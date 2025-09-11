CUDIS (CUDIS) realiojo laiko kaina yra $ 0.09345. Per pastarąsias 24 valandas CUDIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08996 iki aukščiausios $ 0.09813 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CUDIS kaina yra $ 0.16793938366939262, o žemiausia – $ 0.05002430866600899.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CUDIS per pastarąją valandą pasikeitė -0.54%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CUDIS (CUDIS) rinkos informacija
$ 23.13M
$ 116.76K
$ 93.45M
247.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.75%
SOL
Dabartinė CUDIS rinkos kapitalizacija yra $ 23.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 116.76K. CUDIS apyvartoje yra 247.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.45M
CUDIS (CUDIS) kainos istorija USD
Stebėkite CUDIS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002237
+0.24%
30 dienų
$ +0.02893
+44.83%
60 dienų
$ +0.04193
+81.38%
90 dienų
$ -0.00455
-4.65%
CUDIS kainos pokytis šiandien
Šiandien CUDIS užfiksuotas $ +0.0002237 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CUDIS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02893 (+44.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CUDIS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CUDIS rodiklis pasikeitė $ +0.04193 (+81.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CUDIS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00455 (-4.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CUDIS (CUDIS) pokyčius?
Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.
CUDIS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CUDIS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CUDIS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.