DAR Open Network logotipas

DAR Open Network kaina(D)

1 D į USD – tiesioginė kaina:

$0.03335
$0.03335$0.03335
-0.95%1D
USD
DAR Open Network (D) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:02:20(UTC+8)

DAR Open Network (D) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03286
$ 0.03286$ 0.03286
24 val. žemiausia
$ 0.03469
$ 0.03469$ 0.03469
24 val. aukščiausia

$ 0.03286
$ 0.03286$ 0.03286

$ 0.03469
$ 0.03469$ 0.03469

$ 4.906281429450312
$ 4.906281429450312$ 4.906281429450312

$ 0.02627674600840523
$ 0.02627674600840523$ 0.02627674600840523

-0.30%

-0.95%

+7.26%

+7.26%

DAR Open Network (D) realiojo laiko kaina yra $ 0.03336. Per pastarąsias 24 valandas D svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03286 iki aukščiausios $ 0.03469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia D kaina yra $ 4.906281429450312, o žemiausia – $ 0.02627674600840523.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, D per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – -0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DAR Open Network (D) rinkos informacija

No.878

$ 21.61M
$ 21.61M$ 21.61M

$ 84.92K
$ 84.92K$ 84.92K

$ 26.69M
$ 26.69M$ 26.69M

647.87M
647.87M 647.87M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

80.98%

ETH

Dabartinė DAR Open Network rinkos kapitalizacija yra $ 21.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 84.92K. D apyvartoje yra 647.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.69M

DAR Open Network (D) kainos istorija USD

Stebėkite DAR Open Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003199-0.95%
30 dienų$ -0.00173-4.94%
60 dienų$ -0.00193-5.47%
90 dienų$ +0.00183+5.80%
DAR Open Network kainos pokytis šiandien

Šiandien D užfiksuotas $ -0.0003199 (-0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DAR Open Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00173 (-4.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DAR Open Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, D rodiklis pasikeitė $ -0.00193 (-5.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DAR Open Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00183 (+5.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DAR Open Network (D) pokyčius?

Peržiūrėkite DAR Open Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DAR Open Network (D)

DAR Open Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DAR Open Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti Dstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DAR Open Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DAR Open Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DAR Open Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DAR Open Network (D) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DAR Open Network (D) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DAR Open Network prognozes.

Peržiūrėkite DAR Open Network kainos prognozę dabar!

DAR Open Network (D) Tokenomika

Supratimas apie DAR Open Network (D) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Dišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DAR Open Network (D)

Ieškote, kaip nusipirkti DAR Open Network? Viskas paprasta ir patogu! DAR Open Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

D į vietos valiutas

1 DAR Open Network(D) į VND
877.8684
1 DAR Open Network(D) į AUD
A$0.0503736
1 DAR Open Network(D) į GBP
0.0243528
1 DAR Open Network(D) į EUR
0.028356
1 DAR Open Network(D) į USD
$0.03336
1 DAR Open Network(D) į MYR
RM0.1407792
1 DAR Open Network(D) į TRY
1.3771008
1 DAR Open Network(D) į JPY
¥4.90392
1 DAR Open Network(D) į ARS
ARS$47.52132
1 DAR Open Network(D) į RUB
2.81892
1 DAR Open Network(D) į INR
2.9433528
1 DAR Open Network(D) į IDR
Rp546.8851584
1 DAR Open Network(D) į KRW
46.3977552
1 DAR Open Network(D) į PHP
1.90986
1 DAR Open Network(D) į EGP
￡E.1.6056168
1 DAR Open Network(D) į BRL
R$0.180144
1 DAR Open Network(D) į CAD
C$0.0460368
1 DAR Open Network(D) į BDT
4.063248
1 DAR Open Network(D) į NGN
50.3165544
1 DAR Open Network(D) į COP
$130.8232416
1 DAR Open Network(D) į ZAR
R.0.5838
1 DAR Open Network(D) į UAH
1.3771008
1 DAR Open Network(D) į VES
Bs5.20416
1 DAR Open Network(D) į CLP
$32.05896
1 DAR Open Network(D) į PKR
Rs9.4745736
1 DAR Open Network(D) į KZT
17.9837088
1 DAR Open Network(D) į THB
฿1.0615152
1 DAR Open Network(D) į TWD
NT$1.0121424
1 DAR Open Network(D) į AED
د.إ0.1224312
1 DAR Open Network(D) į CHF
Fr0.0263544
1 DAR Open Network(D) į HKD
HK$0.2595408
1 DAR Open Network(D) į AMD
֏12.7471896
1 DAR Open Network(D) į MAD
.د.م0.3012408
1 DAR Open Network(D) į MXN
$0.620496
1 DAR Open Network(D) į SAR
ريال0.1251
1 DAR Open Network(D) į PLN
0.1214304
1 DAR Open Network(D) į RON
лв0.1444488
1 DAR Open Network(D) į SEK
kr0.311916
1 DAR Open Network(D) į BGN
лв0.0557112
1 DAR Open Network(D) į HUF
Ft11.2132968
1 DAR Open Network(D) į CZK
0.6958896
1 DAR Open Network(D) į KWD
د.ك0.0101748
1 DAR Open Network(D) į ILS
0.1110888
1 DAR Open Network(D) į AOA
Kz30.4099752
1 DAR Open Network(D) į BHD
.د.ب0.01257672
1 DAR Open Network(D) į BMD
$0.03336
1 DAR Open Network(D) į DKK
kr0.2128368
1 DAR Open Network(D) į HNL
L0.8743656
1 DAR Open Network(D) į MUR
1.5198816
1 DAR Open Network(D) į NAD
$0.5864688
1 DAR Open Network(D) į NOK
kr0.3312648
1 DAR Open Network(D) į NZD
$0.0560448
1 DAR Open Network(D) į PAB
B/.0.03336
1 DAR Open Network(D) į PGK
K0.1414464
1 DAR Open Network(D) į QAR
ر.ق0.1214304
1 DAR Open Network(D) į RSD
дин.3.3413376

DAR Open Network išteklius

Išsamesnei DAR Open Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DAR Open Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DAR Open Network

Kiek DAR Open Network(D) verta (-as) šiandien?
Dabartinė D kaina USD valiuta yra 0.03336USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė D į USD kaina?
Dabartinė D kaina USD valiuta yra $ 0.03336. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DAR Open Network rinkos kapitalizacija?
D rinkos kapitalizacija yra $ 21.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra D apyvartoje?
D apyvartoje yra 647.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) D kaina?
D pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.906281429450312USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) D kaina?
D pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02627674600840523USD.
Kokia yra D prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis D yra $ 84.92KUSD.
Ar D kaina šiais metais kils?
D šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite D kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
DAR Open Network (D) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

D-į-USD skaičiuoklė

Suma

D
D
USD
USD

1 D = 0.03336 USD

Prekiauti D

DUSDT
$0.03335
$0.03335$0.03335
-0.80%

