Daddy Tate (DADDY) realiojo laiko kaina yra $ 0.02926. Per pastarąsias 24 valandas DADDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02887 iki aukščiausios $ 0.031 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DADDY kaina yra $ 0.2924734098553782, o žemiausia – $ 0.019893218377353056.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DADDY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.82%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Daddy Tate (DADDY) rinkos informacija
No.962
$ 17.55M
$ 67.10K
$ 29.25M
599.64M
999,689,062
599,638,323.442723
59.98%
SOL
Dabartinė Daddy Tate rinkos kapitalizacija yra $ 17.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.10K. DADDY apyvartoje yra 599.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 599638323.442723. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.25M
Daddy Tate (DADDY) kainos istorija USD
Stebėkite Daddy Tate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0008482
-2.82%
30 dienų
$ -0.00717
-19.69%
60 dienų
$ +0.00397
+15.69%
90 dienų
$ -0.00511
-14.87%
Daddy Tate kainos pokytis šiandien
Šiandien DADDY užfiksuotas $ -0.0008482 (-2.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Daddy Tate 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00717 (-19.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Daddy Tate 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DADDY rodiklis pasikeitė $ +0.00397 (+15.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Daddy Tate 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00511 (-14.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Daddy Tate (DADDY) pokyčius?
Daddy Tate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Daddy Tate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Daddy Tate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Daddy Tate kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Daddy Tate (DADDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Daddy Tate (DADDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Daddy Tate prognozes.
Supratimas apie Daddy Tate (DADDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DADDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Daddy Tate (DADDY)
Ieškote, kaip nusipirkti Daddy Tate? Viskas paprasta ir patogu! Daddy Tate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.