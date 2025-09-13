Reservoir (DAM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Reservoir kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DAM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Reservoir kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Reservoir kainos prognozė
$0.08591
+10.50%
USD
Faktinis
Prognozė
Reservoir Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Reservoir (DAM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Reservoir galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.08591 prekybos kainą 2025 m.

Reservoir (DAM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Reservoir galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.090205 prekybos kainą 2026 m.

Reservoir (DAM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DAM ateities kaina yra $ 0.094715 su 10.25% augimo norma.

Reservoir (DAM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DAM ateities kaina yra $ 0.099451 su 15.76% augimo norma.

Reservoir (DAM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DAM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.104424, o augimo norma – 21.55%.

Reservoir (DAM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DAM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.109645, o augimo norma – 27.63%.

Reservoir (DAM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Reservoir kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.178600 prekybos kainą.

Reservoir (DAM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Reservoir kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.290921 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.08591
    0.00%
  • 2026
    $ 0.090205
    5.00%
  • 2027
    $ 0.094715
    10.25%
  • 2028
    $ 0.099451
    15.76%
  • 2029
    $ 0.104424
    21.55%
  • 2030
    $ 0.109645
    27.63%
  • 2031
    $ 0.115127
    34.01%
  • 2032
    $ 0.120883
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.126928
    47.75%
  • 2034
    $ 0.133274
    55.13%
  • 2035
    $ 0.139938
    62.89%
  • 2036
    $ 0.146935
    71.03%
  • 2037
    $ 0.154282
    79.59%
  • 2038
    $ 0.161996
    88.56%
  • 2039
    $ 0.170095
    97.99%
  • 2040
    $ 0.178600
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Reservoir kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.08591
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.085921
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.085992
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.086263
    0.41%
Reservoir (DAM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DAM kaina yra $0.08591. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Reservoir (DAM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DAM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.085921. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Reservoir (DAM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DAM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.085992. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Reservoir (DAM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DAM kaina yra $0.086263. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Reservoir kainų statistika

$ 0.08591
+10.50%

$ 17.14M
199.99M
$ 1.08M
--

Naujausia DAM kaina yra $ 0.08591. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +10.50%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.08M.
Be to, DAM turi 199.99M apyvartą ir $ 17.14M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Reservoir (DAM)

Bandote įsigyti DAM? Dabar galite DAM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Reservoir ir pradėkite MEXC dabar!

Reservoir istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Reservoir, dabartinė Reservoir kaina yra 0.08572USD. Apyvartinė Reservoir (DAM) pasiūla yra 0.00 DAM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $17.14M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.15%
    $ 0.01117
    $ 0.09
    $ 0.0706
  • 7 dienos
    0.89%
    $ 0.04041
    $ 0.09
    $ 0.04431
  • 30 dienų
    1.75%
    $ 0.054520
    $ 0.2356
    $ 0.0312
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Reservoir kaina pasikeitė $0.01117, atspindinti 0.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Reservoir buvo prekiaujama aukščiausia $0.09 ir žemiausia $0.04431. Kainos pokytis buvo 0.89%. Ši naujausia tendencija parodo DAM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Reservoir įvyko 1.75%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.054520 vertę. Tai rodo, kad DAM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Reservoir kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Kaip veikia Reservoir (DAM) kainų prognozės modulis?

Reservoir Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DAM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Reservoir ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DAM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Reservoir kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DAM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DAM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Reservoir potencialą.

Kodėl DAM kainų prognozė yra svarbi?

DAM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DAM dabar?
Pagal jūsų prognozes, DAM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DAM kainų prognozė?
Remiantis Reservoir (DAM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DAM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DAM 2026 m.?
1 vieneto Reservoir (DAM) kaina šiandien yra $0.08591. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DAM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DAM kaina 2027 m.?
Reservoir (DAM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DAM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DAM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Reservoir (DAM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DAM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Reservoir (DAM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DAM 2030 m.?
1 vieneto Reservoir (DAM) kaina šiandien yra $0.08591. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DAM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DAM kainų prognozė 2040 metams?
Reservoir (DAM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DAM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.