Daddy Tate logotipas

Daddy Tate kaina(DADDY)

1 DADDY į USD – tiesioginė kaina:

$0.02923
$0.02923
-2.82%1D
USD
Daddy Tate (DADDY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:46:31(UTC+8)

Daddy Tate (DADDY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02887
$ 0.02887
24 val. žemiausia
$ 0.031
$ 0.031
24 val. aukščiausia

$ 0.02887
$ 0.02887

$ 0.031
$ 0.031

$ 0.2924734098553782
$ 0.2924734098553782

$ 0.019893218377353056
$ 0.019893218377353056

0.00%

-2.82%

-2.21%

-2.21%

Daddy Tate (DADDY) realiojo laiko kaina yra $ 0.02926. Per pastarąsias 24 valandas DADDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02887 iki aukščiausios $ 0.031 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DADDY kaina yra $ 0.2924734098553782, o žemiausia – $ 0.019893218377353056.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DADDY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.82%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Daddy Tate (DADDY) rinkos informacija

No.962

$ 17.55M
$ 17.55M

$ 67.10K
$ 67.10K

$ 29.25M
$ 29.25M

599.64M
599.64M

999,689,062
999,689,062

599,638,323.442723
599,638,323.442723

59.98%

SOL

Dabartinė Daddy Tate rinkos kapitalizacija yra $ 17.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.10K. DADDY apyvartoje yra 599.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 599638323.442723. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.25M

Daddy Tate (DADDY) kainos istorija USD

Stebėkite Daddy Tate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008482-2.82%
30 dienų$ -0.00717-19.69%
60 dienų$ +0.00397+15.69%
90 dienų$ -0.00511-14.87%
Daddy Tate kainos pokytis šiandien

Šiandien DADDY užfiksuotas $ -0.0008482 (-2.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Daddy Tate 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00717 (-19.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Daddy Tate 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DADDY rodiklis pasikeitė $ +0.00397 (+15.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Daddy Tate 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00511 (-14.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Daddy Tate (DADDY) pokyčius?

Peržiūrėkite Daddy Tate kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Daddy Tate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DADDYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Daddy Tate mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Daddy Tate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Daddy Tate kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Daddy Tate (DADDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Daddy Tate (DADDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Daddy Tate prognozes.

Peržiūrėkite Daddy Tate kainos prognozę dabar!

Daddy Tate (DADDY) Tokenomika

Supratimas apie Daddy Tate (DADDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DADDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Daddy Tate (DADDY)

Ieškote, kaip nusipirkti Daddy Tate? Viskas paprasta ir patogu! Daddy Tate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DADDY į vietos valiutas

1 Daddy Tate(DADDY) į VND
769.9769
1 Daddy Tate(DADDY) į AUD
A$0.0441826
1 Daddy Tate(DADDY) į GBP
0.0213598
1 Daddy Tate(DADDY) į EUR
0.024871
1 Daddy Tate(DADDY) į USD
$0.02926
1 Daddy Tate(DADDY) į MYR
RM0.1234772
1 Daddy Tate(DADDY) į TRY
1.2078528
1 Daddy Tate(DADDY) į JPY
¥4.30122
1 Daddy Tate(DADDY) į ARS
ARS$41.68087
1 Daddy Tate(DADDY) į RUB
2.4721774
1 Daddy Tate(DADDY) į INR
2.5795616
1 Daddy Tate(DADDY) į IDR
Rp479.6720544
1 Daddy Tate(DADDY) į KRW
40.6386288
1 Daddy Tate(DADDY) į PHP
1.672209
1 Daddy Tate(DADDY) į EGP
￡E.1.408869
1 Daddy Tate(DADDY) į BRL
R$0.158004
1 Daddy Tate(DADDY) į CAD
C$0.0403788
1 Daddy Tate(DADDY) į BDT
3.563868
1 Daddy Tate(DADDY) į NGN
44.1325654
1 Daddy Tate(DADDY) į COP
$114.7448456
1 Daddy Tate(DADDY) į ZAR
R.0.5117574
1 Daddy Tate(DADDY) į UAH
1.2078528
1 Daddy Tate(DADDY) į VES
Bs4.56456
1 Daddy Tate(DADDY) į CLP
$28.11886
1 Daddy Tate(DADDY) į PKR
Rs8.3101326
1 Daddy Tate(DADDY) į KZT
15.7734808
1 Daddy Tate(DADDY) į THB
฿0.9298828
1 Daddy Tate(DADDY) į TWD
NT$0.888041
1 Daddy Tate(DADDY) į AED
د.إ0.1073842
1 Daddy Tate(DADDY) į CHF
Fr0.0231154
1 Daddy Tate(DADDY) į HKD
HK$0.2276428
1 Daddy Tate(DADDY) į AMD
֏11.1805386
1 Daddy Tate(DADDY) į MAD
.د.م0.2642178
1 Daddy Tate(DADDY) į MXN
$0.544236
1 Daddy Tate(DADDY) į SAR
ريال0.109725
1 Daddy Tate(DADDY) į PLN
0.1065064
1 Daddy Tate(DADDY) į RON
лв0.1269884
1 Daddy Tate(DADDY) į SEK
kr0.273581
1 Daddy Tate(DADDY) į BGN
лв0.0488642
1 Daddy Tate(DADDY) į HUF
Ft9.8351638
1 Daddy Tate(DADDY) į CZK
0.6103636
1 Daddy Tate(DADDY) į KWD
د.ك0.0089243
1 Daddy Tate(DADDY) į ILS
0.0971432
1 Daddy Tate(DADDY) į AOA
Kz26.7702666
1 Daddy Tate(DADDY) į BHD
.د.ب0.01103102
1 Daddy Tate(DADDY) į BMD
$0.02926
1 Daddy Tate(DADDY) į DKK
kr0.1866788
1 Daddy Tate(DADDY) į HNL
L0.7669046
1 Daddy Tate(DADDY) į MUR
1.33133
1 Daddy Tate(DADDY) į NAD
$0.5143908
1 Daddy Tate(DADDY) į NOK
kr0.2905518
1 Daddy Tate(DADDY) į NZD
$0.0491568
1 Daddy Tate(DADDY) į PAB
B/.0.02926
1 Daddy Tate(DADDY) į PGK
K0.1240624
1 Daddy Tate(DADDY) į QAR
ر.ق0.1065064
1 Daddy Tate(DADDY) į RSD
дин.2.930389

Daddy Tate išteklius

Išsamesnei Daddy Tate analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Daddy Tate svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Daddy Tate

Kiek Daddy Tate(DADDY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DADDY kaina USD valiuta yra 0.02926USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DADDY į USD kaina?
Dabartinė DADDY kaina USD valiuta yra $ 0.02926. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Daddy Tate rinkos kapitalizacija?
DADDY rinkos kapitalizacija yra $ 17.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DADDY apyvartoje?
DADDY apyvartoje yra 599.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DADDY kaina?
DADDY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2924734098553782USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DADDY kaina?
DADDY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.019893218377353056USD.
Kokia yra DADDY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DADDY yra $ 67.10KUSD.
Ar DADDY kaina šiais metais kils?
DADDY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DADDY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:46:31(UTC+8)

$0.02923
