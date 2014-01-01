DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

VardasDASH

ReitingasNo.176

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)224.70%

Cirkuliuojantis kiekis12,424,411.85318084

Maksimali pasiūla18,900,000

Bendra pasiūla12,424,411.85318084

Cirkuliacijos norma0.6573%

Išleidimo data2014-01-01 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.2138 USDT

Visų laikų rekordas1642.219970703125,2017-12-20

Mažiausia kaina0.21389900147914886,2014-02-14

Vieša blokų grandinėDASH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...