DFYN Token (DFYN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DFYN Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DFYN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DFYN Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DFYN Token kainos prognozė
$0.003206
$0.003206$0.003206
+0.28%
USD
Faktinis
Prognozė
DFYN Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DFYN Token (DFYN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DFYN Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003206 prekybos kainą 2025 m.

DFYN Token (DFYN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DFYN Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003366 prekybos kainą 2026 m.

DFYN Token (DFYN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DFYN ateities kaina yra $ 0.003534 su 10.25% augimo norma.

DFYN Token (DFYN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DFYN ateities kaina yra $ 0.003711 su 15.76% augimo norma.

DFYN Token (DFYN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DFYN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003896, o augimo norma – 21.55%.

DFYN Token (DFYN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DFYN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004091, o augimo norma – 27.63%.

DFYN Token (DFYN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DFYN Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006665 prekybos kainą.

DFYN Token (DFYN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DFYN Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010856 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003206
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003366
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003534
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003711
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003896
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004091
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004296
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004511
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004736
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004973
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005222
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005483
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005757
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006045
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006347
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006665
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DFYN Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003206
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003206
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003209
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003219
    0.41%
DFYN Token (DFYN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DFYN kaina yra $0.003206. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DFYN Token (DFYN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DFYN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003206. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DFYN Token (DFYN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DFYN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003209. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DFYN Token (DFYN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DFYN kaina yra $0.003219. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DFYN Token kainų statistika

$ 0.003206
$ 0.003206$ 0.003206

+0.28%

$ 551.04K
$ 551.04K$ 551.04K

171.88M
171.88M 171.88M

$ 70.65K
$ 70.65K$ 70.65K

--

Naujausia DFYN kaina yra $ 0.003206. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.28%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 70.65K.
Be to, DFYN turi 171.88M apyvartą ir $ 551.04K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DFYN Token (DFYN)

Bandote įsigyti DFYN? Dabar galite DFYN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DFYN Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DFYN dabar

DFYN Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DFYN Token, dabartinė DFYN Token kaina yra 0.003206USD. Apyvartinė DFYN Token (DFYN) pasiūla yra 0.00 DFYN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $551.04K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000014
    $ 0.003241
    $ 0.003159
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000014
    $ 0.003241
    $ 0.00312
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -0.000183
    $ 0.00357
    $ 0.003001
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DFYN Token kaina pasikeitė $0.000014, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DFYN Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.003241 ir žemiausia $0.00312. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo DFYN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DFYN Token įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000183 vertę. Tai rodo, kad DFYN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DFYN Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DFYN kainų istoriją

Kaip veikia DFYN Token (DFYN) kainų prognozės modulis?

DFYN Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DFYN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DFYN Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DFYN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DFYN Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DFYN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DFYN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DFYN Token potencialą.

Kodėl DFYN kainų prognozė yra svarbi?

DFYN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DFYN dabar?
Pagal jūsų prognozes, DFYN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DFYN kainų prognozė?
Remiantis DFYN Token (DFYN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DFYN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DFYN 2026 m.?
1 vieneto DFYN Token (DFYN) kaina šiandien yra $0.003206. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DFYN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DFYN kaina 2027 m.?
DFYN Token (DFYN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DFYN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DFYN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DFYN Token (DFYN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DFYN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DFYN Token (DFYN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DFYN 2030 m.?
1 vieneto DFYN Token (DFYN) kaina šiandien yra $0.003206. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DFYN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DFYN kainų prognozė 2040 metams?
DFYN Token (DFYN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DFYN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.