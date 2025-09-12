Zero1 Labs (DEAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Zero1 Labs kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DEAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Zero1 Labs kainos prognozė
$0.05353
+3.59%
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:38:54(UTC+8)

Zero1 Labs Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Zero1 Labs (DEAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Zero1 Labs galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.05353 prekybos kainą 2025 m.

Zero1 Labs (DEAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Zero1 Labs galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.056206 prekybos kainą 2026 m.

Zero1 Labs (DEAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DEAI ateities kaina yra $ 0.059016 su 10.25% augimo norma.

Zero1 Labs (DEAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DEAI ateities kaina yra $ 0.061967 su 15.76% augimo norma.

Zero1 Labs (DEAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.065066, o augimo norma – 21.55%.

Zero1 Labs (DEAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.068319, o augimo norma – 27.63%.

Zero1 Labs (DEAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Zero1 Labs kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.111285 prekybos kainą.

Zero1 Labs (DEAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Zero1 Labs kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.181271 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.05353
    0.00%
  • 2026
    $ 0.056206
    5.00%
  • 2027
    $ 0.059016
    10.25%
  • 2028
    $ 0.061967
    15.76%
  • 2029
    $ 0.065066
    21.55%
  • 2030
    $ 0.068319
    27.63%
  • 2031
    $ 0.071735
    34.01%
  • 2032
    $ 0.075322
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.079088
    47.75%
  • 2034
    $ 0.083042
    55.13%
  • 2035
    $ 0.087194
    62.89%
  • 2036
    $ 0.091554
    71.03%
  • 2037
    $ 0.096132
    79.59%
  • 2038
    $ 0.100938
    88.56%
  • 2039
    $ 0.105985
    97.99%
  • 2040
    $ 0.111285
    107.89%
Trumpalaikės Zero1 Labs kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.05353
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.053537
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.053581
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.053749
    0.41%
Zero1 Labs (DEAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DEAI kaina yra $0.05353. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Zero1 Labs (DEAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DEAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.053537. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Zero1 Labs (DEAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DEAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.053581. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Zero1 Labs (DEAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DEAI kaina yra $0.053749. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Zero1 Labs kainų statistika

$ 0.05353
$ 4.88M
91.22M
$ 83.30K
--

Naujausia DEAI kaina yra $ 0.05353. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.59%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 83.30K.
Be to, DEAI turi 91.22M apyvartą ir $ 4.88M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Zero1 Labs (DEAI)

Bandote įsigyti DEAI? Dabar galite DEAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Zero1 Labs ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DEAI dabar

Zero1 Labs istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Zero1 Labs, dabartinė Zero1 Labs kaina yra 0.05353USD. Apyvartinė Zero1 Labs (DEAI) pasiūla yra 0.00 DEAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.88M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.001870
    $ 0.05405
    $ 0.05134
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.004750
    $ 0.05405
    $ 0.0466
  • 30 dienų
    -0.24%
    $ -0.017429
    $ 0.07807
    $ 0.04607
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Zero1 Labs kaina pasikeitė $0.001870, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Zero1 Labs buvo prekiaujama aukščiausia $0.05405 ir žemiausia $0.0466. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo DEAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Zero1 Labs įvyko -0.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.017429 vertę. Tai rodo, kad DEAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Zero1 Labs kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DEAI kainų istoriją

Kaip veikia Zero1 Labs (DEAI) kainų prognozės modulis?

Zero1 Labs Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DEAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Zero1 Labs ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DEAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Zero1 Labs kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DEAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DEAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Zero1 Labs potencialą.

Kodėl DEAI kainų prognozė yra svarbi?

DEAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DEAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, DEAI pasieks
Kokia kito mėnesio DEAI kainų prognozė?
Remiantis Zero1 Labs (DEAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DEAI kaina
Kiek kainuos 1 DEAI 2026 m.?
1 vieneto Zero1 Labs (DEAI) kaina šiandien yra $0.05353. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEAI padidės 0.00%, pasiekdama
Kokia prognozuojama DEAI kaina 2027 m.?
Zero1 Labs (DEAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DEAI kaina pasieks
Kokia numatoma tikslinė DEAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zero1 Labs (DEAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus
Kokia numatoma tikslinė DEAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zero1 Labs (DEAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus
Kiek kainuos 1 DEAI 2030 m.?
1 vieneto Zero1 Labs (DEAI) kaina šiandien yra $0.05353. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEAI padidės 0.00%, pasiekdama
Kokia DEAI kainų prognozė 2040 metams?
Zero1 Labs (DEAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DEAI kaina pasieks
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.