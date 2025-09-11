Daugiau apie DICE

KlayDice logotipas

KlayDice kaina(DICE)

1 DICE į USD – tiesioginė kaina:

$0.002958
$0.002958$0.002958
+0.20%1D
USD
KlayDice (DICE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:03:34(UTC+8)

KlayDice (DICE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002946
$ 0.002946$ 0.002946
24 val. žemiausia
$ 0.00296
$ 0.00296$ 0.00296
24 val. aukščiausia

$ 0.002946
$ 0.002946$ 0.002946

$ 0.00296
$ 0.00296$ 0.00296

$ 0.1508241261083681
$ 0.1508241261083681$ 0.1508241261083681

$ 0.002133171298076254
$ 0.002133171298076254$ 0.002133171298076254

+0.33%

+0.20%

+0.10%

+0.10%

KlayDice (DICE) realiojo laiko kaina yra $ 0.002958. Per pastarąsias 24 valandas DICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002946 iki aukščiausios $ 0.00296 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DICE kaina yra $ 0.1508241261083681, o žemiausia – $ 0.002133171298076254.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DICE per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KlayDice (DICE) rinkos informacija

No.2144

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 9.79K
$ 9.79K$ 9.79K

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

446.89M
446.89M 446.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,999
999,999,999 999,999,999

44.68%

KLAY

Dabartinė KlayDice rinkos kapitalizacija yra $ 1.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.79K. DICE apyvartoje yra 446.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.96M

KlayDice (DICE) kainos istorija USD

Stebėkite KlayDice kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000059+0.20%
30 dienų$ -0.000636-17.70%
60 dienų$ -0.000596-16.77%
90 dienų$ -0.000527-15.13%
KlayDice kainos pokytis šiandien

Šiandien DICE užfiksuotas $ +0.0000059 (+0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KlayDice 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000636 (-17.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KlayDice 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DICE rodiklis pasikeitė $ -0.000596 (-16.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KlayDice 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000527 (-15.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KlayDice (DICE) pokyčius?

Peržiūrėkite KlayDice kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KlayDice (DICE)

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

KlayDice galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KlayDice investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DICEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KlayDice mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KlayDice, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KlayDice kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KlayDice (DICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KlayDice (DICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KlayDice prognozes.

Peržiūrėkite KlayDice kainos prognozę dabar!

KlayDice (DICE) Tokenomika

Supratimas apie KlayDice (DICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KlayDice (DICE)

Ieškote, kaip nusipirkti KlayDice? Viskas paprasta ir patogu! KlayDice lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DICE į vietos valiutas

1 KlayDice(DICE) į VND
77.83977
1 KlayDice(DICE) į AUD
A$0.00446658
1 KlayDice(DICE) į GBP
0.00215934
1 KlayDice(DICE) į EUR
0.0025143
1 KlayDice(DICE) į USD
$0.002958
1 KlayDice(DICE) į MYR
RM0.01248276
1 KlayDice(DICE) į TRY
0.12210624
1 KlayDice(DICE) į JPY
¥0.434826
1 KlayDice(DICE) į ARS
ARS$4.213671
1 KlayDice(DICE) į RUB
0.249951
1 KlayDice(DICE) į INR
0.26098434
1 KlayDice(DICE) į IDR
Rp48.49179552
1 KlayDice(DICE) į KRW
4.11404556
1 KlayDice(DICE) į PHP
0.1693455
1 KlayDice(DICE) į EGP
￡E.0.14236854
1 KlayDice(DICE) į BRL
R$0.0159732
1 KlayDice(DICE) į CAD
C$0.00408204
1 KlayDice(DICE) į BDT
0.3602844
1 KlayDice(DICE) į NGN
4.46152182
1 KlayDice(DICE) į COP
$11.59997448
1 KlayDice(DICE) į ZAR
R.0.051765
1 KlayDice(DICE) į UAH
0.12210624
1 KlayDice(DICE) į VES
Bs0.461448
1 KlayDice(DICE) į CLP
$2.842638
1 KlayDice(DICE) į PKR
Rs0.84010158
1 KlayDice(DICE) į KZT
1.59459864
1 KlayDice(DICE) į THB
฿0.09412356
1 KlayDice(DICE) į TWD
NT$0.08974572
1 KlayDice(DICE) į AED
د.إ0.01085586
1 KlayDice(DICE) į CHF
Fr0.00233682
1 KlayDice(DICE) į HKD
HK$0.02301324
1 KlayDice(DICE) į AMD
֏1.13028138
1 KlayDice(DICE) į MAD
.د.م0.02671074
1 KlayDice(DICE) į MXN
$0.0550188
1 KlayDice(DICE) į SAR
ريال0.0110925
1 KlayDice(DICE) į PLN
0.01076712
1 KlayDice(DICE) į RON
лв0.01283772
1 KlayDice(DICE) į SEK
kr0.02768688
1 KlayDice(DICE) į BGN
лв0.00493986
1 KlayDice(DICE) į HUF
Ft0.99495288
1 KlayDice(DICE) į CZK
0.06173346
1 KlayDice(DICE) į KWD
د.ك0.00090219
1 KlayDice(DICE) į ILS
0.00985014
1 KlayDice(DICE) į AOA
Kz2.69642406
1 KlayDice(DICE) į BHD
.د.ب0.001115166
1 KlayDice(DICE) į BMD
$0.002958
1 KlayDice(DICE) į DKK
kr0.01887204
1 KlayDice(DICE) į HNL
L0.07752918
1 KlayDice(DICE) į MUR
0.13476648
1 KlayDice(DICE) į NAD
$0.05200164
1 KlayDice(DICE) į NOK
kr0.02940252
1 KlayDice(DICE) į NZD
$0.00496944
1 KlayDice(DICE) į PAB
B/.0.002958
1 KlayDice(DICE) į PGK
K0.01254192
1 KlayDice(DICE) į QAR
ر.ق0.01076712
1 KlayDice(DICE) į RSD
дин.0.29627328

KlayDice išteklius

Išsamesnei KlayDice analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali KlayDice svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KlayDice

Kiek KlayDice(DICE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DICE kaina USD valiuta yra 0.002958USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DICE į USD kaina?
Dabartinė DICE kaina USD valiuta yra $ 0.002958. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KlayDice rinkos kapitalizacija?
DICE rinkos kapitalizacija yra $ 1.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DICE apyvartoje?
DICE apyvartoje yra 446.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DICE kaina?
DICE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1508241261083681USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DICE kaina?
DICE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002133171298076254USD.
Kokia yra DICE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DICE yra $ 9.79KUSD.
Ar DICE kaina šiais metais kils?
DICE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DICE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:03:34(UTC+8)

