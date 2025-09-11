Zero1 Labs (DEAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05279. Per pastarąsias 24 valandas DEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.049 iki aukščiausios $ 0.05405 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEAI kaina yra $ 1.249041951512232, o žemiausia – $ 0.04008505571376944.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.09%, per 24 valandas – +2.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zero1 Labs (DEAI) rinkos informacija
No.1472
$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M
$ 96.31K
$ 96.31K$ 96.31K
$ 52.79M
$ 52.79M$ 52.79M
91.22M
91.22M 91.22M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
9.12%
ETH
Dabartinė Zero1 Labs rinkos kapitalizacija yra $ 4.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.31K. DEAI apyvartoje yra 91.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.79M
Zero1 Labs (DEAI) kainos istorija USD
Stebėkite Zero1 Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0011766
+2.28%
30 dienų
$ -0.01494
-22.06%
60 dienų
$ -0.012
-18.53%
90 dienų
$ -0.01124
-17.56%
Zero1 Labs kainos pokytis šiandien
Šiandien DEAI užfiksuotas $ +0.0011766 (+2.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zero1 Labs 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01494 (-22.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zero1 Labs 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEAI rodiklis pasikeitė $ -0.012 (-18.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zero1 Labs 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01124 (-17.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zero1 Labs (DEAI) pokyčius?
Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).
Zero1 Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zero1 Labs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DEAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zero1 Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zero1 Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Zero1 Labs kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zero1 Labs (DEAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zero1 Labs (DEAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zero1 Labs prognozes.
Supratimas apie Zero1 Labs (DEAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Zero1 Labs (DEAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Zero1 Labs? Viskas paprasta ir patogu! Zero1 Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.