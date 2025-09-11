CASPER (CSPR) realiojo laiko kaina yra $ 0.00976. Per pastarąsias 24 valandas CSPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.009274 iki aukščiausios $ 0.01019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CSPR kaina yra $ 1.36330943, o žemiausia – $ 0.006247679314270495.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CSPR per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CASPER (CSPR) rinkos informacija
No.311
$ 130.82M
$ 113.44K
$ 135.45M
13.40B
13,877,648,930
2021-05-11 00:00:00
CSPR
Dabartinė CASPER rinkos kapitalizacija yra $ 130.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.44K. CSPR apyvartoje yra 13.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 13877648930. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 135.45M
CASPER (CSPR) kainos istorija USD
Stebėkite CASPER kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00004082
+0.42%
30 dienų
$ -0.001103
-10.16%
60 dienų
$ -0.001599
-14.08%
90 dienų
$ -0.001844
-15.90%
CASPER kainos pokytis šiandien
Šiandien CSPR užfiksuotas $ +0.00004082 (+0.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CASPER 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001103 (-10.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CASPER 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CSPR rodiklis pasikeitė $ -0.001599 (-14.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CASPER 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001844 (-15.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CASPER (CSPR) pokyčius?
Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.
CASPER galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CASPER investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CASPER, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CASPER kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CASPER (CSPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CASPER (CSPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CASPER prognozes.
Supratimas apie CASPER (CSPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CSPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CASPER (CSPR)
Ieškote, kaip nusipirkti CASPER? Viskas paprasta ir patogu! CASPER lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.