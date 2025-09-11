Decentrawood (DEOD) realiojo laiko kaina yra $ 0.009156. Per pastarąsias 24 valandas DEOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00785 iki aukščiausios $ 0.00924 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEOD kaina yra $ 0.024220648368399503, o žemiausia – $ 0.000547075562183489.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEOD per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +51.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Decentrawood (DEOD) rinkos informacija
No.1496
$ 4.51M
$ 133.16K
$ 18.31M
492.51M
2,000,000,000
492,511,656.7602176
24.62%
MATIC
Dabartinė Decentrawood rinkos kapitalizacija yra $ 4.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 133.16K. DEOD apyvartoje yra 492.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 492511656.7602176. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.31M
Decentrawood (DEOD) kainos istorija USD
Stebėkite Decentrawood kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000092
+0.01%
30 dienų
$ +0.00263
+40.30%
60 dienų
$ +0.000779
+9.29%
90 dienų
$ +0.007145
+355.29%
Decentrawood kainos pokytis šiandien
Šiandien DEOD užfiksuotas $ +0.00000092 (+0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Decentrawood 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00263 (+40.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Decentrawood 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEOD rodiklis pasikeitė $ +0.000779 (+9.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Decentrawood 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.007145 (+355.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Decentrawood (DEOD) pokyčius?
This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.
Decentrawood galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decentrawood investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DEODstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decentrawood mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decentrawood, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Decentrawood kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Decentrawood (DEOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decentrawood (DEOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decentrawood prognozes.
Supratimas apie Decentrawood (DEOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEODišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Decentrawood (DEOD)
Ieškote, kaip nusipirkti Decentrawood? Viskas paprasta ir patogu! Decentrawood lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.