DAR Open Network (D) realiojo laiko kaina yra $ 0.03336. Per pastarąsias 24 valandas D svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03286 iki aukščiausios $ 0.03469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia D kaina yra $ 4.906281429450312, o žemiausia – $ 0.02627674600840523.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, D per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – -0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DAR Open Network (D) rinkos informacija
No.878
$ 21.61M
$ 84.92K
$ 26.69M
647.87M
800,000,000
800,000,000
80.98%
ETH
Dabartinė DAR Open Network rinkos kapitalizacija yra $ 21.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 84.92K. D apyvartoje yra 647.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.69M
DAR Open Network (D) kainos istorija USD
Stebėkite DAR Open Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003199
-0.95%
30 dienų
$ -0.00173
-4.94%
60 dienų
$ -0.00193
-5.47%
90 dienų
$ +0.00183
+5.80%
DAR Open Network kainos pokytis šiandien
Šiandien D užfiksuotas $ -0.0003199 (-0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DAR Open Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00173 (-4.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DAR Open Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, D rodiklis pasikeitė $ -0.00193 (-5.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DAR Open Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00183 (+5.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DAR Open Network (D) pokyčius?
DAR Open Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DAR Open Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti Dstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DAR Open Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DAR Open Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DAR Open Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DAR Open Network (D) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DAR Open Network (D) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DAR Open Network prognozes.
Supratimas apie DAR Open Network (D) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Dišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DAR Open Network (D)
Ieškote, kaip nusipirkti DAR Open Network? Viskas paprasta ir patogu! DAR Open Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.