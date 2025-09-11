Daugiau apie CSPR

CASPER logotipas

CASPER kaina(CSPR)

1 CSPR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00976
$0.00976$0.00976
+0.42%1D
USD
CASPER (CSPR) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:00:47(UTC+8)

CASPER (CSPR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.009274
$ 0.009274$ 0.009274
24 val. žemiausia
$ 0.01019
$ 0.01019$ 0.01019
24 val. aukščiausia

$ 0.009274
$ 0.009274$ 0.009274

$ 0.01019
$ 0.01019$ 0.01019

$ 1.36330943
$ 1.36330943$ 1.36330943

$ 0.006247679314270495
$ 0.006247679314270495$ 0.006247679314270495

-0.13%

+0.42%

+1.42%

+1.42%

CASPER (CSPR) realiojo laiko kaina yra $ 0.00976. Per pastarąsias 24 valandas CSPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.009274 iki aukščiausios $ 0.01019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CSPR kaina yra $ 1.36330943, o žemiausia – $ 0.006247679314270495.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CSPR per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CASPER (CSPR) rinkos informacija

No.311

$ 130.82M
$ 130.82M$ 130.82M

$ 113.44K
$ 113.44K$ 113.44K

$ 135.45M
$ 135.45M$ 135.45M

13.40B
13.40B 13.40B

13,877,648,930
13,877,648,930 13,877,648,930

2021-05-11 00:00:00

CSPR

Dabartinė CASPER rinkos kapitalizacija yra $ 130.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.44K. CSPR apyvartoje yra 13.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 13877648930. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 135.45M

CASPER (CSPR) kainos istorija USD

Stebėkite CASPER kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00004082+0.42%
30 dienų$ -0.001103-10.16%
60 dienų$ -0.001599-14.08%
90 dienų$ -0.001844-15.90%
CASPER kainos pokytis šiandien

Šiandien CSPR užfiksuotas $ +0.00004082 (+0.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CASPER 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001103 (-10.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CASPER 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CSPR rodiklis pasikeitė $ -0.001599 (-14.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CASPER 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001844 (-15.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CASPER (CSPR) pokyčius?

Peržiūrėkite CASPER kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network's native token.

CASPER galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CASPER investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CSPRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CASPER mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CASPER, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CASPER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CASPER (CSPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CASPER (CSPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CASPER prognozes.

Peržiūrėkite CASPER kainos prognozę dabar!

CASPER (CSPR) Tokenomika

Supratimas apie CASPER (CSPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CSPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CASPER (CSPR)

Ieškote, kaip nusipirkti CASPER? Viskas paprasta ir patogu! CASPER lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CSPR į vietos valiutas

1 CASPER(CSPR) į VND
256.8344
1 CASPER(CSPR) į AUD
A$0.0147376
1 CASPER(CSPR) į GBP
0.0071248
1 CASPER(CSPR) į EUR
0.008296
1 CASPER(CSPR) į USD
$0.00976
1 CASPER(CSPR) į MYR
RM0.0411872
1 CASPER(CSPR) į TRY
0.4027952
1 CASPER(CSPR) į JPY
¥1.43472
1 CASPER(CSPR) į ARS
ARS$13.90312
1 CASPER(CSPR) į RUB
0.82472
1 CASPER(CSPR) į INR
0.8611248
1 CASPER(CSPR) į IDR
Rp159.9999744
1 CASPER(CSPR) į KRW
13.5744032
1 CASPER(CSPR) į PHP
0.5584672
1 CASPER(CSPR) į EGP
￡E.0.4700416
1 CASPER(CSPR) į BRL
R$0.052704
1 CASPER(CSPR) į CAD
C$0.0134688
1 CASPER(CSPR) į BDT
1.188768
1 CASPER(CSPR) į NGN
14.7209104
1 CASPER(CSPR) į COP
$38.2744256
1 CASPER(CSPR) į ZAR
R.0.1708
1 CASPER(CSPR) į UAH
0.4028928
1 CASPER(CSPR) į VES
Bs1.52256
1 CASPER(CSPR) į CLP
$9.37936
1 CASPER(CSPR) į PKR
Rs2.7719376
1 CASPER(CSPR) į KZT
5.2614208
1 CASPER(CSPR) į THB
฿0.3100752
1 CASPER(CSPR) į TWD
NT$0.296216
1 CASPER(CSPR) į AED
د.إ0.0358192
1 CASPER(CSPR) į CHF
Fr0.0077104
1 CASPER(CSPR) į HKD
HK$0.0759328
1 CASPER(CSPR) į AMD
֏3.7293936
1 CASPER(CSPR) į MAD
.د.م0.0881328
1 CASPER(CSPR) į MXN
$0.181536
1 CASPER(CSPR) į SAR
ريال0.0366
1 CASPER(CSPR) į PLN
0.0355264
1 CASPER(CSPR) į RON
лв0.0422608
1 CASPER(CSPR) į SEK
kr0.091256
1 CASPER(CSPR) į BGN
лв0.0162992
1 CASPER(CSPR) į HUF
Ft3.2806288
1 CASPER(CSPR) į CZK
0.2035936
1 CASPER(CSPR) į KWD
د.ك0.0029768
1 CASPER(CSPR) į ILS
0.0325008
1 CASPER(CSPR) į AOA
Kz8.8969232
1 CASPER(CSPR) į BHD
.د.ب0.00367952
1 CASPER(CSPR) į BMD
$0.00976
1 CASPER(CSPR) į DKK
kr0.0622688
1 CASPER(CSPR) į HNL
L0.2558096
1 CASPER(CSPR) į MUR
0.4446656
1 CASPER(CSPR) į NAD
$0.1715808
1 CASPER(CSPR) į NOK
kr0.0969168
1 CASPER(CSPR) į NZD
$0.0163968
1 CASPER(CSPR) į PAB
B/.0.00976
1 CASPER(CSPR) į PGK
K0.0413824
1 CASPER(CSPR) į QAR
ر.ق0.0355264
1 CASPER(CSPR) į RSD
дин.0.9775616

CASPER išteklius

Išsamesnei CASPER analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali CASPER svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CASPER

Kiek CASPER(CSPR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CSPR kaina USD valiuta yra 0.00976USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CSPR į USD kaina?
Dabartinė CSPR kaina USD valiuta yra $ 0.00976. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CASPER rinkos kapitalizacija?
CSPR rinkos kapitalizacija yra $ 130.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CSPR apyvartoje?
CSPR apyvartoje yra 13.40BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CSPR kaina?
CSPR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.36330943USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CSPR kaina?
CSPR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006247679314270495USD.
Kokia yra CSPR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CSPR yra $ 113.44KUSD.
Ar CSPR kaina šiais metais kils?
CSPR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CSPR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:00:47(UTC+8)

CASPER (CSPR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CSPR-į-USD skaičiuoklė

Suma

CSPR
CSPR
USD
USD

1 CSPR = 0.00976 USD

Prekiauti CSPR

CSPRUSDT
$0.00976
$0.00976$0.00976
+0.32%

