DeFinity Markets (DEFX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DeFinity Markets kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DEFX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DeFinity Markets kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DeFinity Markets kainos prognozė
$0.018
$0.018$0.018
-5.26%
USD
Faktinis
Prognozė
DeFinity Markets Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DeFinity Markets (DEFX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DeFinity Markets galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018 prekybos kainą 2025 m.

DeFinity Markets (DEFX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DeFinity Markets galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0189 prekybos kainą 2026 m.

DeFinity Markets (DEFX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DEFX ateities kaina yra $ 0.019844 su 10.25% augimo norma.

DeFinity Markets (DEFX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DEFX ateities kaina yra $ 0.020837 su 15.76% augimo norma.

DeFinity Markets (DEFX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEFX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.021879, o augimo norma – 21.55%.

DeFinity Markets (DEFX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEFX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.022973, o augimo norma – 27.63%.

DeFinity Markets (DEFX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DeFinity Markets kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.037420 prekybos kainą.

DeFinity Markets (DEFX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DeFinity Markets kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.060954 prekybos kainą.

Trumpalaikės DeFinity Markets kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.018
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.018002
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.018017
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.018073
    0.41%
DeFinity Markets (DEFX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DEFX kaina yra $0.018. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DeFinity Markets (DEFX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DEFX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.018002. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DeFinity Markets (DEFX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DEFX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.018017. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DeFinity Markets (DEFX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DEFX kaina yra $0.018073. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DeFinity Markets kainų statistika

$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

-5.26%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 20.11
$ 20.11$ 20.11

+20.11%

Naujausia DEFX kaina yra $ 0.018. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.26%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 20.11.
Be to, DEFX turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DeFinity Markets (DEFX)

Bandote įsigyti DEFX? Dabar galite DEFX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DeFinity Markets ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DEFX dabar

DeFinity Markets istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DeFinity Markets, dabartinė DeFinity Markets kaina yra 0.018USD. Apyvartinė DeFinity Markets (DEFX) pasiūla yra 0.00 DEFX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ -0.001150
    $ 0.01915
    $ 0.018
  • 7 dienos
    -0.23%
    $ -0.005430
    $ 0.02495
    $ 0.01541
  • 30 dienų
    -0.46%
    $ -0.015860
    $ 0.041
    $ 0.01541
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DeFinity Markets kaina pasikeitė $-0.001150, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DeFinity Markets buvo prekiaujama aukščiausia $0.02495 ir žemiausia $0.01541. Kainos pokytis buvo -0.23%. Ši naujausia tendencija parodo DEFX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DeFinity Markets įvyko -0.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.015860 vertę. Tai rodo, kad DEFX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DeFinity Markets kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DEFX kainų istoriją

Kaip veikia DeFinity Markets (DEFX) kainų prognozės modulis?

DeFinity Markets Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DEFX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DeFinity Markets ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DEFX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DeFinity Markets kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DEFX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DEFX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DeFinity Markets potencialą.

Kodėl DEFX kainų prognozė yra svarbi?

DEFX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DEFX dabar?
Pagal jūsų prognozes, DEFX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DEFX kainų prognozė?
Remiantis DeFinity Markets (DEFX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DEFX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DEFX 2026 m.?
1 vieneto DeFinity Markets (DEFX) kaina šiandien yra $0.018. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEFX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DEFX kaina 2027 m.?
DeFinity Markets (DEFX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DEFX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DEFX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFinity Markets (DEFX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DEFX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFinity Markets (DEFX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DEFX 2030 m.?
1 vieneto DeFinity Markets (DEFX) kaina šiandien yra $0.018. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEFX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DEFX kainų prognozė 2040 metams?
DeFinity Markets (DEFX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DEFX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.