CUDIS kaina(CUDIS)

1 CUDIS į USD – tiesioginė kaina:

$0.09345
$0.09345
+0.24%1D
USD
CUDIS (CUDIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:28(UTC+8)

CUDIS (CUDIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08996
$ 0.08996
24 val. žemiausia
$ 0.09813
$ 0.09813
24 val. aukščiausia

$ 0.08996
$ 0.08996

$ 0.09813
$ 0.09813

$ 0.16793938366939262
$ 0.16793938366939262

$ 0.05002430866600899
$ 0.05002430866600899

-0.54%

+0.24%

+21.42%

+21.42%

CUDIS (CUDIS) realiojo laiko kaina yra $ 0.09345. Per pastarąsias 24 valandas CUDIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08996 iki aukščiausios $ 0.09813 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CUDIS kaina yra $ 0.16793938366939262, o žemiausia – $ 0.05002430866600899.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CUDIS per pastarąją valandą pasikeitė -0.54%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CUDIS (CUDIS) rinkos informacija

No.867

$ 23.13M
$ 23.13M

$ 116.76K
$ 116.76K

$ 93.45M
$ 93.45M

247.50M
247.50M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

24.75%

SOL

Dabartinė CUDIS rinkos kapitalizacija yra $ 23.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 116.76K. CUDIS apyvartoje yra 247.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.45M

CUDIS (CUDIS) kainos istorija USD

Stebėkite CUDIS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002237+0.24%
30 dienų$ +0.02893+44.83%
60 dienų$ +0.04193+81.38%
90 dienų$ -0.00455-4.65%
CUDIS kainos pokytis šiandien

Šiandien CUDIS užfiksuotas $ +0.0002237 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CUDIS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02893 (+44.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CUDIS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CUDIS rodiklis pasikeitė $ +0.04193 (+81.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CUDIS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00455 (-4.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CUDIS (CUDIS) pokyčius?

Peržiūrėkite CUDIS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CUDIS (CUDIS)

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

CUDIS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CUDIS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CUDISstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CUDIS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CUDIS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CUDIS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CUDIS (CUDIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CUDIS (CUDIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CUDIS prognozes.

Peržiūrėkite CUDIS kainos prognozę dabar!

CUDIS (CUDIS) Tokenomika

Supratimas apie CUDIS (CUDIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CUDISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CUDIS (CUDIS)

Ieškote, kaip nusipirkti CUDIS? Viskas paprasta ir patogu! CUDIS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CUDIS į vietos valiutas

1 CUDIS(CUDIS) į VND
2,459.13675
1 CUDIS(CUDIS) į AUD
A$0.1411095
1 CUDIS(CUDIS) į GBP
0.0682185
1 CUDIS(CUDIS) į EUR
0.0794325
1 CUDIS(CUDIS) į USD
$0.09345
1 CUDIS(CUDIS) į MYR
RM0.394359
1 CUDIS(CUDIS) į TRY
3.8566815
1 CUDIS(CUDIS) į JPY
¥13.73715
1 CUDIS(CUDIS) į ARS
ARS$133.119525
1 CUDIS(CUDIS) į RUB
7.896525
1 CUDIS(CUDIS) į INR
8.2450935
1 CUDIS(CUDIS) į IDR
Rp1,531.966968
1 CUDIS(CUDIS) į KRW
129.972129
1 CUDIS(CUDIS) į PHP
5.347209
1 CUDIS(CUDIS) į EGP
￡E.4.500552
1 CUDIS(CUDIS) į BRL
R$0.50463
1 CUDIS(CUDIS) į CAD
C$0.128961
1 CUDIS(CUDIS) į BDT
11.38221
1 CUDIS(CUDIS) į NGN
140.9497005
1 CUDIS(CUDIS) į COP
$366.469782
1 CUDIS(CUDIS) į ZAR
R.1.635375
1 CUDIS(CUDIS) į UAH
3.857616
1 CUDIS(CUDIS) į VES
Bs14.5782
1 CUDIS(CUDIS) į CLP
$89.80545
1 CUDIS(CUDIS) į PKR
Rs26.5407345
1 CUDIS(CUDIS) į KZT
50.377026
1 CUDIS(CUDIS) į THB
฿2.9689065
1 CUDIS(CUDIS) į TWD
NT$2.8362075
1 CUDIS(CUDIS) į AED
د.إ0.3429615
1 CUDIS(CUDIS) į CHF
Fr0.0738255
1 CUDIS(CUDIS) į HKD
HK$0.727041
1 CUDIS(CUDIS) į AMD
֏35.7081795
1 CUDIS(CUDIS) į MAD
.د.م0.8438535
1 CUDIS(CUDIS) į MXN
$1.73817
1 CUDIS(CUDIS) į SAR
ريال0.3504375
1 CUDIS(CUDIS) į PLN
0.340158
1 CUDIS(CUDIS) į RON
лв0.4046385
1 CUDIS(CUDIS) į SEK
kr0.8737575
1 CUDIS(CUDIS) į BGN
лв0.1560615
1 CUDIS(CUDIS) į HUF
Ft31.4113485
1 CUDIS(CUDIS) į CZK
1.949367
1 CUDIS(CUDIS) į KWD
د.ك0.02850225
1 CUDIS(CUDIS) į ILS
0.3111885
1 CUDIS(CUDIS) į AOA
Kz85.1862165
1 CUDIS(CUDIS) į BHD
.د.ب0.03523065
1 CUDIS(CUDIS) į BMD
$0.09345
1 CUDIS(CUDIS) į DKK
kr0.596211
1 CUDIS(CUDIS) į HNL
L2.4493245
1 CUDIS(CUDIS) į MUR
4.257582
1 CUDIS(CUDIS) į NAD
$1.642851
1 CUDIS(CUDIS) į NOK
kr0.9279585
1 CUDIS(CUDIS) į NZD
$0.156996
1 CUDIS(CUDIS) į PAB
B/.0.09345
1 CUDIS(CUDIS) į PGK
K0.396228
1 CUDIS(CUDIS) į QAR
ر.ق0.340158
1 CUDIS(CUDIS) į RSD
дин.9.359952

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CUDIS

Kiek CUDIS(CUDIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CUDIS kaina USD valiuta yra 0.09345USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CUDIS į USD kaina?
Dabartinė CUDIS kaina USD valiuta yra $ 0.09345. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CUDIS rinkos kapitalizacija?
CUDIS rinkos kapitalizacija yra $ 23.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CUDIS apyvartoje?
CUDIS apyvartoje yra 247.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CUDIS kaina?
CUDIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.16793938366939262USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CUDIS kaina?
CUDIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05002430866600899USD.
Kokia yra CUDIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CUDIS yra $ 116.76KUSD.
Ar CUDIS kaina šiais metais kils?
CUDIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CUDIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:28(UTC+8)

$0.09345
