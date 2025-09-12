Decubate (DCB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Decubate kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DCB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Decubate kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Decubate kainos prognozė
$0.010882
-0.17%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:49:17(UTC+8)

Decubate Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Decubate (DCB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Decubate galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010882 prekybos kainą 2025 m.

Decubate (DCB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Decubate galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011426 prekybos kainą 2026 m.

Decubate (DCB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DCB ateities kaina yra $ 0.011997 su 10.25% augimo norma.

Decubate (DCB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DCB ateities kaina yra $ 0.012597 su 15.76% augimo norma.

Decubate (DCB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DCB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.013227, o augimo norma – 21.55%.

Decubate (DCB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DCB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013888, o augimo norma – 27.63%.

Decubate (DCB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Decubate kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.022622 prekybos kainą.

Decubate (DCB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Decubate kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.036850 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010882
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011426
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011997
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012597
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013227
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013888
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014582
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015312
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.016077
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016881
    55.13%
  • 2035
    $ 0.017725
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018611
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019542
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020519
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021545
    97.99%
  • 2040
    $ 0.022622
    107.89%
Trumpalaikės Decubate kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.010882
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.010883
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010892
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.010926
    0.41%
Decubate (DCB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DCB kaina yra $0.010882. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Decubate (DCB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DCB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010883. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Decubate (DCB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DCB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010892. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Decubate (DCB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DCB kaina yra $0.010926. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Decubate kainų statistika

$ 0.010882
$ 0.010882$ 0.010882

-0.16%

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

380.03M
380.03M 380.03M

$ 98.36K
$ 98.36K$ 98.36K

--

Naujausia DCB kaina yra $ 0.010882. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.17%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 98.36K.
Be to, DCB turi 380.03M apyvartą ir $ 4.14M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Decubate (DCB)

Bandote įsigyti DCB? Dabar galite DCB įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Decubate ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DCB dabar

Decubate istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Decubate, dabartinė Decubate kaina yra 0.010882USD. Apyvartinė Decubate (DCB) pasiūla yra 0.00 DCB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.14M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000122
    $ 0.011328
    $ 0.010798
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.000043
    $ 0.011328
    $ 0.010637
  • 30 dienų
    -0.14%
    $ -0.001840
    $ 0.012888
    $ 0.010637
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Decubate kaina pasikeitė $-0.000122, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Decubate buvo prekiaujama aukščiausia $0.011328 ir žemiausia $0.010637. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo DCB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Decubate įvyko -0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001840 vertę. Tai rodo, kad DCB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Decubate kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DCB kainų istoriją

Kaip veikia Decubate (DCB) kainų prognozės modulis?

Decubate Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DCB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Decubate ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DCB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Decubate kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DCB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DCB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Decubate potencialą.

Kodėl DCB kainų prognozė yra svarbi?

DCB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DCB dabar?
Pagal jūsų prognozes, DCB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DCB kainų prognozė?
Remiantis Decubate (DCB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DCB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DCB 2026 m.?
1 vieneto Decubate (DCB) kaina šiandien yra $0.010882. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DCB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DCB kaina 2027 m.?
Decubate (DCB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DCB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DCB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Decubate (DCB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DCB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Decubate (DCB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DCB 2030 m.?
1 vieneto Decubate (DCB) kaina šiandien yra $0.010882. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DCB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DCB kainų prognozė 2040 metams?
Decubate (DCB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DCB kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.