Coinweb (CWEB) realiojo laiko kaina yra $ 0.003345. Per pastarąsias 24 valandas CWEB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003319 iki aukščiausios $ 0.003501 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CWEB kaina yra $ 0.2291046336121001, o žemiausia – $ 0.002574335781723444.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CWEB per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Coinweb (CWEB) rinkos informacija
No.1244
$ 8.02M
$ 8.02M$ 8.02M
$ 63.39K
$ 63.39K$ 63.39K
$ 25.43M
$ 25.43M$ 25.43M
2.40B
2.40B 2.40B
7,603,247,409.46141
7,603,247,409.46141 7,603,247,409.46141
ETH
Dabartinė Coinweb rinkos kapitalizacija yra $ 8.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.39K. CWEB apyvartoje yra 2.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 7603247409.46141. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.43M
Coinweb (CWEB) kainos istorija USD
Stebėkite Coinweb kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001478
-0.44%
30 dienų
$ -0.000197
-5.57%
60 dienų
$ +0.00019
+6.02%
90 dienų
$ -0.000854
-20.34%
Coinweb kainos pokytis šiandien
Šiandien CWEB užfiksuotas $ -0.00001478 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Coinweb 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000197 (-5.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Coinweb 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CWEB rodiklis pasikeitė $ +0.00019 (+6.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Coinweb 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000854 (-20.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Coinweb (CWEB) pokyčius?
Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.
