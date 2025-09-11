Daugiau apie DAI

DAI Kainos informacija

DAI Oficiali svetainė

DAI Tokenomika

DAI Kainų prognozė

DAI Istorija

DAI pirkimo vadovas

DAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DAI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DAI logotipas

DAI kaina(DAI)

1 DAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.9995
$0.9995$0.9995
-0.06%1D
USD
DAI (DAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:13:59(UTC+8)

DAI (DAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.9994
$ 0.9994$ 0.9994
24 val. žemiausia
$ 1.0002
$ 1.0002$ 1.0002
24 val. aukščiausia

$ 0.9994
$ 0.9994$ 0.9994

$ 1.0002
$ 1.0002$ 1.0002

$ 3.668397883943107
$ 3.668397883943107$ 3.668397883943107

$ 0.8970032280541823
$ 0.8970032280541823$ 0.8970032280541823

+0.01%

-0.06%

-0.04%

-0.04%

DAI (DAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.9996. Per pastarąsias 24 valandas DAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9994 iki aukščiausios $ 1.0002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAI kaina yra $ 3.668397883943107, o žemiausia – $ 0.8970032280541823.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DAI (DAI) rinkos informacija

No.27

$ 5.36B
$ 5.36B$ 5.36B

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

$ 5.36B
$ 5.36B$ 5.36B

5.37B
5.37B 5.37B

--
----

5,365,382,702.664872
5,365,382,702.664872 5,365,382,702.664872

0.13%

$ 1
$ 1$ 1

ETH

Dabartinė DAI rinkos kapitalizacija yra $ 5.36B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.46M. DAI apyvartoje yra 5.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 5365382702.664872. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.36B

DAI (DAI) kainos istorija USD

Stebėkite DAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006-0.06%
30 dienų$ -0.0004-0.04%
60 dienų$ -0.0001-0.02%
90 dienų$ 00.00%
DAI kainos pokytis šiandien

Šiandien DAI užfiksuotas $ -0.0006 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0004 (-0.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DAI rodiklis pasikeitė $ -0.0001 (-0.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ 0 (0.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DAI (DAI) pokyčius?

Peržiūrėkite DAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DAI (DAI)

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

DAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DAI (DAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DAI (DAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DAI prognozes.

Peržiūrėkite DAI kainos prognozę dabar!

DAI (DAI) Tokenomika

Supratimas apie DAI (DAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DAI (DAI)

Ieškote, kaip nusipirkti DAI? Viskas paprasta ir patogu! DAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DAI į vietos valiutas

1 DAI(DAI) į VND
26,304.474
1 DAI(DAI) į AUD
A$1.509396
1 DAI(DAI) į GBP
0.729708
1 DAI(DAI) į EUR
0.84966
1 DAI(DAI) į USD
$0.9996
1 DAI(DAI) į MYR
RM4.218312
1 DAI(DAI) į TRY
41.273484
1 DAI(DAI) į JPY
¥146.9412
1 DAI(DAI) į ARS
ARS$1,423.9302
1 DAI(DAI) į RUB
85.405824
1 DAI(DAI) į INR
88.234692
1 DAI(DAI) į IDR
Rp16,386.882624
1 DAI(DAI) į KRW
1,392.1929
1 DAI(DAI) į PHP
57.217104
1 DAI(DAI) į EGP
￡E.48.170724
1 DAI(DAI) į BRL
R$5.39784
1 DAI(DAI) į CAD
C$1.379448
1 DAI(DAI) į BDT
121.75128
1 DAI(DAI) į NGN
1,507.686684
1 DAI(DAI) į COP
$3,919.991376
1 DAI(DAI) į ZAR
R.17.493
1 DAI(DAI) į UAH
41.263488
1 DAI(DAI) į VES
Bs155.9376
1 DAI(DAI) į CLP
$960.6156
1 DAI(DAI) į PKR
Rs283.896396
1 DAI(DAI) į KZT
538.864368
1 DAI(DAI) į THB
฿31.807272
1 DAI(DAI) į TWD
NT$30.307872
1 DAI(DAI) į AED
د.إ3.668532
1 DAI(DAI) į CHF
Fr0.789684
1 DAI(DAI) į HKD
HK$7.776888
1 DAI(DAI) į AMD
֏381.957156
1 DAI(DAI) į MAD
.د.م9.026388
1 DAI(DAI) į MXN
$18.602556
1 DAI(DAI) į SAR
ريال3.7485
1 DAI(DAI) į PLN
3.638544
1 DAI(DAI) į RON
лв4.328268
1 DAI(DAI) į SEK
kr9.34626
1 DAI(DAI) į BGN
лв1.669332
1 DAI(DAI) į HUF
Ft336.225456
1 DAI(DAI) į CZK
20.861652
1 DAI(DAI) į KWD
د.ك0.304878
1 DAI(DAI) į ILS
3.318672
1 DAI(DAI) į AOA
Kz911.205372
1 DAI(DAI) į BHD
.د.ب0.3768492
1 DAI(DAI) į BMD
$0.9996
1 DAI(DAI) į DKK
kr6.377448
1 DAI(DAI) į HNL
L26.199516
1 DAI(DAI) į MUR
45.541776
1 DAI(DAI) į NAD
$17.572968
1 DAI(DAI) į NOK
kr9.936024
1 DAI(DAI) į NZD
$1.679328
1 DAI(DAI) į PAB
B/.0.9996
1 DAI(DAI) į PGK
K4.238304
1 DAI(DAI) į QAR
ر.ق3.638544
1 DAI(DAI) į RSD
дин.100.149924

DAI išteklius

Išsamesnei DAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali DAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DAI

Kiek DAI(DAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DAI kaina USD valiuta yra 0.9996USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DAI į USD kaina?
Dabartinė DAI kaina USD valiuta yra $ 0.9996. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DAI rinkos kapitalizacija?
DAI rinkos kapitalizacija yra $ 5.36BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DAI apyvartoje?
DAI apyvartoje yra 5.37BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DAI kaina?
DAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.668397883943107USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DAI kaina?
DAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.8970032280541823USD.
Kokia yra DAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DAI yra $ 4.46MUSD.
Ar DAI kaina šiais metais kils?
DAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:13:59(UTC+8)

DAI (DAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

DAI
DAI
USD
USD

1 DAI = 0.9996 USD

Prekiauti DAI

DAIUSDT
$0.9995
$0.9995$0.9995
-0.05%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis