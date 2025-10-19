Dabartinė tiesioginė CRETA kaina šiandien yra 0.003084 USD. Stebėkite CRETA tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite CRETA kainų tendencijas MEXC dabar.Dabartinė tiesioginė CRETA kaina šiandien yra 0.003084 USD. Stebėkite CRETA tiesioginius atnaujinimus USD valiuta: kainų pokyčius, grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 val. apimtį ir daugiau. Lengvai tyrinėkite CRETA kainų tendencijas MEXC dabar.

CRETA kaina(CRETA)

1 CRETA į USD – tiesioginė kaina:

$0.003084
+0.03%1D
USD
CRETA (CRETA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-10-19 03:07:59(UTC+8)

CRETA (CRETA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002976
24 val. žemiausia
$ 0.003195
24 val. aukščiausia

$ 0.002976
$ 0.003195
$ 2.382079672694401
$ 0.002823386193634558
+0.26%

+0.03%

-5.11%

-5.11%

CRETA (CRETA) realiojo laiko kaina yra $ 0.003084. Per pastarąsias 24 valandas CRETA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002976 iki aukščiausios $ 0.003195 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRETA kaina yra $ 2.382079672694401, o žemiausia – $ 0.002823386193634558.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRETA per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CRETA (CRETA) rinkos informacija

No.1487

$ 4.52M
$ 63.82K
$ 30.84M
1.47B
10,000,000,000
10,000,000,000
14.66%

MATIC

Dabartinė CRETA rinkos kapitalizacija yra $ 4.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.82K. CRETA apyvartoje yra 1.47B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.84M

CRETA (CRETA) kainos istorija USD

Stebėkite CRETA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000092+0.03%
30 dienų$ -0.000329-9.64%
60 dienų$ -0.000922-23.02%
90 dienų$ -0.002009-39.45%
CRETA kainos pokytis šiandien

Šiandien CRETA užfiksuotas $ +0.00000092 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CRETA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000329 (-9.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CRETA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRETA rodiklis pasikeitė $ -0.000922 (-23.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CRETA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002009 (-39.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CRETA (CRETA) pokyčius?

Peržiūrėkite CRETA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CRETA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CRETAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CRETA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CRETA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CRETA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CRETA (CRETA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CRETA (CRETA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CRETA prognozes.

Peržiūrėkite CRETA kainos prognozę dabar!

CRETA (CRETA) Tokenomika

Supratimas apie CRETA (CRETA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRETAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CRETA (CRETA)

Ieškote, kaip nusipirkti CRETA? Viskas paprasta ir patogu! CRETA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CRETA į vietos valiutas

CRETA išteklius

Išsamesnei CRETA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali CRETA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CRETA

Kiek CRETA(CRETA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRETA kaina USD valiuta yra 0.003084USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRETA į USD kaina?
Dabartinė CRETA kaina USD valiuta yra $ 0.003084. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CRETA rinkos kapitalizacija?
CRETA rinkos kapitalizacija yra $ 4.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRETA apyvartoje?
CRETA apyvartoje yra 1.47BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRETA kaina?
CRETA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.382079672694401USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRETA kaina?
CRETA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002823386193634558USD.
Kokia yra CRETA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRETA yra $ 63.82KUSD.
Ar CRETA kaina šiais metais kils?
CRETA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRETA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

