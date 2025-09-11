Daugiau apie CLY

Colony logotipas

Colony kaina(CLY)

1 CLY į USD – tiesioginė kaina:

+0.62%1D
USD
Colony (CLY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:59:43(UTC+8)

Colony (CLY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.87%

+0.62%

+17.94%

+17.94%

Colony (CLY) realiojo laiko kaina yra $ 0.09634. Per pastarąsias 24 valandas CLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08832 iki aukščiausios $ 0.09814 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLY kaina yra $ 2.9339473376656446, o žemiausia – $ 0.0334724828286524.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLY per pastarąją valandą pasikeitė -0.87%, per 24 valandas – +0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Colony (CLY) rinkos informacija

No.1138

75.13%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė Colony rinkos kapitalizacija yra $ 10.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.55K. CLY apyvartoje yra 112.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.45M

Colony (CLY) kainos istorija USD

Stebėkite Colony kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0005936+0.62%
30 dienų$ +0.04556+89.72%
60 dienų$ +0.03705+62.48%
90 dienų$ +0.03911+68.33%
Colony kainos pokytis šiandien

Šiandien CLY užfiksuotas $ +0.0005936 (+0.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Colony 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04556 (+89.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Colony 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLY rodiklis pasikeitė $ +0.03705 (+62.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Colony 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03911 (+68.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Colony (CLY) pokyčius?

Peržiūrėkite Colony kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Colony (CLY)

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Colony galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Colony investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CLYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Colony mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Colony, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Colony kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Colony (CLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Colony (CLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Colony prognozes.

Peržiūrėkite Colony kainos prognozę dabar!

Colony (CLY) Tokenomika

Supratimas apie Colony (CLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Colony (CLY)

Ieškote, kaip nusipirkti Colony? Viskas paprasta ir patogu! Colony lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Colony išteklius

Išsamesnei Colony analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Colony svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Colony

Kiek Colony(CLY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLY kaina USD valiuta yra 0.09634USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLY į USD kaina?
Dabartinė CLY kaina USD valiuta yra $ 0.09634. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Colony rinkos kapitalizacija?
CLY rinkos kapitalizacija yra $ 10.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLY apyvartoje?
CLY apyvartoje yra 112.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLY kaina?
CLY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.9339473376656446USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLY kaina?
CLY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0334724828286524USD.
Kokia yra CLY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLY yra $ 100.55KUSD.
Ar CLY kaina šiais metais kils?
CLY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:59:43(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

