Comput3 (COM3) realiojo laiko kaina yra $ 0.002391. Per pastarąsias 24 valandas COM3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002375 iki aukščiausios $ 0.002678 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COM3 kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COM3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -10.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Comput3 (COM3) rinkos informacija
--
----
$ 57.73K
$ 57.73K
$ 23.91M
$ 23.91M
--
----
10,000,000,003
10,000,000,003
SOL
Dabartinė Comput3 rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.73K. COM3 apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000003. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.91M
Comput3 (COM3) kainos istorija USD
Stebėkite Comput3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00027188
-10.20%
30 dienų
$ -0.000181
-7.04%
60 dienų
$ -0.001301
-35.24%
90 dienų
$ -0.00144
-37.59%
Comput3 kainos pokytis šiandien
Šiandien COM3 užfiksuotas $ -0.00027188 (-10.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Comput3 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000181 (-7.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Comput3 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COM3 rodiklis pasikeitė $ -0.001301 (-35.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Comput3 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00144 (-37.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Comput3 (COM3) pokyčius?
Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.
Comput3 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Comput3 (COM3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Comput3 (COM3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Comput3 prognozes.
Supratimas apie Comput3 (COM3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COM3išsamią tokeno tokenomiką dabar!
