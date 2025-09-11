Daugiau apie CWEB

Coinweb kaina(CWEB)

$0.003344
-0.44%1D
Coinweb (CWEB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:51(UTC+8)

Coinweb (CWEB) kainos informacija (USD)

$ 0.003319
$ 0.003501
$ 0.003319
$ 0.003501
$ 0.2291046336121001
$ 0.002574335781723444
+0.05%

-0.44%

-6.65%

-6.65%

Coinweb (CWEB) realiojo laiko kaina yra $ 0.003345. Per pastarąsias 24 valandas CWEB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003319 iki aukščiausios $ 0.003501 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CWEB kaina yra $ 0.2291046336121001, o žemiausia – $ 0.002574335781723444.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CWEB per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Coinweb (CWEB) rinkos informacija

No.1244

$ 8.02M
$ 63.39K
$ 25.43M
2.40B
7,603,247,409.46141
Dabartinė Coinweb rinkos kapitalizacija yra $ 8.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.39K. CWEB apyvartoje yra 2.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 7603247409.46141. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.43M

Coinweb (CWEB) kainos istorija USD

Stebėkite Coinweb kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001478-0.44%
30 dienų$ -0.000197-5.57%
60 dienų$ +0.00019+6.02%
90 dienų$ -0.000854-20.34%
Coinweb kainos pokytis šiandien

Šiandien CWEB užfiksuotas $ -0.00001478 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Coinweb 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000197 (-5.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Coinweb 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CWEB rodiklis pasikeitė $ +0.00019 (+6.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Coinweb 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000854 (-20.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Coinweb (CWEB) pokyčius?

Peržiūrėkite Coinweb kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Coinweb (CWEB)

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Coinweb galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Coinweb kainos prognozė (USD)

CWEB į vietos valiutas

1 Coinweb(CWEB) į VND
88.023675
1 Coinweb(CWEB) į AUD
A$0.00505095
1 Coinweb(CWEB) į GBP
0.00244185
1 Coinweb(CWEB) į EUR
0.00284325
1 Coinweb(CWEB) į USD
$0.003345
1 Coinweb(CWEB) į MYR
RM0.0141159
1 Coinweb(CWEB) į TRY
0.13804815
1 Coinweb(CWEB) į JPY
¥0.491715
1 Coinweb(CWEB) į ARS
ARS$4.7649525
1 Coinweb(CWEB) į RUB
0.2826525
1 Coinweb(CWEB) į INR
0.29512935
1 Coinweb(CWEB) į IDR
Rp54.8360568
1 Coinweb(CWEB) į KRW
4.6522929
1 Coinweb(CWEB) į PHP
0.1914009
1 Coinweb(CWEB) į EGP
￡E.0.16099485
1 Coinweb(CWEB) į BRL
R$0.018063
1 Coinweb(CWEB) į CAD
C$0.0046161
1 Coinweb(CWEB) į BDT
0.407421
1 Coinweb(CWEB) į NGN
5.04523005
1 Coinweb(CWEB) į COP
$13.1176182
1 Coinweb(CWEB) į ZAR
R.0.0585375
1 Coinweb(CWEB) į UAH
0.1380816
1 Coinweb(CWEB) į VES
Bs0.52182
1 Coinweb(CWEB) į CLP
$3.214545
1 Coinweb(CWEB) į PKR
Rs0.95001345
1 Coinweb(CWEB) į KZT
1.8032226
1 Coinweb(CWEB) į THB
฿0.10627065
1 Coinweb(CWEB) į TWD
NT$0.10152075
1 Coinweb(CWEB) į AED
د.إ0.01227615
1 Coinweb(CWEB) į CHF
Fr0.00264255
1 Coinweb(CWEB) į HKD
HK$0.0260241
1 Coinweb(CWEB) į AMD
֏1.27815795
1 Coinweb(CWEB) į MAD
.د.م0.03020535
1 Coinweb(CWEB) į MXN
$0.062217
1 Coinweb(CWEB) į SAR
ريال0.01254375
1 Coinweb(CWEB) į PLN
0.0121758
1 Coinweb(CWEB) į RON
лв0.01448385
1 Coinweb(CWEB) į SEK
kr0.03127575
1 Coinweb(CWEB) į BGN
лв0.00558615
1 Coinweb(CWEB) į HUF
Ft1.12435485
1 Coinweb(CWEB) į CZK
0.0697767
1 Coinweb(CWEB) į KWD
د.ك0.001020225
1 Coinweb(CWEB) į ILS
0.01113885
1 Coinweb(CWEB) į AOA
Kz3.04920165
1 Coinweb(CWEB) į BHD
.د.ب0.001261065
1 Coinweb(CWEB) į BMD
$0.003345
1 Coinweb(CWEB) į DKK
kr0.0213411
1 Coinweb(CWEB) į HNL
L0.08767245
1 Coinweb(CWEB) į MUR
0.1523982
1 Coinweb(CWEB) į NAD
$0.0588051
1 Coinweb(CWEB) į NOK
kr0.03321585
1 Coinweb(CWEB) į NZD
$0.0056196
1 Coinweb(CWEB) į PAB
B/.0.003345
1 Coinweb(CWEB) į PGK
K0.0141828
1 Coinweb(CWEB) į QAR
ر.ق0.0121758
1 Coinweb(CWEB) į RSD
дин.0.3350352

Coinweb išteklius

Išsamesnei Coinweb analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Coinweb svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Coinweb

Kiek Coinweb(CWEB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CWEB kaina USD valiuta yra 0.003345USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CWEB į USD kaina?
Dabartinė CWEB kaina USD valiuta yra $ 0.003345. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Coinweb rinkos kapitalizacija?
CWEB rinkos kapitalizacija yra $ 8.02MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CWEB apyvartoje?
CWEB apyvartoje yra 2.40BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CWEB kaina?
CWEB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2291046336121001USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CWEB kaina?
CWEB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002574335781723444USD.
Kokia yra CWEB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CWEB yra $ 63.39KUSD.
Ar CWEB kaina šiais metais kils?
CWEB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CWEB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

