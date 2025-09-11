Cortex (CTXC) realiojo laiko kaina yra $ 0.06933. Per pastarąsias 24 valandas CTXC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06824 iki aukščiausios $ 0.07148 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTXC kaina yra $ 2.4102001190185547, o žemiausia – $ 0.0341331368292.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTXC per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cortex (CTXC) rinkos informacija
$ 16.11M
$ 63.73K
$ 20.78M
232.39M
299,792,458
299,792,458
77.51%
2018-02-18 00:00:00
CTXC
Dabartinė Cortex rinkos kapitalizacija yra $ 16.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.73K. CTXC apyvartoje yra 232.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 299792458. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.78M
Cortex (CTXC) kainos istorija USD
Stebėkite Cortex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002644
-0.38%
30 dienų
$ -0.00459
-6.21%
60 dienų
$ -0.00281
-3.90%
90 dienų
$ -0.00872
-11.18%
Cortex kainos pokytis šiandien
Šiandien CTXC užfiksuotas $ -0.0002644 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cortex 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00459 (-6.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cortex 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CTXC rodiklis pasikeitė $ -0.00281 (-3.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cortex 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00872 (-11.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cortex (CTXC) pokyčius?
Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution.
Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.
Cortex kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cortex (CTXC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cortex (CTXC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cortex prognozes.
Supratimas apie Cortex (CTXC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTXCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cortex (CTXC)
