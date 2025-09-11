Daugiau apie CTXC

Cortex kaina(CTXC)

$0.06932
-0.38%1D
Cortex (CTXC) kainos grafikas realiu laiku
Cortex (CTXC) kainos informacija (USD)

$ 0.06824
24 val. žemiausia
$ 0.07148
24 val. aukščiausia

$ 0.06824
$ 0.07148
$ 2.4102001190185547
$ 0.0341331368292
-0.12%

-0.38%

+3.00%

+3.00%

Cortex (CTXC) realiojo laiko kaina yra $ 0.06933. Per pastarąsias 24 valandas CTXC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06824 iki aukščiausios $ 0.07148 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTXC kaina yra $ 2.4102001190185547, o žemiausia – $ 0.0341331368292.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTXC per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cortex (CTXC) rinkos informacija

No.991

$ 16.11M
$ 63.73K
$ 20.78M
232.39M
299,792,458
299,792,458
77.51%

2018-02-18 00:00:00

CTXC

Dabartinė Cortex rinkos kapitalizacija yra $ 16.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.73K. CTXC apyvartoje yra 232.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 299792458. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.78M

Cortex (CTXC) kainos istorija USD

Stebėkite Cortex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002644-0.38%
30 dienų$ -0.00459-6.21%
60 dienų$ -0.00281-3.90%
90 dienų$ -0.00872-11.18%
Cortex kainos pokytis šiandien

Šiandien CTXC užfiksuotas $ -0.0002644 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cortex 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00459 (-6.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cortex 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CTXC rodiklis pasikeitė $ -0.00281 (-3.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cortex 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00872 (-11.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cortex (CTXC) pokyčius?

Peržiūrėkite Cortex kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Cortex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cortex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CTXCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cortex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cortex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cortex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cortex (CTXC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cortex (CTXC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cortex prognozes.

Peržiūrėkite Cortex kainos prognozę dabar!

Cortex (CTXC) Tokenomika

Supratimas apie Cortex (CTXC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTXCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cortex (CTXC)

Ieškote, kaip nusipirkti Cortex? Viskas paprasta ir patogu! Cortex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CTXC į vietos valiutas

Išsamesnei Cortex analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Cortex svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cortex

Kiek Cortex(CTXC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CTXC kaina USD valiuta yra 0.06933USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CTXC į USD kaina?
Dabartinė CTXC kaina USD valiuta yra $ 0.06933. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cortex rinkos kapitalizacija?
CTXC rinkos kapitalizacija yra $ 16.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CTXC apyvartoje?
CTXC apyvartoje yra 232.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CTXC kaina?
CTXC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.4102001190185547USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CTXC kaina?
CTXC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0341331368292USD.
Kokia yra CTXC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CTXC yra $ 63.73KUSD.
Ar CTXC kaina šiais metais kils?
CTXC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CTXC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

