Dogechain (DC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00002818. Per pastarąsias 24 valandas DC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002707 iki aukščiausios $ 0.00002869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DC kaina yra $ 0.004501279849169058, o žemiausia – $ 0.000027343647713998.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DC per pastarąją valandą pasikeitė +1.84%, per 24 valandas – -1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dogechain (DC) rinkos informacija
Dabartinė Dogechain rinkos kapitalizacija yra $ 1.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.92K. DC apyvartoje yra 61.84B vienetų, o bendras kiekis siekia 169576384945.11832. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.64M
Dogechain (DC) kainos istorija USD
Stebėkite Dogechain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000499
-1.73%
30 dienų
$ -0.00001043
-27.02%
60 dienų
$ -0.00001401
-33.21%
90 dienų
$ -0.0000372
-56.90%
Dogechain kainos pokytis šiandien
Šiandien DC užfiksuotas $ -0.000000499 (-1.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dogechain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001043 (-27.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dogechain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DC rodiklis pasikeitė $ -0.00001401 (-33.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dogechain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000372 (-56.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dogechain (DC) pokyčius?
Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!
Dogechain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dogechain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dogechain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dogechain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dogechain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dogechain (DC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dogechain (DC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dogechain prognozes.
Supratimas apie Dogechain (DC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dogechain (DC)
Ieškote, kaip nusipirkti Dogechain? Viskas paprasta ir patogu! Dogechain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.