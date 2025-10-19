CRETA (CRETA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite CRETA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CRETA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte CRETA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

CRETA kainos prognozė
$0.003089
+0.19%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-10-19 06:18:43(UTC+8)

CRETA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

CRETA (CRETA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, CRETA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003089 prekybos kainą 2025 m.

CRETA (CRETA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, CRETA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003243 prekybos kainą 2026 m.

CRETA (CRETA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CRETA ateities kaina yra $ 0.003405 su 10.25% augimo norma.

CRETA (CRETA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CRETA ateities kaina yra $ 0.003575 su 15.76% augimo norma.

CRETA (CRETA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRETA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003754, o augimo norma – 21.55%.

CRETA (CRETA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRETA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003942, o augimo norma – 27.63%.

CRETA (CRETA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. CRETA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006421 prekybos kainą.

CRETA (CRETA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. CRETA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010460 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003089
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003243
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003405
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003575
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003754
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003942
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004139
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004346
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004563
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004792
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005031
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005283
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005547
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005824
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006116
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006421
    107.89%
Trumpalaikės CRETA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • October 19, 2025(Šiandien)
    $ 0.003089
    0.00%
  • October 20, 2025(Rytoj)
    $ 0.003089
    0.01%
  • October 26, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003091
    0.10%
  • November 18, 2025(30 dienų)
    $ 0.003101
    0.41%
CRETA (CRETA) Kainų prognozė šiandien

October 19, 2025(Šiandien) numatoma CRETA kaina yra $0.003089. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

CRETA (CRETA) Kainos prognozavimas rytoj

October 20, 2025(Rytoj), kainos prognozė CRETA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003089. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

CRETA (CRETA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal October 26, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CRETA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003091. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

CRETA (CRETA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CRETA kaina yra $0.003101. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė CRETA kainų statistika

$ 0.003089
$ 0.003089$ 0.003089

+0.19%

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

1.47B
1.47B 1.47B

$ 59.89K
$ 59.89K$ 59.89K

--

Naujausia CRETA kaina yra $ 0.003089. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.19%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.89K.
Be to, CRETA turi 1.47B apyvartą ir $ 4.53M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti CRETA (CRETA)

Bandote įsigyti CRETA? Dabar galite CRETA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti CRETA ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CRETA dabar

CRETA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje CRETA, dabartinė CRETA kaina yra 0.003089USD. Apyvartinė CRETA (CRETA) pasiūla yra 0.00 CRETA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.53M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000018
    $ 0.003132
    $ 0.002976
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -0.000164
    $ 0.003301
    $ 0.002936
  • 30 dienų
    -0.09%
    $ -0.000330
    $ 0.004678
    $ 0.002868
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas CRETA kaina pasikeitė $0.000018, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas CRETA buvo prekiaujama aukščiausia $0.003301 ir žemiausia $0.002936. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo CRETA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį CRETA įvyko -0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000330 vertę. Tai rodo, kad CRETA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą CRETA kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CRETA kainų istoriją

Kaip veikia CRETA (CRETA) kainų prognozės modulis?

CRETA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CRETA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius CRETA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CRETA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti CRETA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CRETA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CRETA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą CRETA potencialą.

Kodėl CRETA kainų prognozė yra svarbi?

CRETA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CRETA dabar?
Pagal jūsų prognozes, CRETA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CRETA kainų prognozė?
Remiantis CRETA (CRETA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CRETA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CRETA 2026 m.?
1 vieneto CRETA (CRETA) kaina šiandien yra $0.003089. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRETA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CRETA kaina 2027 m.?
CRETA (CRETA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CRETA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CRETA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CRETA (CRETA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CRETA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CRETA (CRETA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CRETA 2030 m.?
1 vieneto CRETA (CRETA) kaina šiandien yra $0.003089. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRETA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CRETA kainų prognozė 2040 metams?
CRETA (CRETA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CRETA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-10-19 06:18:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.