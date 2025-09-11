Daugiau apie DCB

Decubate logotipas

Decubate kaina(DCB)

1 DCB į USD – tiesioginė kaina:

$0.010844
$0.010844$0.010844
-0.18%1D
USD
Decubate (DCB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:41:47(UTC+8)

Decubate (DCB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.010758
$ 0.010758$ 0.010758
24 val. žemiausia
$ 0.010928
$ 0.010928$ 0.010928
24 val. aukščiausia

$ 0.010758
$ 0.010758$ 0.010758

$ 0.010928
$ 0.010928$ 0.010928

$ 0.1768290257562914
$ 0.1768290257562914$ 0.1768290257562914

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-0.18%

+0.38%

+0.38%

Decubate (DCB) realiojo laiko kaina yra $ 0.010844. Per pastarąsias 24 valandas DCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.010758 iki aukščiausios $ 0.010928 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCB kaina yra $ 0.1768290257562914, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCB per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Decubate (DCB) rinkos informacija

No.1523

$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M

$ 77.86K
$ 77.86K$ 77.86K

$ 10.29M
$ 10.29M$ 10.29M

380.03M
380.03M 380.03M

949,223,596
949,223,596 949,223,596

BSC

Dabartinė Decubate rinkos kapitalizacija yra $ 4.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.86K. DCB apyvartoje yra 380.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 949223596. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.29M

Decubate (DCB) kainos istorija USD

Stebėkite Decubate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001955-0.18%
30 dienų$ -0.001078-9.05%
60 dienų$ +0.000878+8.80%
90 dienų$ +0.001205+12.50%
Decubate kainos pokytis šiandien

Šiandien DCB užfiksuotas $ -0.00001955 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Decubate 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001078 (-9.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Decubate 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DCB rodiklis pasikeitė $ +0.000878 (+8.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Decubate 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001205 (+12.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Decubate (DCB) pokyčius?

Peržiūrėkite Decubate kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Decubate (DCB)

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

Decubate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decubate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DCBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decubate mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decubate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Decubate kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Decubate (DCB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decubate (DCB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decubate prognozes.

Peržiūrėkite Decubate kainos prognozę dabar!

Decubate (DCB) Tokenomika

Supratimas apie Decubate (DCB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Decubate (DCB)

Ieškote, kaip nusipirkti Decubate? Viskas paprasta ir patogu! Decubate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DCB į vietos valiutas

1 Decubate(DCB) į VND
285.35986
1 Decubate(DCB) į AUD
A$0.01637444
1 Decubate(DCB) į GBP
0.00791612
1 Decubate(DCB) į EUR
0.0092174
1 Decubate(DCB) į USD
$0.010844
1 Decubate(DCB) į MYR
RM0.04576168
1 Decubate(DCB) į TRY
0.44764032
1 Decubate(DCB) į JPY
¥1.594068
1 Decubate(DCB) į ARS
ARS$15.447278
1 Decubate(DCB) į RUB
0.91620956
1 Decubate(DCB) į INR
0.95546484
1 Decubate(DCB) į IDR
Rp177.77046336
1 Decubate(DCB) į KRW
15.06101472
1 Decubate(DCB) į PHP
0.62049368
1 Decubate(DCB) į EGP
￡E.0.52148796
1 Decubate(DCB) į BRL
R$0.0585576
1 Decubate(DCB) į CAD
C$0.01496472
1 Decubate(DCB) į BDT
1.3207992
1 Decubate(DCB) į NGN
16.38062108
1 Decubate(DCB) į COP
$42.52539664
1 Decubate(DCB) į ZAR
R.0.18966156
1 Decubate(DCB) į UAH
0.44764032
1 Decubate(DCB) į VES
Bs1.691664
1 Decubate(DCB) į CLP
$10.421084
1 Decubate(DCB) į PKR
Rs3.07980444
1 Decubate(DCB) į KZT
5.84578352
1 Decubate(DCB) į THB
฿0.34451388
1 Decubate(DCB) į TWD
NT$0.32846476
1 Decubate(DCB) į AED
د.إ0.03979748
1 Decubate(DCB) į CHF
Fr0.00856676
1 Decubate(DCB) į HKD
HK$0.08436632
1 Decubate(DCB) į AMD
֏4.14360084
1 Decubate(DCB) į MAD
.د.م0.09792132
1 Decubate(DCB) į MXN
$0.20158996
1 Decubate(DCB) į SAR
ريال0.040665
1 Decubate(DCB) į PLN
0.03947216
1 Decubate(DCB) į RON
лв0.04706296
1 Decubate(DCB) į SEK
kr0.1013914
1 Decubate(DCB) į BGN
лв0.01810948
1 Decubate(DCB) į HUF
Ft3.64499372
1 Decubate(DCB) į CZK
0.22620584
1 Decubate(DCB) į KWD
د.ك0.00330742
1 Decubate(DCB) į ILS
0.03600208
1 Decubate(DCB) į AOA
Kz9.92128404
1 Decubate(DCB) į BHD
.د.ب0.004088188
1 Decubate(DCB) į BMD
$0.010844
1 Decubate(DCB) į DKK
kr0.06918472
1 Decubate(DCB) į HNL
L0.28422124
1 Decubate(DCB) į MUR
0.493402
1 Decubate(DCB) į NAD
$0.19063752
1 Decubate(DCB) į NOK
kr0.10768092
1 Decubate(DCB) į NZD
$0.01821792
1 Decubate(DCB) į PAB
B/.0.010844
1 Decubate(DCB) į PGK
K0.04597856
1 Decubate(DCB) į QAR
ر.ق0.03947216
1 Decubate(DCB) į RSD
дин.1.08635192

Decubate išteklius

Išsamesnei Decubate analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Decubate svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Decubate

Kiek Decubate(DCB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DCB kaina USD valiuta yra 0.010844USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DCB į USD kaina?
Dabartinė DCB kaina USD valiuta yra $ 0.010844. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Decubate rinkos kapitalizacija?
DCB rinkos kapitalizacija yra $ 4.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DCB apyvartoje?
DCB apyvartoje yra 380.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DCB kaina?
DCB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1768290257562914USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DCB kaina?
DCB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DCB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DCB yra $ 77.86KUSD.
Ar DCB kaina šiais metais kils?
DCB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DCB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:41:47(UTC+8)

Decubate (DCB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DCB-į-USD skaičiuoklė

Suma

DCB
DCB
USD
USD

1 DCB = 0.010844 USD

Prekiauti DCB

DCBUSDT
$0.010844
$0.010844$0.010844
-0.18%

