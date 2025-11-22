BiržaDEX+
CHZ Frenzy
Šiandienos tiesioginė ChaiNova kaina yra -- USD.CNV Rinkos kapitalizacija yra -- USD. Stebėkite CNV į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Daugiau apie CNV

CNV Kainos informacija

Kas yra CNV

CNV Tokenomika

CNV Kainų prognozė

ChaiNova logotipas

ChaiNova kaina(CNV)

Neįtraukta į sąrašą

USD
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 17:23:22(UTC+8)

ChaiNova kaina šiandien

Šiandienos ChaiNova (CNV) tiesioginė kaina yra --, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.00%. Dabartinis CNV į USD konversijos rodiklis yra -- už CNV.

ChaiNova šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą --, o apyvartoje yra -- CNV. Per pastarąsias 24 valandas CNV prekyba svyravo tarp -- (žemiausios) ir -- (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip CNV judėjo -- per pastarąją valandą ir -- per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.

ChaiNova (CNV) rinkos informacija

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Dabartinė ChaiNova rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CNV apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

ChaiNova Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
--
----
24 val. žemiausia
--
----
24 val. aukščiausia

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

ChaiNova (CNV) kainos istorija USD

Stebėkite ChaiNova kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
No Data
ChaiNova kainos pokytis šiandien

Šiandien CNV užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ChaiNova 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ChaiNova 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CNV rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ChaiNova 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kainos prognozė ChaiNova

ChaiNova (CNV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CNV 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
ChaiNova (CNV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ChaiNova kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia ChaiNova kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų CNV kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami ChaiNova Kainų prognozavimas.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ChaiNova

Kiek 1 ChaiNova bus vertas 2030 m.?
Jei ChaiNova augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus ChaiNova potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 17:23:22(UTC+8)

ChaiNova (CNV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
11-21 21:37:03Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

