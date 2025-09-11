Daugiau apie CPOOL

Clearpool kaina(CPOOL)

$0.18073
+6.41%1D
Clearpool (CPOOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:12:57(UTC+8)

Clearpool (CPOOL) kainos informacija (USD)

$ 0.15701
24 val. žemiausia
$ 0.183
24 val. aukščiausia

$ 0.15701
$ 0.183
$ 2.5694642729231667
$ 0
+1.53%

+6.41%

+16.68%

+16.68%

Clearpool (CPOOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.18073. Per pastarąsias 24 valandas CPOOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.15701 iki aukščiausios $ 0.183 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CPOOL kaina yra $ 2.5694642729231667, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CPOOL per pastarąją valandą pasikeitė +1.53%, per 24 valandas – +6.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Clearpool (CPOOL) rinkos informacija

No.282

$ 146.92M
$ 394.46K
$ 180.73M
812.95M
1,000,000,000
1,000,000,000
81.29%

ETH

Dabartinė Clearpool rinkos kapitalizacija yra $ 146.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 394.46K. CPOOL apyvartoje yra 812.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 180.73M

Clearpool (CPOOL) kainos istorija USD

Stebėkite Clearpool kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0108869+6.41%
30 dienų$ +0.00873+5.07%
60 dienų$ +0.02139+13.42%
90 dienų$ +0.06633+57.98%
Clearpool kainos pokytis šiandien

Šiandien CPOOL užfiksuotas $ +0.0108869 (+6.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Clearpool 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00873 (+5.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Clearpool 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CPOOL rodiklis pasikeitė $ +0.02139 (+13.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Clearpool 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.06633 (+57.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Clearpool (CPOOL) pokyčius?

Peržiūrėkite Clearpool kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Clearpool (CPOOL)

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Clearpool galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Clearpool investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CPOOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Clearpool mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Clearpool, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Clearpool kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Clearpool (CPOOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clearpool (CPOOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clearpool prognozes.

Peržiūrėkite Clearpool kainos prognozę dabar!

Clearpool (CPOOL) Tokenomika

Supratimas apie Clearpool (CPOOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CPOOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Clearpool (CPOOL)

Ieškote, kaip nusipirkti Clearpool? Viskas paprasta ir patogu! Clearpool lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CPOOL į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Clearpool

Kiek Clearpool(CPOOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CPOOL kaina USD valiuta yra 0.18073USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CPOOL į USD kaina?
Dabartinė CPOOL kaina USD valiuta yra $ 0.18073. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Clearpool rinkos kapitalizacija?
CPOOL rinkos kapitalizacija yra $ 146.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CPOOL apyvartoje?
CPOOL apyvartoje yra 812.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CPOOL kaina?
CPOOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.5694642729231667USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CPOOL kaina?
CPOOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CPOOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CPOOL yra $ 394.46KUSD.
Ar CPOOL kaina šiais metais kils?
CPOOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CPOOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Clearpool (CPOOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
