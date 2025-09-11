DFYN Token (DFYN) realiojo laiko kaina yra $ 0.003181. Per pastarąsias 24 valandas DFYN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003132 iki aukščiausios $ 0.003219 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DFYN kaina yra $ 8.35454802, o žemiausia – $ 0.002747020679671152.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DFYN per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -1.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DFYN Token (DFYN) rinkos informacija
$ 546.75K
$ 73.80K
$ 795.25K
171.88M
250,000,000
198,284,457
Dabartinė DFYN Token rinkos kapitalizacija yra $ 546.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.80K. DFYN apyvartoje yra 171.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 198284457. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 795.25K
DFYN Token (DFYN) kainos istorija USD
Stebėkite DFYN Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003278
-1.02%
30 dienų
$ -0.000099
-3.02%
60 dienų
$ +0.000083
+2.67%
90 dienų
$ +0.000038
+1.20%
DFYN Token kainos pokytis šiandien
Šiandien DFYN užfiksuotas $ -0.00003278 (-1.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DFYN Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000099 (-3.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DFYN Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DFYN rodiklis pasikeitė $ +0.000083 (+2.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DFYN Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000038 (+1.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DFYN Token (DFYN) pokyčius?
Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.
DFYN Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DFYN Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DFYNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DFYN Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DFYN Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DFYN Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DFYN Token (DFYN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DFYN Token (DFYN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DFYN Token prognozes.
Supratimas apie DFYN Token (DFYN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFYNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DFYN Token (DFYN)
Ieškote, kaip nusipirkti DFYN Token? Viskas paprasta ir patogu! DFYN Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
