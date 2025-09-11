Daugiau apie CVN

CVN kaina(CVN)

1 CVN į USD – tiesioginė kaina:

-0.03%1D
USD
CVN (CVN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:40:27(UTC+8)

CVN (CVN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-0.03%

-1.14%

-1.14%

CVN (CVN) realiojo laiko kaina yra $ 0.05381. Per pastarąsias 24 valandas CVN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05381 iki aukščiausios $ 0.05384 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CVN kaina yra $ 11.1026994988653, o žemiausia – $ 0.049121587463801665.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CVN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CVN (CVN) rinkos informacija

No.7478

CVN

Dabartinė CVN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.69K. CVN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.76M

CVN (CVN) kainos istorija USD

Stebėkite CVN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000161-0.03%
30 dienų$ +0.00104+1.97%
60 dienų$ -0.00716-11.75%
90 dienų$ -0.01717-24.19%
CVN kainos pokytis šiandien

Šiandien CVN užfiksuotas $ -0.0000161 (-0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CVN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00104 (+1.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CVN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CVN rodiklis pasikeitė $ -0.00716 (-11.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CVN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01717 (-24.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CVN (CVN) pokyčius?

Peržiūrėkite CVN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CVN (CVN)

Seizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity.

CVN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CVN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CVNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CVN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CVN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CVN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CVN (CVN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CVN (CVN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CVN prognozes.

Peržiūrėkite CVN kainos prognozę dabar!

CVN (CVN) Tokenomika

Supratimas apie CVN (CVN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CVNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CVN (CVN)

Ieškote, kaip nusipirkti CVN? Viskas paprasta ir patogu! CVN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CVN į vietos valiutas

1 CVN(CVN) į VND
1,416.01015
1 CVN(CVN) į AUD
A$0.0812531
1 CVN(CVN) į GBP
0.0392813
1 CVN(CVN) į EUR
0.0457385
1 CVN(CVN) į USD
$0.05381
1 CVN(CVN) į MYR
RM0.2270782
1 CVN(CVN) į TRY
2.2212768
1 CVN(CVN) į JPY
¥7.91007
1 CVN(CVN) į ARS
ARS$76.652345
1 CVN(CVN) į RUB
4.5464069
1 CVN(CVN) į INR
4.7411991
1 CVN(CVN) į IDR
Rp882.1310064
1 CVN(CVN) į KRW
74.7356328
1 CVN(CVN) į PHP
3.0790082
1 CVN(CVN) į EGP
￡E.2.5877229
1 CVN(CVN) į BRL
R$0.290574
1 CVN(CVN) į CAD
C$0.0742578
1 CVN(CVN) į BDT
6.554058
1 CVN(CVN) į NGN
81.2837717
1 CVN(CVN) į COP
$211.0191436
1 CVN(CVN) į ZAR
R.0.9411369
1 CVN(CVN) į UAH
2.2212768
1 CVN(CVN) į VES
Bs8.39436
1 CVN(CVN) į CLP
$51.71141
1 CVN(CVN) į PKR
Rs15.2825781
1 CVN(CVN) į KZT
29.0078948
1 CVN(CVN) į THB
฿1.7095437
1 CVN(CVN) į TWD
NT$1.6299049
1 CVN(CVN) į AED
د.إ0.1974827
1 CVN(CVN) į CHF
Fr0.0425099
1 CVN(CVN) į HKD
HK$0.4186418
1 CVN(CVN) į AMD
֏20.5613391
1 CVN(CVN) į MAD
.د.م0.4859043
1 CVN(CVN) į MXN
$1.0003279
1 CVN(CVN) į SAR
ريال0.2017875
1 CVN(CVN) į PLN
0.1958684
1 CVN(CVN) į RON
лв0.2335354
1 CVN(CVN) į SEK
kr0.5031235
1 CVN(CVN) į BGN
лв0.0898627
1 CVN(CVN) į HUF
Ft18.0871553
1 CVN(CVN) į CZK
1.1224766
1 CVN(CVN) į KWD
د.ك0.01641205
1 CVN(CVN) į ILS
0.1786492
1 CVN(CVN) į AOA
Kz49.2313071
1 CVN(CVN) į BHD
.د.ب0.02028637
1 CVN(CVN) į BMD
$0.05381
1 CVN(CVN) į DKK
kr0.3433078
1 CVN(CVN) į HNL
L1.4103601
1 CVN(CVN) į MUR
2.448355
1 CVN(CVN) į NAD
$0.9459798
1 CVN(CVN) į NOK
kr0.5343333
1 CVN(CVN) į NZD
$0.0904008
1 CVN(CVN) į PAB
B/.0.05381
1 CVN(CVN) į PGK
K0.2281544
1 CVN(CVN) į QAR
ر.ق0.1958684
1 CVN(CVN) į RSD
дин.5.3906858

CVN išteklius

Išsamesnei CVN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali CVN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CVN

Kiek CVN(CVN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CVN kaina USD valiuta yra 0.05381USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CVN į USD kaina?
Dabartinė CVN kaina USD valiuta yra $ 0.05381. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CVN rinkos kapitalizacija?
CVN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CVN apyvartoje?
CVN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CVN kaina?
CVN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.1026994988653USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CVN kaina?
CVN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.049121587463801665USD.
Kokia yra CVN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CVN yra $ 22.69KUSD.
Ar CVN kaina šiais metais kils?
CVN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CVN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:40:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

