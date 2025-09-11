Memento (DEXTF) realiojo laiko kaina yra $ 0.10499. Per pastarąsias 24 valandas DEXTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0993 iki aukščiausios $ 0.10694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEXTF kaina yra $ 63.853741075623304, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEXTF per pastarąją valandą pasikeitė +1.62%, per 24 valandas – -0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Memento (DEXTF) rinkos informacija
Dabartinė Memento rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 124.45K. DEXTF apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 99976468.1665991. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.50M
Memento (DEXTF) kainos istorija USD
Stebėkite Memento kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001007
-0.95%
30 dienų
$ -0.04384
-29.46%
60 dienų
$ -0.01756
-14.33%
90 dienų
$ -0.07201
-40.69%
Memento kainos pokytis šiandien
Šiandien DEXTF užfiksuotas $ -0.001007 (-0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Memento 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04384 (-29.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Memento 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEXTF rodiklis pasikeitė $ -0.01756 (-14.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Memento 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.07201 (-40.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Memento (DEXTF) pokyčius?
DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).
Memento kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Memento (DEXTF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Memento (DEXTF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Memento prognozes.
Supratimas apie Memento (DEXTF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEXTFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Memento (DEXTF)
