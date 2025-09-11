Clearpool (CPOOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.18073. Per pastarąsias 24 valandas CPOOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.15701 iki aukščiausios $ 0.183 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CPOOL kaina yra $ 2.5694642729231667, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CPOOL per pastarąją valandą pasikeitė +1.53%, per 24 valandas – +6.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Clearpool (CPOOL) rinkos informacija
$ 146.92M
$ 394.46K
$ 180.73M
812.95M
1,000,000,000
1,000,000,000
81.29%
ETH
Dabartinė Clearpool rinkos kapitalizacija yra $ 146.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 394.46K. CPOOL apyvartoje yra 812.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 180.73M
Clearpool (CPOOL) kainos istorija USD
Stebėkite Clearpool kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0108869
+6.41%
30 dienų
$ +0.00873
+5.07%
60 dienų
$ +0.02139
+13.42%
90 dienų
$ +0.06633
+57.98%
Clearpool kainos pokytis šiandien
Šiandien CPOOL užfiksuotas $ +0.0108869 (+6.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Clearpool 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00873 (+5.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Clearpool 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CPOOL rodiklis pasikeitė $ +0.02139 (+13.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Clearpool 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.06633 (+57.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Clearpool (CPOOL) pokyčius?
Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.
Clearpool galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Clearpool investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Clearpool, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Clearpool kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Clearpool (CPOOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clearpool (CPOOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clearpool prognozes.
Supratimas apie Clearpool (CPOOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CPOOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Clearpool (CPOOL)
Ieškote, kaip nusipirkti Clearpool? Viskas paprasta ir patogu! Clearpool lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
