DeFinity Markets (DEFX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01915. Per pastarąsias 24 valandas DEFX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01913 iki aukščiausios $ 0.0202 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEFX kaina yra $ 1.7922645368044652, o žemiausia – $ 0.001196147812766748.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEFX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DeFinity Markets (DEFX) rinkos informacija
No.6598
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 27.07
$ 27.07$ 27.07
$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M
0.00
0.00 0.00
171,516,755
171,516,755 171,516,755
0
0 0
0.00%
ETH
Dabartinė DeFinity Markets rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 27.07. DEFX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.28M
DeFinity Markets (DEFX) kainos istorija USD
Stebėkite DeFinity Markets kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000096
+0.05%
30 dienų
$ -0.01372
-41.75%
60 dienų
$ -0.01579
-45.20%
90 dienų
$ -0.00985
-33.97%
DeFinity Markets kainos pokytis šiandien
Šiandien DEFX užfiksuotas $ +0.0000096 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DeFinity Markets 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01372 (-41.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DeFinity Markets 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEFX rodiklis pasikeitė $ -0.01579 (-45.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DeFinity Markets 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00985 (-33.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.
DeFinity Markets galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeFinity Markets investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DEFXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeFinity Markets mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeFinity Markets, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DeFinity Markets kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DeFinity Markets (DEFX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFinity Markets (DEFX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFinity Markets prognozes.
Supratimas apie DeFinity Markets (DEFX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEFXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DeFinity Markets (DEFX)
Ieškote, kaip nusipirkti DeFinity Markets? Viskas paprasta ir patogu! DeFinity Markets lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.