Colony (CLY) realiojo laiko kaina yra $ 0.09634. Per pastarąsias 24 valandas CLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08832 iki aukščiausios $ 0.09814 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLY kaina yra $ 2.9339473376656446, o žemiausia – $ 0.0334724828286524.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLY per pastarąją valandą pasikeitė -0.87%, per 24 valandas – +0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Colony (CLY) rinkos informacija
No.1138
$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M
$ 100.55K
$ 100.55K$ 100.55K
$ 14.45M
$ 14.45M$ 14.45M
112.71M
112.71M 112.71M
150,000,000
150,000,000 150,000,000
150,000,000
150,000,000 150,000,000
75.13%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė Colony rinkos kapitalizacija yra $ 10.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.55K. CLY apyvartoje yra 112.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.45M
Colony (CLY) kainos istorija USD
Stebėkite Colony kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005936
+0.62%
30 dienų
$ +0.04556
+89.72%
60 dienų
$ +0.03705
+62.48%
90 dienų
$ +0.03911
+68.33%
Colony kainos pokytis šiandien
Šiandien CLY užfiksuotas $ +0.0005936 (+0.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Colony 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04556 (+89.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Colony 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLY rodiklis pasikeitė $ +0.03705 (+62.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Colony 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03911 (+68.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Colony (CLY) pokyčius?
Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.
Colony galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Colony investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CLYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Colony mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Colony, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Colony kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Colony (CLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Colony (CLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Colony prognozes.
Supratimas apie Colony (CLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Colony (CLY)
Ieškote, kaip nusipirkti Colony? Viskas paprasta ir patogu! Colony lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.