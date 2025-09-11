Decubate (DCB) realiojo laiko kaina yra $ 0.010844. Per pastarąsias 24 valandas DCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.010758 iki aukščiausios $ 0.010928 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCB kaina yra $ 0.1768290257562914, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCB per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Decubate (DCB) rinkos informacija
No.1523
$ 4.12M
$ 77.86K
$ 10.29M
380.03M
949,223,596
BSC
Dabartinė Decubate rinkos kapitalizacija yra $ 4.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.86K. DCB apyvartoje yra 380.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 949223596. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.29M
Decubate (DCB) kainos istorija USD
Stebėkite Decubate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001955
-0.18%
30 dienų
$ -0.001078
-9.05%
60 dienų
$ +0.000878
+8.80%
90 dienų
$ +0.001205
+12.50%
Decubate kainos pokytis šiandien
Šiandien DCB užfiksuotas $ -0.00001955 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Decubate 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001078 (-9.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Decubate 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DCB rodiklis pasikeitė $ +0.000878 (+8.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Decubate 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001205 (+12.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Decubate (DCB) pokyčius?
Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.
Decubate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decubate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DCBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decubate mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decubate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Decubate kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Decubate (DCB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decubate (DCB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decubate prognozes.
Supratimas apie Decubate (DCB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Decubate (DCB)
Ieškote, kaip nusipirkti Decubate? Viskas paprasta ir patogu! Decubate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
