Memento kaina(DEXTF)

$0.10499
Memento (DEXTF) kainos grafikas realiu laiku
Memento (DEXTF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0993
24 val. žemiausia
$ 0.10694
24 val. aukščiausia

$ 0.0993
$ 0.10694
$ 63.853741075623304
$ 0
+1.62%

-0.95%

+3.18%

+3.18%

Memento (DEXTF) realiojo laiko kaina yra $ 0.10499. Per pastarąsias 24 valandas DEXTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0993 iki aukščiausios $ 0.10694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEXTF kaina yra $ 63.853741075623304, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEXTF per pastarąją valandą pasikeitė +1.62%, per 24 valandas – -0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Memento (DEXTF) rinkos informacija

$ 0.00
$ 124.45K
$ 10.50M
0.00
100,000,000
99,976,468.1665991
0.00%

Dabartinė Memento rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 124.45K. DEXTF apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 99976468.1665991. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.50M

Memento (DEXTF) kainos istorija USD

Stebėkite Memento kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001007-0.95%
30 dienų$ -0.04384-29.46%
60 dienų$ -0.01756-14.33%
90 dienų$ -0.07201-40.69%
Memento kainos pokytis šiandien

Šiandien DEXTF užfiksuotas $ -0.001007 (-0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Memento 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04384 (-29.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Memento 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEXTF rodiklis pasikeitė $ -0.01756 (-14.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Memento 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.07201 (-40.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Memento (DEXTF)

DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).

Memento kainos prognozė (USD)

DEXTF į vietos valiutas

1 Memento(DEXTF) į VND
2,762.81185
1 Memento(DEXTF) į AUD
A$0.1585349
1 Memento(DEXTF) į GBP
0.0766427
1 Memento(DEXTF) į EUR
0.0892415
1 Memento(DEXTF) į USD
$0.10499
1 Memento(DEXTF) į MYR
RM0.4430578
1 Memento(DEXTF) į TRY
4.3339872
1 Memento(DEXTF) į JPY
¥15.43353
1 Memento(DEXTF) į ARS
ARS$149.558255
1 Memento(DEXTF) į RUB
8.8706051
1 Memento(DEXTF) į INR
9.2559184
1 Memento(DEXTF) į IDR
Rp1,721.1472656
1 Memento(DEXTF) į KRW
145.8185112
1 Memento(DEXTF) į PHP
6.0001785
1 Memento(DEXTF) į EGP
￡E.5.0552685
1 Memento(DEXTF) į BRL
R$0.566946
1 Memento(DEXTF) į CAD
C$0.1448862
1 Memento(DEXTF) į BDT
12.787782
1 Memento(DEXTF) į NGN
158.3553671
1 Memento(DEXTF) į COP
$411.7245844
1 Memento(DEXTF) į ZAR
R.1.8362751
1 Memento(DEXTF) į UAH
4.3339872
1 Memento(DEXTF) į VES
Bs16.37844
1 Memento(DEXTF) į CLP
$100.89539
1 Memento(DEXTF) į PKR
Rs29.8182099
1 Memento(DEXTF) į KZT
56.5980092
1 Memento(DEXTF) į THB
฿3.3365822
1 Memento(DEXTF) į TWD
NT$3.1864465
1 Memento(DEXTF) į AED
د.إ0.3853133
1 Memento(DEXTF) į CHF
Fr0.0829421
1 Memento(DEXTF) į HKD
HK$0.8168222
1 Memento(DEXTF) į AMD
֏40.1177289
1 Memento(DEXTF) į MAD
.د.م0.9480597
1 Memento(DEXTF) į MXN
$1.952814
1 Memento(DEXTF) į SAR
ريال0.3937125
1 Memento(DEXTF) į PLN
0.3821636
1 Memento(DEXTF) į RON
лв0.4556566
1 Memento(DEXTF) į SEK
kr0.9816565
1 Memento(DEXTF) į BGN
лв0.1753333
1 Memento(DEXTF) į HUF
Ft35.2902887
1 Memento(DEXTF) į CZK
2.1900914
1 Memento(DEXTF) į KWD
د.ك0.03202195
1 Memento(DEXTF) į ILS
0.3485668
1 Memento(DEXTF) į AOA
Kz96.0564009
1 Memento(DEXTF) į BHD
.د.ب0.03958123
1 Memento(DEXTF) į BMD
$0.10499
1 Memento(DEXTF) į DKK
kr0.6698362
1 Memento(DEXTF) į HNL
L2.7517879
1 Memento(DEXTF) į MUR
4.777045
1 Memento(DEXTF) į NAD
$1.8457242
1 Memento(DEXTF) į NOK
kr1.0425507
1 Memento(DEXTF) į NZD
$0.1763832
1 Memento(DEXTF) į PAB
B/.0.10499
1 Memento(DEXTF) į PGK
K0.4451576
1 Memento(DEXTF) į QAR
ر.ق0.3821636
1 Memento(DEXTF) į RSD
дин.10.5147485

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Memento

Kiek Memento(DEXTF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEXTF kaina USD valiuta yra 0.10499USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEXTF į USD kaina?
Dabartinė DEXTF kaina USD valiuta yra $ 0.10499. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Memento rinkos kapitalizacija?
DEXTF rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEXTF apyvartoje?
DEXTF apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEXTF kaina?
DEXTF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 63.853741075623304USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEXTF kaina?
DEXTF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DEXTF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEXTF yra $ 124.45KUSD.
Ar DEXTF kaina šiais metais kils?
DEXTF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEXTF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Memento (DEXTF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

