Zero1 Labs logotipas

Zero1 Labs kaina(DEAI)

Zero1 Labs (DEAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:47:21(UTC+8)

Zero1 Labs (DEAI) kainos informacija (USD)

Zero1 Labs (DEAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05279. Per pastarąsias 24 valandas DEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.049 iki aukščiausios $ 0.05405 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEAI kaina yra $ 1.249041951512232, o žemiausia – $ 0.04008505571376944.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.09%, per 24 valandas – +2.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zero1 Labs (DEAI) rinkos informacija

$ 4.82M
$ 96.31K
$ 52.79M
91.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.12%

Dabartinė Zero1 Labs rinkos kapitalizacija yra $ 4.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.31K. DEAI apyvartoje yra 91.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.79M

Zero1 Labs (DEAI) kainos istorija USD

Stebėkite Zero1 Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0011766+2.28%
30 dienų$ -0.01494-22.06%
60 dienų$ -0.012-18.53%
90 dienų$ -0.01124-17.56%
Zero1 Labs kainos pokytis šiandien

Šiandien DEAI užfiksuotas $ +0.0011766 (+2.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Zero1 Labs 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01494 (-22.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Zero1 Labs 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEAI rodiklis pasikeitė $ -0.012 (-18.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Zero1 Labs 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01124 (-17.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zero1 Labs (DEAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Zero1 Labs kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Zero1 Labs (DEAI)

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zero1 Labs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DEAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zero1 Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zero1 Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Zero1 Labs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zero1 Labs (DEAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zero1 Labs (DEAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zero1 Labs prognozes.

Peržiūrėkite Zero1 Labs kainos prognozę dabar!

Zero1 Labs (DEAI) Tokenomika

Supratimas apie Zero1 Labs (DEAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Zero1 Labs (DEAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Zero1 Labs? Viskas paprasta ir patogu! Zero1 Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DEAI į vietos valiutas

1 Zero1 Labs(DEAI) į VND
1,389.16885
1 Zero1 Labs(DEAI) į AUD
A$0.0797129
1 Zero1 Labs(DEAI) į GBP
0.0385367
1 Zero1 Labs(DEAI) į EUR
0.0448715
1 Zero1 Labs(DEAI) į USD
$0.05279
1 Zero1 Labs(DEAI) į MYR
RM0.2227738
1 Zero1 Labs(DEAI) į TRY
2.1791712
1 Zero1 Labs(DEAI) į JPY
¥7.76013
1 Zero1 Labs(DEAI) į ARS
ARS$75.199355
1 Zero1 Labs(DEAI) į RUB
4.4602271
1 Zero1 Labs(DEAI) į INR
4.6539664
1 Zero1 Labs(DEAI) į IDR
Rp865.4096976
1 Zero1 Labs(DEAI) į KRW
73.3189752
1 Zero1 Labs(DEAI) į PHP
3.0169485
1 Zero1 Labs(DEAI) į EGP
￡E.2.5418385
1 Zero1 Labs(DEAI) į BRL
R$0.285066
1 Zero1 Labs(DEAI) į CAD
C$0.0728502
1 Zero1 Labs(DEAI) į BDT
6.429822
1 Zero1 Labs(DEAI) į NGN
79.6226291
1 Zero1 Labs(DEAI) į COP
$207.0191524
1 Zero1 Labs(DEAI) į ZAR
R.0.9232971
1 Zero1 Labs(DEAI) į UAH
2.1791712
1 Zero1 Labs(DEAI) į VES
Bs8.23524
1 Zero1 Labs(DEAI) į CLP
$50.73119
1 Zero1 Labs(DEAI) į PKR
Rs14.9928879
1 Zero1 Labs(DEAI) į KZT
28.4580332
1 Zero1 Labs(DEAI) į THB
฿1.6776662
1 Zero1 Labs(DEAI) į TWD
NT$1.6021765
1 Zero1 Labs(DEAI) į AED
د.إ0.1937393
1 Zero1 Labs(DEAI) į CHF
Fr0.0417041
1 Zero1 Labs(DEAI) į HKD
HK$0.4107062
1 Zero1 Labs(DEAI) į AMD
֏20.1715869
1 Zero1 Labs(DEAI) į MAD
.د.م0.4766937
1 Zero1 Labs(DEAI) į MXN
$0.981894
1 Zero1 Labs(DEAI) į SAR
ريال0.1979625
1 Zero1 Labs(DEAI) į PLN
0.1921556
1 Zero1 Labs(DEAI) į RON
лв0.2291086
1 Zero1 Labs(DEAI) į SEK
kr0.4935865
1 Zero1 Labs(DEAI) į BGN
лв0.0881593
1 Zero1 Labs(DEAI) į HUF
Ft17.7443027
1 Zero1 Labs(DEAI) į CZK
1.1011994
1 Zero1 Labs(DEAI) į KWD
د.ك0.01610095
1 Zero1 Labs(DEAI) į ILS
0.1752628
1 Zero1 Labs(DEAI) į AOA
Kz48.2980989
1 Zero1 Labs(DEAI) į BHD
.د.ب0.01990183
1 Zero1 Labs(DEAI) į BMD
$0.05279
1 Zero1 Labs(DEAI) į DKK
kr0.3368002
1 Zero1 Labs(DEAI) į HNL
L1.3836259
1 Zero1 Labs(DEAI) į MUR
2.401945
1 Zero1 Labs(DEAI) į NAD
$0.9280482
1 Zero1 Labs(DEAI) į NOK
kr0.5242047
1 Zero1 Labs(DEAI) į NZD
$0.0886872
1 Zero1 Labs(DEAI) į PAB
B/.0.05279
1 Zero1 Labs(DEAI) į PGK
K0.2238296
1 Zero1 Labs(DEAI) į QAR
ر.ق0.1921556
1 Zero1 Labs(DEAI) į RSD
дин.5.2869185

Zero1 Labs išteklius

Išsamesnei Zero1 Labs analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Zero1 Labs svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zero1 Labs

Kiek Zero1 Labs(DEAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEAI kaina USD valiuta yra 0.05279USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEAI į USD kaina?
Dabartinė DEAI kaina USD valiuta yra $ 0.05279. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zero1 Labs rinkos kapitalizacija?
DEAI rinkos kapitalizacija yra $ 4.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEAI apyvartoje?
DEAI apyvartoje yra 91.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEAI kaina?
DEAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.249041951512232USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEAI kaina?
DEAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04008505571376944USD.
Kokia yra DEAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEAI yra $ 96.31KUSD.
Ar DEAI kaina šiais metais kils?
DEAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Zero1 Labs (DEAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

