DevvE (DEVVE) realiojo laiko kaina yra $ 0.4732. Per pastarąsias 24 valandas DEVVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4459 iki aukščiausios $ 0.4766 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEVVE kaina yra $ 2.138329606241538, o žemiausia – $ 0.1363905146686964.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEVVE per pastarąją valandą pasikeitė +0.83%, per 24 valandas – +1.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DevvE (DEVVE) rinkos informacija
No.625
$ 44.27M
$ 44.27M
$ 91.44K
$ 91.44K
$ 141.96M
$ 141.96M
93.56M
93.56M
300,000,000
300,000,000
120,000,000
120,000,000
31.18%
ETH
Dabartinė DevvE rinkos kapitalizacija yra $ 44.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.44K. DEVVE apyvartoje yra 93.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.96M
DevvE (DEVVE) kainos istorija USD
Stebėkite DevvE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.008193
+1.76%
30 dienų
$ -0.0249
-5.00%
60 dienų
$ +0.021
+4.64%
90 dienų
$ -0.0047
-0.99%
DevvE kainos pokytis šiandien
Šiandien DEVVE užfiksuotas $ +0.008193 (+1.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DevvE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0249 (-5.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DevvE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEVVE rodiklis pasikeitė $ +0.021 (+4.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DevvE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0047 (-0.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DevvE (DEVVE) pokyčius?
DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange.
Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity.
DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.
DevvE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DevvE (DEVVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DevvE (DEVVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DevvE prognozes.
Supratimas apie DevvE (DEVVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEVVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
