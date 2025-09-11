DAI (DAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.9996. Per pastarąsias 24 valandas DAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9994 iki aukščiausios $ 1.0002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAI kaina yra $ 3.668397883943107, o žemiausia – $ 0.8970032280541823.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DAI (DAI) rinkos informacija
No.27
$ 5.36B
$ 5.36B$ 5.36B
$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M
$ 5.36B
$ 5.36B$ 5.36B
5.37B
5.37B 5.37B
--
----
5,365,382,702.664872
5,365,382,702.664872 5,365,382,702.664872
0.13%
$ 1
$ 1$ 1
ETH
Dabartinė DAI rinkos kapitalizacija yra $ 5.36B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.46M. DAI apyvartoje yra 5.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 5365382702.664872. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.36B
DAI (DAI) kainos istorija USD
Stebėkite DAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006
-0.06%
30 dienų
$ -0.0004
-0.04%
60 dienų
$ -0.0001
-0.02%
90 dienų
$ 0
0.00%
DAI kainos pokytis šiandien
Šiandien DAI užfiksuotas $ -0.0006 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0004 (-0.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DAI rodiklis pasikeitė $ -0.0001 (-0.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ 0 (0.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DAI (DAI) pokyčius?
Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.
DAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DAI (DAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DAI (DAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DAI prognozes.
Supratimas apie DAI (DAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
