ 0.002133171298076254.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DICE per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KlayDice (DICE) rinkos informacija
No.2144
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
$ 9.79K
$ 9.79K$ 9.79K
$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M
446.89M
446.89M 446.89M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,999,999
999,999,999 999,999,999
44.68%
KLAY
Dabartinė KlayDice rinkos kapitalizacija yra $ 1.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.79K. DICE apyvartoje yra 446.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.96M
KlayDice (DICE) kainos istorija USD
Stebėkite KlayDice kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000059
+0.20%
30 dienų
$ -0.000636
-17.70%
60 dienų
$ -0.000596
-16.77%
90 dienų
$ -0.000527
-15.13%
KlayDice kainos pokytis šiandien
Šiandien DICE užfiksuotas $ +0.0000059 (+0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KlayDice 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000636 (-17.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KlayDice 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DICE rodiklis pasikeitė $ -0.000596 (-16.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KlayDice 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000527 (-15.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KlayDice (DICE) pokyčius?
KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.
KlayDice galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KlayDice investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DICEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie KlayDice mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KlayDice, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KlayDice kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KlayDice (DICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KlayDice (DICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KlayDice prognozes.
Supratimas apie KlayDice (DICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KlayDice (DICE)
Ieškote, kaip nusipirkti KlayDice? Viskas paprasta ir patogu! KlayDice lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.