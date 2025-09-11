Daugiau apie DEVVE

DEVVE Kainos informacija

DEVVE Baltoji knyga

DEVVE Oficiali svetainė

DEVVE Tokenomika

DEVVE Kainų prognozė

DEVVE Istorija

DEVVE pirkimo vadovas

DEVVEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DEVVE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DevvE logotipas

DevvE kaina(DEVVE)

1 DEVVE į USD – tiesioginė kaina:

$0.4737
$0.4737$0.4737
+1.76%1D
USD
DevvE (DEVVE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:42:52(UTC+8)

DevvE (DEVVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4459
$ 0.4459$ 0.4459
24 val. žemiausia
$ 0.4766
$ 0.4766$ 0.4766
24 val. aukščiausia

$ 0.4459
$ 0.4459$ 0.4459

$ 0.4766
$ 0.4766$ 0.4766

$ 2.138329606241538
$ 2.138329606241538$ 2.138329606241538

$ 0.1363905146686964
$ 0.1363905146686964$ 0.1363905146686964

+0.83%

+1.76%

+11.13%

+11.13%

DevvE (DEVVE) realiojo laiko kaina yra $ 0.4732. Per pastarąsias 24 valandas DEVVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4459 iki aukščiausios $ 0.4766 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEVVE kaina yra $ 2.138329606241538, o žemiausia – $ 0.1363905146686964.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEVVE per pastarąją valandą pasikeitė +0.83%, per 24 valandas – +1.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DevvE (DEVVE) rinkos informacija

No.625

$ 44.27M
$ 44.27M$ 44.27M

$ 91.44K
$ 91.44K$ 91.44K

$ 141.96M
$ 141.96M$ 141.96M

93.56M
93.56M 93.56M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

31.18%

ETH

Dabartinė DevvE rinkos kapitalizacija yra $ 44.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.44K. DEVVE apyvartoje yra 93.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.96M

DevvE (DEVVE) kainos istorija USD

Stebėkite DevvE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.008193+1.76%
30 dienų$ -0.0249-5.00%
60 dienų$ +0.021+4.64%
90 dienų$ -0.0047-0.99%
DevvE kainos pokytis šiandien

Šiandien DEVVE užfiksuotas $ +0.008193 (+1.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DevvE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0249 (-5.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DevvE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEVVE rodiklis pasikeitė $ +0.021 (+4.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DevvE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0047 (-0.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DevvE (DEVVE) pokyčius?

Peržiūrėkite DevvE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DevvE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DEVVEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DevvE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DevvE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DevvE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DevvE (DEVVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DevvE (DEVVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DevvE prognozes.

Peržiūrėkite DevvE kainos prognozę dabar!

DevvE (DEVVE) Tokenomika

Supratimas apie DevvE (DEVVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEVVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DevvE (DEVVE)

Ieškote, kaip nusipirkti DevvE? Viskas paprasta ir patogu! DevvE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DEVVE į vietos valiutas

1 DevvE(DEVVE) į VND
12,452.258
1 DevvE(DEVVE) į AUD
A$0.714532
1 DevvE(DEVVE) į GBP
0.345436
1 DevvE(DEVVE) į EUR
0.40222
1 DevvE(DEVVE) į USD
$0.4732
1 DevvE(DEVVE) į MYR
RM1.996904
1 DevvE(DEVVE) į TRY
19.533696
1 DevvE(DEVVE) į JPY
¥69.5604
1 DevvE(DEVVE) į ARS
ARS$674.0734
1 DevvE(DEVVE) į RUB
39.980668
1 DevvE(DEVVE) į INR
41.693652
1 DevvE(DEVVE) į IDR
Rp7,757.375808
1 DevvE(DEVVE) į KRW
657.218016
1 DevvE(DEVVE) į PHP
27.076504
1 DevvE(DEVVE) į EGP
￡E.22.756188
1 DevvE(DEVVE) į BRL
R$2.55528
1 DevvE(DEVVE) į CAD
C$0.653016
1 DevvE(DEVVE) į BDT
57.63576
1 DevvE(DEVVE) į NGN
714.801724
1 DevvE(DEVVE) į COP
$1,855.682192
1 DevvE(DEVVE) į ZAR
R.8.276268
1 DevvE(DEVVE) į UAH
19.533696
1 DevvE(DEVVE) į VES
Bs73.8192
1 DevvE(DEVVE) į CLP
$454.7452
1 DevvE(DEVVE) į PKR
Rs134.393532
1 DevvE(DEVVE) į KZT
255.092656
1 DevvE(DEVVE) į THB
฿15.033564
1 DevvE(DEVVE) į TWD
NT$14.333228
1 DevvE(DEVVE) į AED
د.إ1.736644
1 DevvE(DEVVE) į CHF
Fr0.373828
1 DevvE(DEVVE) į HKD
HK$3.681496
1 DevvE(DEVVE) į AMD
֏180.814452
1 DevvE(DEVVE) į MAD
.د.م4.272996
1 DevvE(DEVVE) į MXN
$8.796788
1 DevvE(DEVVE) į SAR
ريال1.7745
1 DevvE(DEVVE) į PLN
1.722448
1 DevvE(DEVVE) į RON
лв2.053688
1 DevvE(DEVVE) į SEK
kr4.42442
1 DevvE(DEVVE) į BGN
лв0.790244
1 DevvE(DEVVE) į HUF
Ft159.056716
1 DevvE(DEVVE) į CZK
9.870952
1 DevvE(DEVVE) į KWD
د.ك0.144326
1 DevvE(DEVVE) į ILS
1.571024
1 DevvE(DEVVE) į AOA
Kz432.935412
1 DevvE(DEVVE) į BHD
.د.ب0.1783964
1 DevvE(DEVVE) į BMD
$0.4732
1 DevvE(DEVVE) į DKK
kr3.019016
1 DevvE(DEVVE) į HNL
L12.402572
1 DevvE(DEVVE) į MUR
21.5306
1 DevvE(DEVVE) į NAD
$8.318856
1 DevvE(DEVVE) į NOK
kr4.698876
1 DevvE(DEVVE) į NZD
$0.794976
1 DevvE(DEVVE) į PAB
B/.0.4732
1 DevvE(DEVVE) į PGK
K2.006368
1 DevvE(DEVVE) į QAR
ر.ق1.722448
1 DevvE(DEVVE) į RSD
дин.47.405176

DevvE išteklius

Išsamesnei DevvE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DevvE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DevvE

Kiek DevvE(DEVVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEVVE kaina USD valiuta yra 0.4732USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEVVE į USD kaina?
Dabartinė DEVVE kaina USD valiuta yra $ 0.4732. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DevvE rinkos kapitalizacija?
DEVVE rinkos kapitalizacija yra $ 44.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEVVE apyvartoje?
DEVVE apyvartoje yra 93.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEVVE kaina?
DEVVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.138329606241538USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEVVE kaina?
DEVVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1363905146686964USD.
Kokia yra DEVVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEVVE yra $ 91.44KUSD.
Ar DEVVE kaina šiais metais kils?
DEVVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEVVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:42:52(UTC+8)

DevvE (DEVVE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DEVVE-į-USD skaičiuoklė

Suma

DEVVE
DEVVE
USD
USD

1 DEVVE = 0.4732 USD

Prekiauti DEVVE

DEVVEUSDT
$0.4737
$0.4737$0.4737
+1.71%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis