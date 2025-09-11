Daugiau apie COM3

COM3 Kainos informacija

COM3 Baltoji knyga

COM3 Oficiali svetainė

COM3 Tokenomika

COM3 Kainų prognozė

COM3 Istorija

COM3 pirkimo vadovas

COM3valiutų konverteris į dekretinę valiutą

COM3 Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Comput3 logotipas

Comput3 kaina(COM3)

1 COM3 į USD – tiesioginė kaina:

$0.002391
$0.002391$0.002391
-10.21%1D
USD
Comput3 (COM3) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:12:02(UTC+8)

Comput3 (COM3) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002375
$ 0.002375$ 0.002375
24 val. žemiausia
$ 0.002678
$ 0.002678$ 0.002678
24 val. aukščiausia

$ 0.002375
$ 0.002375$ 0.002375

$ 0.002678
$ 0.002678$ 0.002678

--
----

--
----

+0.16%

-10.20%

-15.79%

-15.79%

Comput3 (COM3) realiojo laiko kaina yra $ 0.002391. Per pastarąsias 24 valandas COM3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002375 iki aukščiausios $ 0.002678 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COM3 kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COM3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -10.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Comput3 (COM3) rinkos informacija

--
----

$ 57.73K
$ 57.73K$ 57.73K

$ 23.91M
$ 23.91M$ 23.91M

--
----

10,000,000,003
10,000,000,003 10,000,000,003

SOL

Dabartinė Comput3 rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.73K. COM3 apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000003. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.91M

Comput3 (COM3) kainos istorija USD

Stebėkite Comput3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00027188-10.20%
30 dienų$ -0.000181-7.04%
60 dienų$ -0.001301-35.24%
90 dienų$ -0.00144-37.59%
Comput3 kainos pokytis šiandien

Šiandien COM3 užfiksuotas $ -0.00027188 (-10.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Comput3 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000181 (-7.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Comput3 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COM3 rodiklis pasikeitė $ -0.001301 (-35.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Comput3 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00144 (-37.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Comput3 (COM3) pokyčius?

Peržiūrėkite Comput3 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Comput3 (COM3)

Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.

Comput3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Comput3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COM3statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Comput3 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Comput3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Comput3 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Comput3 (COM3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Comput3 (COM3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Comput3 prognozes.

Peržiūrėkite Comput3 kainos prognozę dabar!

Comput3 (COM3) Tokenomika

Supratimas apie Comput3 (COM3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COM3išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Comput3 (COM3)

Ieškote, kaip nusipirkti Comput3? Viskas paprasta ir patogu! Comput3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

COM3 į vietos valiutas

1 Comput3(COM3) į VND
62.919165
1 Comput3(COM3) į AUD
A$0.00361041
1 Comput3(COM3) į GBP
0.00174543
1 Comput3(COM3) į EUR
0.00203235
1 Comput3(COM3) į USD
$0.002391
1 Comput3(COM3) į MYR
RM0.01009002
1 Comput3(COM3) į TRY
0.09872439
1 Comput3(COM3) į JPY
¥0.351477
1 Comput3(COM3) į ARS
ARS$3.4059795
1 Comput3(COM3) į RUB
0.20383275
1 Comput3(COM3) į INR
0.21100575
1 Comput3(COM3) į IDR
Rp39.19671504
1 Comput3(COM3) į KRW
3.33006525
1 Comput3(COM3) į PHP
0.13678911
1 Comput3(COM3) į EGP
￡E.0.11512665
1 Comput3(COM3) į BRL
R$0.0129114
1 Comput3(COM3) į CAD
C$0.00329958
1 Comput3(COM3) į BDT
0.2912238
1 Comput3(COM3) į NGN
3.60632139
1 Comput3(COM3) į COP
$9.37644996
1 Comput3(COM3) į ZAR
R.0.0418425
1 Comput3(COM3) į UAH
0.09870048
1 Comput3(COM3) į VES
Bs0.372996
1 Comput3(COM3) į CLP
$2.297751
1 Comput3(COM3) į PKR
Rs0.67906791
1 Comput3(COM3) į KZT
1.28894028
1 Comput3(COM3) į THB
฿0.0760338
1 Comput3(COM3) į TWD
NT$0.07247121
1 Comput3(COM3) į AED
د.إ0.00877497
1 Comput3(COM3) į CHF
Fr0.00188889
1 Comput3(COM3) į HKD
HK$0.01860198
1 Comput3(COM3) į AMD
֏0.91362501
1 Comput3(COM3) į MAD
.د.م0.02159073
1 Comput3(COM3) į MXN
$0.04449651
1 Comput3(COM3) į SAR
ريال0.00896625
1 Comput3(COM3) į PLN
0.00870324
1 Comput3(COM3) į RON
лв0.01035303
1 Comput3(COM3) į SEK
kr0.02235585
1 Comput3(COM3) į BGN
лв0.00399297
1 Comput3(COM3) į HUF
Ft0.80423676
1 Comput3(COM3) į CZK
0.04990017
1 Comput3(COM3) į KWD
د.ك0.000729255
1 Comput3(COM3) į ILS
0.00793812
1 Comput3(COM3) į AOA
Kz2.17956387
1 Comput3(COM3) į BHD
.د.ب0.000901407
1 Comput3(COM3) į BMD
$0.002391
1 Comput3(COM3) į DKK
kr0.01525458
1 Comput3(COM3) į HNL
L0.06266811
1 Comput3(COM3) į MUR
0.10893396
1 Comput3(COM3) į NAD
$0.04203378
1 Comput3(COM3) į NOK
kr0.02376654
1 Comput3(COM3) į NZD
$0.00401688
1 Comput3(COM3) į PAB
B/.0.002391
1 Comput3(COM3) į PGK
K0.01013784
1 Comput3(COM3) į QAR
ر.ق0.00870324
1 Comput3(COM3) į RSD
дин.0.23955429

Comput3 išteklius

Išsamesnei Comput3 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Comput3 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Comput3

Kiek Comput3(COM3) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COM3 kaina USD valiuta yra 0.002391USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COM3 į USD kaina?
Dabartinė COM3 kaina USD valiuta yra $ 0.002391. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Comput3 rinkos kapitalizacija?
COM3 rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COM3 apyvartoje?
COM3 apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COM3 kaina?
COM3 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COM3 kaina?
COM3 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra COM3 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COM3 yra $ 57.73KUSD.
Ar COM3 kaina šiais metais kils?
COM3 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COM3 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:12:02(UTC+8)

Comput3 (COM3) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

COM3-į-USD skaičiuoklė

Suma

COM3
COM3
USD
USD

1 COM3 = 0.002391 USD

Prekiauti COM3

COM3USDT
$0.002391
$0.002391$0.002391
-10.20%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis