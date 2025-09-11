Daugiau apie DEFX

DeFinity Markets logotipas

DeFinity Markets kaina(DEFX)

1 DEFX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01915
$0.01915$0.01915
+0.05%1D
USD
DeFinity Markets (DEFX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:42:17(UTC+8)

DeFinity Markets (DEFX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01913
$ 0.01913$ 0.01913
24 val. žemiausia
$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202
24 val. aukščiausia

$ 0.01913
$ 0.01913$ 0.01913

$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202

$ 1.7922645368044652
$ 1.7922645368044652$ 1.7922645368044652

$ 0.001196147812766748
$ 0.001196147812766748$ 0.001196147812766748

0.00%

+0.05%

-20.11%

-20.11%

DeFinity Markets (DEFX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01915. Per pastarąsias 24 valandas DEFX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01913 iki aukščiausios $ 0.0202 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEFX kaina yra $ 1.7922645368044652, o žemiausia – $ 0.001196147812766748.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEFX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeFinity Markets (DEFX) rinkos informacija

No.6598

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.07
$ 27.07$ 27.07

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

0.00
0.00 0.00

171,516,755
171,516,755 171,516,755

0
0 0

0.00%

ETH

Dabartinė DeFinity Markets rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 27.07. DEFX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.28M

DeFinity Markets (DEFX) kainos istorija USD

Stebėkite DeFinity Markets kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000096+0.05%
30 dienų$ -0.01372-41.75%
60 dienų$ -0.01579-45.20%
90 dienų$ -0.00985-33.97%
DeFinity Markets kainos pokytis šiandien

Šiandien DEFX užfiksuotas $ +0.0000096 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DeFinity Markets 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01372 (-41.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DeFinity Markets 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEFX rodiklis pasikeitė $ -0.01579 (-45.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DeFinity Markets 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00985 (-33.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeFinity Markets (DEFX) pokyčius?

Peržiūrėkite DeFinity Markets kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

DeFinity Markets galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeFinity Markets investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DEFXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeFinity Markets mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeFinity Markets, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DeFinity Markets kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeFinity Markets (DEFX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFinity Markets (DEFX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFinity Markets prognozes.

Peržiūrėkite DeFinity Markets kainos prognozę dabar!

DeFinity Markets (DEFX) Tokenomika

Supratimas apie DeFinity Markets (DEFX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEFXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DeFinity Markets (DEFX)

Ieškote, kaip nusipirkti DeFinity Markets? Viskas paprasta ir patogu! DeFinity Markets lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DEFX į vietos valiutas

1 DeFinity Markets(DEFX) į VND
503.93225
1 DeFinity Markets(DEFX) į AUD
A$0.0289165
1 DeFinity Markets(DEFX) į GBP
0.0139795
1 DeFinity Markets(DEFX) į EUR
0.0162775
1 DeFinity Markets(DEFX) į USD
$0.01915
1 DeFinity Markets(DEFX) į MYR
RM0.080813
1 DeFinity Markets(DEFX) į TRY
0.790512
1 DeFinity Markets(DEFX) į JPY
¥2.81505
1 DeFinity Markets(DEFX) į ARS
ARS$27.279175
1 DeFinity Markets(DEFX) į RUB
1.6179835
1 DeFinity Markets(DEFX) į INR
1.6873065
1 DeFinity Markets(DEFX) į IDR
Rp313.934376
1 DeFinity Markets(DEFX) į KRW
26.597052
1 DeFinity Markets(DEFX) į PHP
1.095763
1 DeFinity Markets(DEFX) į EGP
￡E.0.9209235
1 DeFinity Markets(DEFX) į BRL
R$0.10341
1 DeFinity Markets(DEFX) į CAD
C$0.026427
1 DeFinity Markets(DEFX) į BDT
2.33247
1 DeFinity Markets(DEFX) į NGN
28.9274155
1 DeFinity Markets(DEFX) į COP
$75.097874
1 DeFinity Markets(DEFX) į ZAR
R.0.3349335
1 DeFinity Markets(DEFX) į UAH
0.790512
1 DeFinity Markets(DEFX) į VES
Bs2.9874
1 DeFinity Markets(DEFX) į CLP
$18.40315
1 DeFinity Markets(DEFX) į PKR
Rs5.4387915
1 DeFinity Markets(DEFX) į KZT
10.323382
1 DeFinity Markets(DEFX) į THB
฿0.6083955
1 DeFinity Markets(DEFX) į TWD
NT$0.5800535
1 DeFinity Markets(DEFX) į AED
د.إ0.0702805
1 DeFinity Markets(DEFX) į CHF
Fr0.0151285
1 DeFinity Markets(DEFX) į HKD
HK$0.148987
1 DeFinity Markets(DEFX) į AMD
֏7.3174065
1 DeFinity Markets(DEFX) į MAD
.د.م0.1729245
1 DeFinity Markets(DEFX) į MXN
$0.3559985
1 DeFinity Markets(DEFX) į SAR
ريال0.0718125
1 DeFinity Markets(DEFX) į PLN
0.069706
1 DeFinity Markets(DEFX) į RON
лв0.083111
1 DeFinity Markets(DEFX) į SEK
kr0.1790525
1 DeFinity Markets(DEFX) į BGN
лв0.0319805
1 DeFinity Markets(DEFX) į HUF
Ft6.4368895
1 DeFinity Markets(DEFX) į CZK
0.399469
1 DeFinity Markets(DEFX) į KWD
د.ك0.00584075
1 DeFinity Markets(DEFX) į ILS
0.063578
1 DeFinity Markets(DEFX) į AOA
Kz17.5205265
1 DeFinity Markets(DEFX) į BHD
.د.ب0.00721955
1 DeFinity Markets(DEFX) į BMD
$0.01915
1 DeFinity Markets(DEFX) į DKK
kr0.122177
1 DeFinity Markets(DEFX) į HNL
L0.5019215
1 DeFinity Markets(DEFX) į MUR
0.871325
1 DeFinity Markets(DEFX) į NAD
$0.336657
1 DeFinity Markets(DEFX) į NOK
kr0.1901595
1 DeFinity Markets(DEFX) į NZD
$0.032172
1 DeFinity Markets(DEFX) į PAB
B/.0.01915
1 DeFinity Markets(DEFX) į PGK
K0.081196
1 DeFinity Markets(DEFX) į QAR
ر.ق0.069706
1 DeFinity Markets(DEFX) į RSD
дин.1.918447

DeFinity Markets išteklius

Išsamesnei DeFinity Markets analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DeFinity Markets svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeFinity Markets

Kiek DeFinity Markets(DEFX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEFX kaina USD valiuta yra 0.01915USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEFX į USD kaina?
Dabartinė DEFX kaina USD valiuta yra $ 0.01915. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeFinity Markets rinkos kapitalizacija?
DEFX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEFX apyvartoje?
DEFX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEFX kaina?
DEFX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.7922645368044652USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEFX kaina?
DEFX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001196147812766748USD.
Kokia yra DEFX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEFX yra $ 27.07USD.
Ar DEFX kaina šiais metais kils?
DEFX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEFX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:42:17(UTC+8)

DeFinity Markets (DEFX) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

