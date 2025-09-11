Daugiau apie DFYN

DFYN Token logotipas

DFYN Token kaina(DFYN)

1 DFYN į USD – tiesioginė kaina:

$0.003181
$0.003181$0.003181
-1.02%1D
USD
DFYN Token (DFYN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:43:07(UTC+8)

DFYN Token (DFYN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003132
$ 0.003132$ 0.003132
24 val. žemiausia
$ 0.003219
$ 0.003219$ 0.003219
24 val. aukščiausia

$ 0.003132
$ 0.003132$ 0.003132

$ 0.003219
$ 0.003219$ 0.003219

$ 8.35454802
$ 8.35454802$ 8.35454802

$ 0.002747020679671152
$ 0.002747020679671152$ 0.002747020679671152

-0.10%

-1.02%

-0.91%

-0.91%

DFYN Token (DFYN) realiojo laiko kaina yra $ 0.003181. Per pastarąsias 24 valandas DFYN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003132 iki aukščiausios $ 0.003219 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DFYN kaina yra $ 8.35454802, o žemiausia – $ 0.002747020679671152.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DFYN per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -1.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DFYN Token (DFYN) rinkos informacija

No.2426

$ 546.75K
$ 546.75K$ 546.75K

$ 73.80K
$ 73.80K$ 73.80K

$ 795.25K
$ 795.25K$ 795.25K

171.88M
171.88M 171.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

198,284,457
198,284,457 198,284,457

68.75%

2021-05-14 00:00:00

ETH

Dabartinė DFYN Token rinkos kapitalizacija yra $ 546.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.80K. DFYN apyvartoje yra 171.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 198284457. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 795.25K

DFYN Token (DFYN) kainos istorija USD

Stebėkite DFYN Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003278-1.02%
30 dienų$ -0.000099-3.02%
60 dienų$ +0.000083+2.67%
90 dienų$ +0.000038+1.20%
DFYN Token kainos pokytis šiandien

Šiandien DFYN užfiksuotas $ -0.00003278 (-1.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DFYN Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000099 (-3.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DFYN Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DFYN rodiklis pasikeitė $ +0.000083 (+2.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DFYN Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000038 (+1.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DFYN Token (DFYN) pokyčius?

Peržiūrėkite DFYN Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

DFYN Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DFYNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DFYN Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DFYN Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DFYN Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DFYN Token (DFYN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DFYN Token (DFYN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DFYN Token prognozes.

Peržiūrėkite DFYN Token kainos prognozę dabar!

DFYN Token (DFYN) Tokenomika

Supratimas apie DFYN Token (DFYN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFYNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DFYN Token (DFYN)

Ieškote, kaip nusipirkti DFYN Token? Viskas paprasta ir patogu! DFYN Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DFYN į vietos valiutas

DFYN Token išteklius

Išsamesnei DFYN Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DFYN Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DFYN Token

Kiek DFYN Token(DFYN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DFYN kaina USD valiuta yra 0.003181USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DFYN į USD kaina?
Dabartinė DFYN kaina USD valiuta yra $ 0.003181. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DFYN Token rinkos kapitalizacija?
DFYN rinkos kapitalizacija yra $ 546.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DFYN apyvartoje?
DFYN apyvartoje yra 171.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DFYN kaina?
DFYN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.35454802USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DFYN kaina?
DFYN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002747020679671152USD.
Kokia yra DFYN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DFYN yra $ 73.80KUSD.
Ar DFYN kaina šiais metais kils?
DFYN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DFYN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:43:07(UTC+8)

DFYN Token (DFYN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

